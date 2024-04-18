Швайнштайгер о Пепе в «Баварии»: «Другие клубы и даже сборная Германии пытались скопировать его стиль. Мы забыли о нашей ДНК, это небольшая ошибка немецкого футбола»

Теги Бавария Бастиан Швайнштайгер Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Пеп Гвардиола тактика Футбол

Бастиан Швайнштайгер высказался о работе Пепа Гвардиолы в «Баварии».

«Когда Пеп пришел в «Баварию», у него был невероятный стиль игры. Идеи, которые он предлагает игрокам, в том числе и во время игры, просто потрясающие.

Но произошло то, что многие другие клубы, и даже сборная Германии, пытались его скопировать.

Мы совершенно забыли о нашей ДНК, мы очень доверяли стилю Пепа, и я бы сказал, что это была небольшая ошибка немецкого футбола», – сказал бывший полузащитник «Баварии» в подкасте The Overlap.

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10 комментариев
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Хоспаде. Я уж по заголовку на секунду подумал, что трансфер 40 летнего Пепе в Баварию пропустил.
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Сборной Германии подходит футбол Хайнкеса, Флика, Нагельсмана, немецкие игроки более атлетичны, но не так хороши технически, как испанцы.
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Ответ Assandro Journey
Швайнштайгер несет полную чушь. Человек совсем не понимает футбол. Сборная Германии уже играла во владение мячом и позиционный футбол при Леве еще до прихода Пепа в Баварию. Лев начал менять стиль Германии уже после 2010-го года. уже на Евро 2012 Германия играла во владение и комбинационный футбол. Как может Швайнштайгер сам не понимать, во что играл со своей командой? Так же сама Бавария, начиная с Ван Гаала, играла в позиционный футбол, основанный на владении. Далее Хайнкес развил эту идею (Бавария доминировала по владению над всеми соперниками в ЛЧ в 2011/12). Пеп только развил эту философию дальше в Баварии, добавив еще большей радикальности по контролю и прочие детали. Лев только заимствовал какие-то детали тактические у Пепа (как использовать Лама, например). Лев не копировал стиль Гвардиолы, поскольку уже сам играл во владение с Германией, вдохновившись Испанией 2008-2010 и голландской школой. Он понял, что его команда должна быть активной и сама направлять игру (поскольку Германия ЧМ 2010 была, в большей степени, контратакующей). Швайнштайгер какой-то неумный человек. Гвардиола только привнес больше идей в немецкий футбол и сам что-то заимствовал у команд Рангника и Клоппа. Его Бавария отличалась от его Барсы. В Баварии Пеп добавил вертикальность своей позиционной игре. Сити Пепа тоже отличается от его Баварии и Барсы. Только базис на контроль остается. О какой ДНК говорит Швайнштайгер непонятно. Про биться-бороться и ментальность из 90-х? Но ведь это не стиль игры. Тот же Нагельсманн копирует Штутгарт и Леверкузен в сборной Германии и строит игру на владении. Йоахим Лев изменил игровую идентичность Германии и создал одну из лучших сборных в 2010-х годах. Классика Германии сейчас - это именно владение мячом и позиционная игра. А не какие-то мифы про ментальность победителей из 90-х.
Совсем не понимает Швайни футбик, да? Или может хотя бы чуть-чуть разбирается?
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было бы интересно посмотреть на сборную германии хайкесса
+4
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+2
Швайнштайгер несет полную чушь. Человек совсем не понимает футбол. Сборная Германии уже играла во владение мячом и позиционный футбол при Леве еще до прихода Пепа в Баварию. Лев начал менять стиль Германии уже после 2010-го года. уже на Евро 2012 Германия играла во владение и комбинационный футбол. Как может Швайнштайгер сам не понимать, во что играл со своей командой? Так же сама Бавария, начиная с Ван Гаала, играла в позиционный футбол, основанный на владении. Далее Хайнкес развил эту идею (Бавария доминировала по владению над всеми соперниками в ЛЧ в 2011/12). Пеп только развил эту философию дальше в Баварии, добавив еще большей радикальности по контролю и прочие детали. Лев только заимствовал какие-то детали тактические у Пепа (как использовать Лама, например). Лев не копировал стиль Гвардиолы, поскольку уже сам играл во владение с Германией, вдохновившись Испанией 2008-2010 и голландской школой. Он понял, что его команда должна быть активной и сама направлять игру (поскольку Германия ЧМ 2010 была, в большей степени, контратакующей).
