Швайнштайгер о Пепе в «Баварии»: «Другие клубы и даже сборная Германии пытались скопировать его стиль. Мы забыли о нашей ДНК, это небольшая ошибка немецкого футбола»

Бастиан Швайнштайгер высказался о работе Пепа Гвардиолы в «Баварии».

«Когда Пеп пришел в «Баварию», у него был невероятный стиль игры. Идеи, которые он предлагает игрокам, в том числе и во время игры, просто потрясающие.

Но произошло то, что многие другие клубы, и даже сборная Германии, пытались его скопировать.

Мы совершенно забыли о нашей ДНК, мы очень доверяли стилю Пепа, и я бы сказал, что это была небольшая ошибка немецкого футбола», – сказал бывший полузащитник «Баварии» в подкасте The Overlap.