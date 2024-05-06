Агент Роке: «Витор – лучший бомбардир «Барселоны», если смотреть на средние величины. Хави дает играть Фермину, Кубарси, Ямалю, а ему – нет, у меня нет объяснения этому»

Теги Барселона Хави Ла Лига агенты Андре Кюри Фермин Лопес Витор Роке Ламин Ямаль Пау Кубарси Футбол

Агент Витора Роке не понимает, почему нападающий мало играет за «Барселону».

«Витор Роке должен играть чаще, и никто не понимает, почему этого не происходит. Хави с ним ни разу не говорил, и мне эта ситуация непонятна. Она никому не идет на пользу.

Парень должен работать усерднее и ждать шанса, но во многих матчах он уже мог получить игровое время, проявить себя.

За 300 минут он забил два гола – я бы сказал, что он лучший бомбардир команды, если смотреть на средние величины.

Хави дает игровое время Фермину, Кубарси, Ламину Ямалю, а Роке – нет. У меня нет объяснения этому», – сказал Андре Кюри.

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34 комментария
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Хави лучший тренер мира, если не смотреть футбол
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Понятно, что агенты должны отстаивать интересы своих подопечных, но точно не в таком ключе. Но больше удивляет, что потратили такую огромную сумму на игрока и не дают ему шанса. Понятно, что именно тренер отвечает за результат и только он решает, кто будет играть, а кто нет. Но все же Лапорта должен же был обсудить с Хави этот трансфер, тем более сумма немаленькая, учитывая в какой ситуации находится сейчас Барселона. Лапорта просто решил поучаствовать в «гонке вооружений» с Мадридом, этакий ответ на трансфер Эндрика и Гюлера. Но пока это провал, не столько в выступлении самого бразильца, сколько о самой ситуации с неиспользованием дорого талантливого игрока.
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Ответ rigobersong
Никто не в курсе corazon это чат GPT?:)) Как можно постоянно такие бездушные комментарии писать:)) Никаких эмоций:)
Эмоции это когда скобочки ставишь в конце каждого предложения?
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Идеально было его выпустить с Жироной после 2:1 во 2 тайме вместо еле телепающегося левандовски
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Мне Роке понравился. Очень хорош в прессинге и порой создает моменты из ничего. Над реализацией еще надо поработать конечно, но не понимаю почему он попал в немилость Хави, потенциально он мог бы стать очень опасным оружием в атаке. Так же не понимаю на что можно надеяться когда строишь всю игру в атаке вокруг игрока которому скоро 36…
+10
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+7
Ответ rigobersong
Никто не в курсе corazon это чат GPT?:)) Как можно постоянно такие бездушные комментарии писать:)) Никаких эмоций:)
Это чтоб тебя баланснуть просто
+5
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+3
Мда,спасибо Хави за это
Их конфликт с Деку есть и это его последствия
Бедного пацана готовы совсем загубить
При этом потратив на него последние монеты

Маразм лишь крепчает
А старый поляк при этом будет до состояния песка в основе сражаться за персональные трофеи
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Ответ almatbarsa
Мне Роке понравился. Очень хорош в прессинге и порой создает моменты из ничего. Над реализацией еще надо поработать конечно, но не понимаю почему он попал в немилость Хави, потенциально он мог бы стать очень опасным оружием в атаке. Так же не понимаю на что можно надеяться когда строишь всю игру в атаке вокруг игрока которому скоро 36…
Если я правильно помню - вопросы были к тому, что он не привык к скорости футбола при принятии мяча в Европе (т.е. как быстро его атакует игрок соперника) - и были потери мяча из-за этого.

