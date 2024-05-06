Агент Роке: «Витор – лучший бомбардир «Барселоны», если смотреть на средние величины. Хави дает играть Фермину, Кубарси, Ямалю, а ему – нет, у меня нет объяснения этому»
Агент Витора Роке не понимает, почему нападающий мало играет за «Барселону».
«Витор Роке должен играть чаще, и никто не понимает, почему этого не происходит. Хави с ним ни разу не говорил, и мне эта ситуация непонятна. Она никому не идет на пользу.
Парень должен работать усерднее и ждать шанса, но во многих матчах он уже мог получить игровое время, проявить себя.
За 300 минут он забил два гола – я бы сказал, что он лучший бомбардир команды, если смотреть на средние величины.
Хави дает игровое время Фермину, Кубарси, Ламину Ямалю, а Роке – нет. У меня нет объяснения этому», – сказал Андре Кюри.
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Хотя с другой стороны - на тренировках к этому и не привыкнешь (все же играют аккуратно) - только в официальных матчах можно получить такой опыт.
Гений в очках из соседней страны, и после определенных событий покинул спортс, но парень был интересный, надеюсь у него сейчас все хорошо:)
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