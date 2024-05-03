«Бавария» рассматривает тен Хага на замену Тухелю. Томасу все еще интересна работа в «МЮ»
Эрик тен Хаг претендует на пост главного тренера «Баварии».
Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк.
В мюнхенском клубе обсуждают кандидатуру нидерландца, возглавляющего «Манчестер Юнайтед», как претендента на замену Томасу Тухелю.
В свою очередь, Тухелю по-прежнему интересна должность в «Манчестер Юнайтед», но тренер не хочет контактировать клубом в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».
У них у руля тренер, сделавший команду чемпионом и серебряным призером. Плюс полуфинал Лиги Чемпионов.
Но мы же амбициозные - объявим, что гоним такого взашей.
Думали, что сразу очередь выставится на такое теплое (а по факту, расстрельное местечко).
А что вышл? Один счастлив в клубе-чемпионе, другой в сборной Германии, третий в сборной Австрии. Четвертый вообще хотел бы годок отдохнуть.
И никто не спешит в Мюнхен на место неудачника-Тухеля.
Этот пример - другим наука. Нет у вас подходящих кандидатов, берегите текущего тренера.
Руководства Милана это, кстати, тоже касается.
Флик, вроде, тоже хочет, и это тоже неплохой вариант, уже успешно работавший в клубе.