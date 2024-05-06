«ПСЖ» и Доннарумма обсудят продление контракта в конце сезона. Вратарь хочет стать капитаном

Теги ПСЖ лига 1 Франция Джанлука Ди Марцио Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Доннарумма может заключить с «ПСЖ» новый договор.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в конце сезона стороны собираются обсудить условия дальнейшего сотрудничества. Нынешний контракт рассчитан до 2026 года.

Утверждается, что итальянец хочет стать капитаном «ПСЖ».

В текущем сезоне Доннарумма провел 25 матчей в Лиге 1 и пропустил 20 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев
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Какой клуб, такой и капитан
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Сейчас от Дортмунда глотнет и пусть продлевает
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А чего не майором?
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вообще удивительно как это привозящее полено стоит на раме в топ клубе
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после победного евро казалось на новый уровень вышел, но в чемпе без конкуренции так не бывает.
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Мог стать легендой Милана, а стал Днонарумой.
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Вратарь-привозила хочет быть капитаном)
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Какое ещё капитанство ему? Предал один раз - предашь и второй.
А повязка зарезервирована для Заир-Эмери
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Ответ Владимир Владимир
Вообще, не его клуб. Французский чемпионат, гламур, устроенный шейхами, тренерский бардак, скандалы - едва ли он выдерживает нормальный уровень при таких проблемах. Вратарь он классный на самом деле, у него от природы талант быть голкипером, но пора менять обстановку. Увы, тот Милан не мог дать растущей европейской звезде гарантий роста проекта, да и кто из нас верил в то, что Милан возьмёт титул и дойдёт до полуфинала ЛЧ? Понять его выбор можно. Но традиционно итальянские вратари классно играют у себя дома. Да, есть пример Викарио, но всё же.
С тренером как раз таки вроде наладилось, Энрике обуздал тамошних звёзд, атмосфера наладилась
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А Маркиньос что, уходит разве? Какой из этого капитан?
Ишь Долларумма какой шустрый.
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Кэпом будет Заир Эмери, а Доннарума летом продадут или оставят вторым номером сидеть на лавке ещё год, а потом сам уйти захочет.
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А хорошим вратарем стать не хочет?
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