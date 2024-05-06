Агент Роке о критике в адрес форварда «Барсы»: «Люди хотят убивать, а не помогать. У Винисиуса ушло 2,5 сезона, чтобы заиграть в «Реале»

Агент Витора Роке высказался о критике в адрес форварда «Барселоны».

«Очевидно, Витор Роке рад возможности проявить себя. В Барселоне много прессы, которая несет чушь, приводит неверные цифры и говорит то, что не соответствует действительности. Все это не помогает.

Посмотрите, что произошло с Винисиусом в мадридском «Реале». У него ушло два с половиной сезона на то, чтобы заиграть, а здесь, в «Барселоне», после двух месяцев уже царит шумиха и люди недовольны. Они хотят убивать, а не помогать», – сказал Андре Кюри в интервью RAC1.

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