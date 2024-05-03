«Бавария» рассматривает тен Хага на замену Тухелю. Томасу все еще интересна работа в «МЮ»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг претендует на пост главного тренера «Баварии».

Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк.

В мюнхенском клубе обсуждают кандидатуру нидерландца, возглавляющего «Манчестер Юнайтед», как претендента на замену Томасу Тухелю.

В свою очередь, Тухелю по-прежнему интересна должность в «Манчестер Юнайтед», но тренер не хочет контактировать клубом в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».

59 комментариев
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просто поменяйтесь и все будут довольны
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+63
Ответ <Inter>
просто поменяйтесь и все будут довольны
Только Юнайтед будет доволен)
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nен Хаг?
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0
+31
Рангник, Тен Хаг, совсем не щадят бедного Харри
+26
-2
+24
Neн Хааг звучит как мем
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+11
Во-во, еще Пиоли махнуть местами с Аллегри.
+12
-2
+10
Тен Хаг великий, конечно
+12
-2
+10
Даже не представляю с какими мыслями подобные новости читают болелы Баварии )) Рангник, Тен Хаг, Моуриньо, Тухель ))
+10
-1
+9
Ответ VictorVallecano
nен Хаг?
1Хаг, 2Хаг, 3Хаг... 9Хаг и 10Хаг в фильме "Сплит"
+8
-1
+7
Очередная «опечатка» от сотрудников, ради того, чтобы вызвать всплеск реакции. До чего же скатились писаки, теперь вместо того, чтоб завлекать читателей полезной информацией и этим повышая заинтересованность к теме, достаточно просто сделать помарку. Позорище. Надо было вместо «neн» написать «хрен», реакций было бы ещё больше!
+7
-1
+6
А что с руководством Баварии вообще происходит? Или приличные тренера не хотят в Баварию?
+6
-1
+5
Очень показательный урок выпал недальновидным руководителям.
У них у руля тренер, сделавший команду чемпионом и серебряным призером. Плюс полуфинал Лиги Чемпионов.
Но мы же амбициозные - объявим, что гоним такого взашей.
Думали, что сразу очередь выставится на такое теплое (а по факту, расстрельное местечко).
А что вышл? Один счастлив в клубе-чемпионе, другой в сборной Германии, третий в сборной Австрии. Четвертый вообще хотел бы годок отдохнуть.
И никто не спешит в Мюнхен на место неудачника-Тухеля.
Этот пример - другим наука. Нет у вас подходящих кандидатов, берегите текущего тренера.
Руководства Милана это, кстати, тоже касается.
+4
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+4
Ответ Рашпель793
Даже не представляю с какими мыслями подобные новости читают болелы Баварии )) Рангник, Тен Хаг, Моуриньо, Тухель ))
да ни с какими,это берд полный,однозначно)
+5
-1
+4
Ответ VictorVallecano
nен Хаг?
Это для близких.
+4
-1
+3
Ответ Шурик Шурик
1Хаг, 2Хаг, 3Хаг... 9Хаг и 10Хаг в фильме "Сплит"
One PUCK, two PUCK, three PUCK more!
+2
0
+2
а мешок с игроками Аякса за сотни миллионов он с собой в Мюнхен захватит? если так, то согласен
+4
-2
+2
У меня скоро сердечко не выдержит с такими новостями
+3
-2
+1
журналюги уже не знают, что придумать
+2
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+1
Круговорот овна в природе.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Серьёзные таблетки принимает руководство Баварии - идеи по тренеру все бредовее и бредовее. Один из вариантов - поменять тренеров местами :)
разумнее только вариант поменять Тухеля с помощником из его штаба каким-нибудь местами))
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Ответ VictorVallecano
nен Хаг?
Найн Хаг
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Всё из физруков выбирают. А ведь Царь ради такой работы не прочь был бы стать Канцлером.
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ох, Бавария во все тяжкие идёт, судя по спискам кандидатов
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Бавария и Юнайтед решили замутить свингер-пати. В итоге, отымеют всех)))
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Ха-ха, вот это рокировка будет)
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Но ведь он немецкий не знает. Почему в отличии от трёхкратного триумфатора лиги чемпионов Зидана боссов Баварии это не смущает?
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Ответ Manchot
Очень показательный урок выпал недальновидным руководителям. У них у руля тренер, сделавший команду чемпионом и серебряным призером. Плюс полуфинал Лиги Чемпионов. Но мы же амбициозные - объявим, что гоним такого взашей. Думали, что сразу очередь выставится на такое теплое (а по факту, расстрельное местечко). А что вышл? Один счастлив в клубе-чемпионе, другой в сборной Германии, третий в сборной Австрии. Четвертый вообще хотел бы годок отдохнуть. И никто не спешит в Мюнхен на место неудачника-Тухеля. Этот пример - другим наука. Нет у вас подходящих кандидатов, берегите текущего тренера. Руководства Милана это, кстати, тоже касается.
Моуринью, вроде, хочет в Баварию. И, как по мне, для Баварии это стилистически подходящий тренер, вполне способный там выстрелить. Но уже почему-то руководство Баварии его не хочет.
Флик, вроде, тоже хочет, и это тоже неплохой вариант, уже успешно работавший в клубе.
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Бред 🤷‍♀️‼️
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Нужен немец
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Ответ corazon blanco
Только Юнайтед будет доволен)
на фиг он МЮ не сдался
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