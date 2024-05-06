Агент Роке о критике в адрес форварда «Барсы»: «Люди хотят убивать, а не помогать. У Винисиуса ушло 2,5 сезона, чтобы заиграть в «Реале»
Агент Витора Роке высказался о критике в адрес форварда «Барселоны».
«Очевидно, Витор Роке рад возможности проявить себя. В Барселоне много прессы, которая несет чушь, приводит неверные цифры и говорит то, что не соответствует действительности. Все это не помогает.
Посмотрите, что произошло с Винисиусом в мадридском «Реале». У него ушло два с половиной сезона на то, чтобы заиграть, а здесь, в «Барселоне», после двух месяцев уже царит шумиха и люди недовольны. Они хотят убивать, а не помогать», – сказал Андре Кюри в интервью RAC1.
Роке расстроен из-за положения в «Барсе» и плакал из-за этого. Окружение игрока утверждает, что Хави не разговаривает с ним
«Барселона» хочет отдать Роке в аренду другому клубу Ла Лиги, чтобы бразилец привык к стилю в чемпионате и подучил испанский
Причем не сказать, чтобы конкуренты за позицию у него были грозные.
Определенно, БЧК идёт к успеху
Понятно, что он был далек от нынешнего уровня и немало косячил, но это нельзя сравнивать с Роке на дальнем конце лавки в не самой топовой Барсе.
А теперь, когда ожидания и реальность пока не сошлись, плачет. Думаю, тут его вины тоже не мало. Так ещё и скидывает ответственность на прессу и внешние факторы
Молодому нужно доверие тренера, а Хави, видимо, и не планировал делать на него ставку.