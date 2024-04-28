Отец Тюкавина о Европе: «Костя пока не готов на все 100. Только с этого сезона играет в старте, нужен еще годик в России. Но если поедет, то должен играть, а не полировать лавку»

Отец Контантина Тюкавина считает, что сыну рано уезжать в европейский чемпионат.

« » победило «Зенит» в матче 26-го тура Мир РПЛ (1:0). Единственный гол на счету Контантина Тюкавина на 76-й минуте. Форвард «Динамо» продлил свою результативную серию до 5 матчей подряд.

– У вашего сына сейчас сумасшедший отрезок – результативное действие в пяти матчах подряд с учетом Кубка. Всех волнует: когда же он уедет в Европу?

– По ее поводу у меня четкое мнение: сын пока не готов к ней на все сто. Только с этого сезона играет в старте. Нужен еще годик в России. А потом надо принимать предложения от европейских клубов, если они будут.

Но если Костя и поедет в Европу, то должен там играть, а не просто полировать лавку, – сказал отец игрока Александр Тюкавин.

В нынешнем сезоне 21-летний сыграл за бело-голубых 33 матча, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тюкавин – 3-й игрок в XXI веке, забивший «Зениту» 3+ гола за сезон в РПЛ. Константин лидирует в чемпионате по «гол+пас» – 13+8