Швайнштайгер какой-то неумный человек. Гвардиола только привнес больше идей в немецкий футбол и сам что-то заимствовал у команд Рангника и Клоппа. Его Бавария отличалась от его Барсы. В Баварии Пеп добавил вертикальность своей позиционной игре. Сити Пепа тоже отличается от его Баварии и Барсы. Только базис на контроль остается. О какой ДНК говорит Швайнштайгер непонятно. Про биться-бороться и ментальность из 90-х? Но ведь это не стиль игры. Тот же Нагельсманн копирует Штутгарт и Леверкузен в сборной Германии и строит игру на владении. Йоахим Лев изменил игровую идентичность Германии и создал одну из лучших сборных в 2010-х годах. Классика Германии сейчас - это именно владение мячом и позиционная игра. А не какие-то мифы про ментальность победителей из 90-х.
+7
-5
+2
Ответ el_marca
Сборной Германии подходит футбол Хайнкеса, Флика, Нагельсмана, немецкие игроки более атлетичны, но не так хороши технически, как испанцы.
есть пример Левы, когда он решил, что нужно в пасик поиграть, угробив все самое лучшее что у него было.
+4
-2
+2
Ответ Assandro Journey
Швайнштайгер несет полную чушь. Человек совсем не понимает футбол. Сборная Германии уже играла во владение мячом и позиционный футбол при Леве еще до прихода Пепа в Баварию. Лев начал менять стиль Германии уже после 2010-го года. уже на Евро 2012 Германия играла во владение и комбинационный футбол. Как может Швайнштайгер сам не понимать, во что играл со своей командой? Так же сама Бавария, начиная с Ван Гаала, играла в позиционный футбол, основанный на владении. Далее Хайнкес развил эту идею (Бавария доминировала по владению над всеми соперниками в ЛЧ в 2011/12). Пеп только развил эту философию дальше в Баварии, добавив еще большей радикальности по контролю и прочие детали. Лев только заимствовал какие-то детали тактические у Пепа (как использовать Лама, например). Лев не копировал стиль Гвардиолы, поскольку уже сам играл во владение с Германией, вдохновившись Испанией 2008-2010 и голландской школой. Он понял, что его команда должна быть активной и сама направлять игру (поскольку Германия ЧМ 2010 была, в большей степени, контратакующей). Швайнштайгер какой-то неумный человек. Гвардиола только привнес больше идей в немецкий футбол и сам что-то заимствовал у команд Рангника и Клоппа. Его Бавария отличалась от его Барсы. В Баварии Пеп добавил вертикальность своей позиционной игре. Сити Пепа тоже отличается от его Баварии и Барсы. Только базис на контроль остается. О какой ДНК говорит Швайнштайгер непонятно. Про биться-бороться и ментальность из 90-х? Но ведь это не стиль игры. Тот же Нагельсманн копирует Штутгарт и Леверкузен в сборной Германии и строит игру на владении. Йоахим Лев изменил игровую идентичность Германии и создал одну из лучших сборных в 2010-х годах. Классика Германии сейчас - это именно владение мячом и позиционная игра. А не какие-то мифы про ментальность победителей из 90-х.
Ну конечно
Куда уж Швайнштайгеру который поиграл у Пепа и в сборной у Лёва
До тебя
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+2
И тут про ДНК. Ну, прямо не футболисты, а сплошные генетики🤓
+1
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Старались идти в ногу со временем, но сбились с пути, ушли в сторону..
+1
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0
Ответ el_marca
Сборной Германии подходит футбол Хайнкеса, Флика, Нагельсмана, немецкие игроки более атлетичны, но не так хороши технически, как испанцы.
Нагельсман ближе к Репу чем к первым двум
+2
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