Швайнштайгер о Пепе в «Баварии»: «Другие клубы и даже сборная Германии пытались скопировать его стиль. Мы забыли о нашей ДНК, это небольшая ошибка немецкого футбола»
Бастиан Швайнштайгер высказался о работе Пепа Гвардиолы в «Баварии».
«Когда Пеп пришел в «Баварию», у него был невероятный стиль игры. Идеи, которые он предлагает игрокам, в том числе и во время игры, просто потрясающие.
Но произошло то, что многие другие клубы, и даже сборная Германии, пытались его скопировать.
Мы совершенно забыли о нашей ДНК, мы очень доверяли стилю Пепа, и я бы сказал, что это была небольшая ошибка немецкого футбола», – сказал бывший полузащитник «Баварии» в подкасте The Overlap.
Швайнштайгер какой-то неумный человек. Гвардиола только привнес больше идей в немецкий футбол и сам что-то заимствовал у команд Рангника и Клоппа. Его Бавария отличалась от его Барсы. В Баварии Пеп добавил вертикальность своей позиционной игре. Сити Пепа тоже отличается от его Баварии и Барсы. Только базис на контроль остается. О какой ДНК говорит Швайнштайгер непонятно. Про биться-бороться и ментальность из 90-х? Но ведь это не стиль игры. Тот же Нагельсманн копирует Штутгарт и Леверкузен в сборной Германии и строит игру на владении. Йоахим Лев изменил игровую идентичность Германии и создал одну из лучших сборных в 2010-х годах. Классика Германии сейчас - это именно владение мячом и позиционная игра. А не какие-то мифы про ментальность победителей из 90-х.
Куда уж Швайнштайгеру который поиграл у Пепа и в сборной у Лёва
До тебя