«Бавария» рассматривает тен Хага на замену Тухелю. Томасу все еще интересна работа в «МЮ»

Эрик тен Хаг претендует на пост главного тренера «Баварии».

Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк.

В мюнхенском клубе обсуждают кандидатуру нидерландца, возглавляющего « », как претендента на замену Томасу Тухелю.

В свою очередь, Тухелю по-прежнему интересна должность в «Манчестер Юнайтед», но тренер не хочет контактировать клубом в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».