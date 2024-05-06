Агент Роке: «Витор – лучший бомбардир «Барселоны», если смотреть на средние величины. Хави дает играть Фермину, Кубарси, Ямалю, а ему – нет, у меня нет объяснения этому»

Агент Витора Роке не понимает, почему нападающий мало играет за «Барселону».

« должен играть чаще, и никто не понимает, почему этого не происходит. с ним ни разу не говорил, и мне эта ситуация непонятна. Она никому не идет на пользу.

Парень должен работать усерднее и ждать шанса, но во многих матчах он уже мог получить игровое время, проявить себя.

За 300 минут он забил два гола – я бы сказал, что он лучший бомбардир команды, если смотреть на средние величины.

Хави дает игровое время , , Ламину Ямалю, а Роке – нет. У меня нет объяснения этому», – сказал Андре Кюри.