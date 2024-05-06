«ПСЖ» и Доннарумма обсудят продление контракта в конце сезона. Вратарь хочет стать капитаном

Джанлуиджи Доннарумма может заключить с «ПСЖ» новый договор.

Как сообщает журналист , в конце сезона стороны собираются обсудить условия дальнейшего сотрудничества. Нынешний контракт рассчитан до 2026 года.

Утверждается, что итальянец хочет стать капитаном « ».

В текущем сезоне провел 25 матчей в Лиге 1 и пропустил 20 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.