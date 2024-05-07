Хавбек «Рубина» Иву о детстве: «Кобоко – палка, которой наказывают школьников в Африке. Отец не поощрял увлечение футболом, стоило допоздна задержаться во дворе – кобоко шла в ход»

Угочукву Иву рассказал о методах воспитания школьников в Нигерии.

«Еще о моем детстве. Знаешь, что такое кобоко? Это особая палка, которой в Африке наказывают школьников. В Нигерии это традиция: если ходишь в школу, ощутишь на себе кобоко. Получишь плохую отметку или похулиганишь – неизбежно ударят.

И мне прилетало. Дома тоже случалось: отец не поощрял мое увлечение футболом и хотел, чтобы я устроился на нормальную работу. Стоило мне допоздна задержаться во дворе, и кобоко шла в ход! Но когда я стану отцом, то ни за что не стану так наказывать детей», – сказал полузащитник « ».

Иву выступает за казанский клуб с июля 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах Мир , отметившись одним голом. Полная статистика 24-летнего игрока доступна здесь.