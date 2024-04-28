Отец Тюкавина о Европе: «Костя пока не готов на все 100. Только с этого сезона играет в старте, нужен еще годик в России. Но если поедет, то должен играть, а не полировать лавку»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Александр Тюкавин Константин Тюкавин Футбол

Отец Контантина Тюкавина считает, что сыну рано уезжать в европейский чемпионат.

«Динамо» победило «Зенит» в матче 26-го тура Мир РПЛ (1:0). Единственный гол на счету Контантина Тюкавина на 76-й минуте. Форвард «Динамо» продлил свою результативную серию до 5 матчей подряд.

У вашего сына сейчас сумасшедший отрезок – результативное действие в пяти матчах подряд с учетом Кубка. Всех волнует: когда же он уедет в Европу?

– По ее поводу у меня четкое мнение: сын пока не готов к ней на все сто. Только с этого сезона играет в старте. Нужен еще годик в России. А потом надо принимать предложения от европейских клубов, если они будут.

Но если Костя и поедет в Европу, то должен там играть, а не просто полировать лавку, – сказал отец игрока Александр Тюкавин.

В нынешнем сезоне 21-летний Константин Тюкавин сыграл за бело-голубых 33 матча, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тюкавин – 3-й игрок в XXI веке, забивший «Зениту» 3+ гола за сезон в РПЛ. Константин лидирует в чемпионате по «гол+пас» – 13+8

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14 комментариев
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Да и платят тут больше. А в Европе доказывать нужно, что готов играть за гораздо меньшую зп))
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У Тюкавина хорошие шансы либо здесь заработать, либо в Европе поиграть.
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Ответ donatodonatore
Тюкавин полировать лавку точно не будет. Это не Захарян. Настоящий боец.
В точку! Плюшевому надо включаться пока не поздно!
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Ответ Mihail0910
У Тюкавина хорошие шансы либо здесь заработать, либо в Европе поиграть.
Шансы и то и на другое прекрасные. Ему 21, он звезда, но пока ещё не Холланд даже по меркам РПЛ.
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Ответ justbored
Шансы и то и на другое прекрасные. Ему 21, он звезда, но пока ещё не Холланд даже по меркам РПЛ.
Тюкавин может вырасти в хорошего игрока по европейским меркам, здесь сезон-два, и если не вернемся в еврокубки, то он прогрессировать перестанет. На данный момент в России больше нет игроков его потенциала. Важно понимать чего хочет он сам
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Ответ Mihail0910
Тюкавин может вырасти в хорошего игрока по европейским меркам, здесь сезон-два, и если не вернемся в еврокубки, то он прогрессировать перестанет. На данный момент в России больше нет игроков его потенциала. Важно понимать чего хочет он сам
Да наверняка у Сафонова (агента) есть какой-то бизнес-план. А может нет. Но то, что хорошее предложение они не пропустят, очевидно
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