Хавбек «Рубина» Иву о детстве: «Кобоко – палка, которой наказывают школьников в Африке. Отец не поощрял увлечение футболом, стоило допоздна задержаться во дворе – кобоко шла в ход»

Теги Рубин премьер-лига Россия Урарту Угочукву Иву Футбол

Угочукву Иву рассказал о методах воспитания школьников в Нигерии.

«Еще о моем детстве. Знаешь, что такое кобоко? Это особая палка, которой в Африке наказывают школьников. В Нигерии это традиция: если ходишь в школу, ощутишь на себе кобоко. Получишь плохую отметку или похулиганишь – неизбежно ударят.

И мне прилетало. Дома тоже случалось: отец не поощрял мое увлечение футболом и хотел, чтобы я устроился на нормальную работу. Стоило мне допоздна задержаться во дворе, и кобоко шла в ход! Но когда я стану отцом, то ни за что не стану так наказывать детей», – сказал полузащитник «Рубина».

Иву выступает за казанский клуб с июля 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах Мир РПЛ, отметившись одним голом. Полная статистика 24-летнего игрока доступна здесь.

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10 комментариев
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Осуждаю такое наказание детей. Но пока нет детей, думаешь, я никогда не буду на него кричать, не то что шлёпать. А когда они появляются, ожидания не совпадают с реальностью, одним пряником не получиться воспитать.
+8
0
+8
Ответ tankist231
Нашим школьникам тоже бы кобоко не помешала иногда, а то одни неженки растут, а другие оторвы
не то что дети пломбира и югославских трусов да?
+4
-1
+3
В Африке кобоко , а у нас был ремень солдатский .. До сих пор у меня на лбу шрам от такого воспитания матери(промахнулась сгоряча ) . У всех народов свои методы .
+2
0
+2
Ответ RokeSantaCruz
Осуждаю такое наказание детей. Но пока нет детей, думаешь, я никогда не буду на него кричать, не то что шлёпать. А когда они появляются, ожидания не совпадают с реальностью, одним пряником не получиться воспитать.
Реальность она вообще другая.))) Я тоже не бил детей. Но им постоянно приходиться вдалбливать в голову простые истины.)) Дети не хотят ничем заниматься самостоятельно. Их постоянно надо заставлять. И это здорово расшатывает нервную систему. А девочка в подростковом возрасте это вообще ад на земле.))
+1
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+1
Ответ tankist231
Нашим школьникам тоже бы кобоко не помешала иногда, а то одни неженки растут, а другие оторвы
Это спорный вопрос. Да, в школе учителям надо дать больше свободы в плане организации учебного процесса, а детям урезать их так называемые права. Но порка это всё же инструмент унижения. Если ребёнка постоянно бить он будет расти с ощущением неполноценности, ущербности и т.д. Что в будущем скажется на его психическом здоровье, самооценки и самореализации.
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Ответ Amalfitano
Это спорный вопрос. Да, в школе учителям надо дать больше свободы в плане организации учебного процесса, а детям урезать их так называемые права. Но порка это всё же инструмент унижения. Если ребёнка постоянно бить он будет расти с ощущением неполноценности, ущербности и т.д. Что в будущем скажется на его психическом здоровье, самооценки и самореализации.
Можно прописать за что именно можно наказывать, можно и просто трудом наказывать, а то сейчас все дети требуют соблюдать их права и ничего не хотят делать в замен, у меня у самого трое и я был не против их наказания, за их косяки, в пределах разумного конечно, но на них жалоб никогда не было со стороны учителей, а вот я когда учился, меня и наказывали и указкой прилетало, и ни че, не вырос с какими то психологическими травмами от этого, хотя конечно тогда мне это не нравилось, но с возрастом по другому на это смотришь
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Ответ tankist231
Можно прописать за что именно можно наказывать, можно и просто трудом наказывать, а то сейчас все дети требуют соблюдать их права и ничего не хотят делать в замен, у меня у самого трое и я был не против их наказания, за их косяки, в пределах разумного конечно, но на них жалоб никогда не было со стороны учителей, а вот я когда учился, меня и наказывали и указкой прилетало, и ни че, не вырос с какими то психологическими травмами от этого, хотя конечно тогда мне это не нравилось, но с возрастом по другому на это смотришь
Наказывать трудом? Где-то это уже было, вроде на воротах ещё было написано Арбайт махт фрай)
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Ответ Геннадий
В Африке кобоко , а у нас был ремень солдатский .. До сих пор у меня на лбу шрам от такого воспитания матери(промахнулась сгоряча ) . У всех народов свои методы .
Согласен, до сих пор болит задница от пинка отца,мне 63г
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