Хотя с другой стороны - на тренировках к этому и не привыкнешь (все же играют аккуратно) - только в официальных матчах можно получить такой опыт.
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Ответ rigobersong
Для этого создавали Должуна:))
Кстати где он? И где ##### Гений в очках?! Я скучаю(
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Ответ rigobersong
Должун боролся за права женщин и отстаивал позицию по Эрмосо, т.к. на спортсе его не поддержали он стал сюда реже заходить:) Гений в очках из соседней страны, и после определенных событий покинул спортс, но парень был интересный, надеюсь у него сейчас все хорошо:)
А твой этот, статистический соперник, Артем Пятков?)
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Ответ Moscwow
Хави лучший тренер мира, если не смотреть футбол
витор лучший игрок если смотреть на ожидаемые голы, а Хави лучший тренер если смотреть на ожидаемые победы.
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Ответ Футбол_это_жизнь
35 миллионов стоит Роке, а ты написал текст на 100 миллионов
За 40+34 купили его.
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Ответ corazon blanco
Понятно, что агенты должны отстаивать интересы своих подопечных, но точно не в таком ключе. Но больше удивляет, что потратили такую огромную сумму на игрока и не дают ему шанса. Понятно, что именно тренер отвечает за результат и только он решает, кто будет играть, а кто нет. Но все же Лапорта должен же был обсудить с Хави этот трансфер, тем более сумма немаленькая, учитывая в какой ситуации находится сейчас Барселона. Лапорта просто решил поучаствовать в «гонке вооружений» с Мадридом, этакий ответ на трансфер Эндрика и Гюлера. Но пока это провал, не столько в выступлении самого бразильца, сколько о самой ситуации с неиспользованием дорого талантливого игрока.
Можно подумать Гюлер основным стал. Роке всем устраивает Хави ,единственная проблема про которую тренер говорил, он неправильно действует при позиционных атаках. Привык в Бразилии играть по своему, а в Барсе действует невпопад.
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Ответ corazon blanco
Понятно, что агенты должны отстаивать интересы своих подопечных, но точно не в таком ключе. Но больше удивляет, что потратили такую огромную сумму на игрока и не дают ему шанса. Понятно, что именно тренер отвечает за результат и только он решает, кто будет играть, а кто нет. Но все же Лапорта должен же был обсудить с Хави этот трансфер, тем более сумма немаленькая, учитывая в какой ситуации находится сейчас Барселона. Лапорта просто решил поучаствовать в «гонке вооружений» с Мадридом, этакий ответ на трансфер Эндрика и Гюлера. Но пока это провал, не столько в выступлении самого бразильца, сколько о самой ситуации с неиспользованием дорого талантливого игрока.
Вполне возможно, что брали его с прицелом на долгое пребывание в клубе, тогда как пребывание Хави не задумывается таковым
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Ответ Cuccittini Aveiro
Кстати где он? И где ##### Гений в очках?! Я скучаю(
Должун боролся за права женщин и отстаивал позицию по Эрмосо, т.к. на спортсе его не поддержали он стал сюда реже заходить:)

Гений в очках из соседней страны, и после определенных событий покинул спортс, но парень был интересный, надеюсь у него сейчас все хорошо:)
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Ответ rigobersong
Должун боролся за права женщин и отстаивал позицию по Эрмосо, т.к. на спортсе его не поддержали он стал сюда реже заходить:) Гений в очках из соседней страны, и после определенных событий покинул спортс, но парень был интересный, надеюсь у него сейчас все хорошо:)
Комментарий удален модератором
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
Легенды потихоньку уходят:)
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Ответ Cuccittini Aveiro
А твой этот, статистический соперник, Артем Пятков?)
Кто это?:)
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Ответ rigobersong
Кто это?:)
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Ответ rigobersong
Кто это?:)
Бро, кинь по браццки ссылку на свой инст, просто хочется на тебя посмотреть
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Ответ Oliver Kromwel
По большому счету в БЧК правы: пусть это полено сначало покажет себя в условной Сельте, а потом начнет права качать. Ты пока ещё никто и звать тебя никак. Единственное, в чем в БЧК сглупили, так это в том, что Роке надо было отправлять в аренду сразу, а не мариновать его полгода на лавке.
Если все так, как описывает агент, то Хави не прав абсолютно. Ему опять надо смотреть в сторону своего метра-коллеги Анчелотти, а не в сторону Гвардиолы, который так же имел привычку не разговаривать с игроками.
Анчелотти разговаривает со всеми хвалит всех запасных. И того же Гюлера, когда мариновал на лавке, расхваливал в интервью.
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