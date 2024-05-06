Агент Роке о критике в адрес форварда «Барсы»: «Люди хотят убивать, а не помогать. У Винисиуса ушло 2,5 сезона, чтобы заиграть в «Реале»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига агенты Винисиус Жуниор Андре Кюри Витор Роке Футбол

Агент Витора Роке высказался о критике в адрес форварда «Барселоны».

«Очевидно, Витор Роке рад возможности проявить себя. В Барселоне много прессы, которая несет чушь, приводит неверные цифры и говорит то, что не соответствует действительности. Все это не помогает.

Посмотрите, что произошло с Винисиусом в мадридском «Реале». У него ушло два с половиной сезона на то, чтобы заиграть, а здесь, в «Барселоне», после двух месяцев уже царит шумиха и люди недовольны. Они хотят убивать, а не помогать», – сказал Андре Кюри в интервью RAC1.

Роке расстроен из-за положения в «Барсе» и плакал из-за этого. Окружение игрока утверждает, что Хави не разговаривает с ним

«Барселона» хочет отдать Роке в аренду другому клубу Ла Лиги, чтобы бразилец привык к стилю в чемпионате и подучил испанский

17 комментариев
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Потрясающая селекция от Барселоны: при гигантских долгах слить 40 лямов на какое-то полено, чтобы через полгода искать, куда бы его чбагрить в аренду.
Причем не сказать, чтобы конкуренты за позицию у него были грозные.
Определенно, БЧК идёт к успеху
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Очередное бразильское дерево, не зря джунглей много у них
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Винисиус приехал в Мадрид летом 2018, начал выходить в тот же сезон, уже в 19-20 вовсю играл за первую команду в чемпионский сезон и приносил пользу. Забил первый гол (или сделал автогол Пике, как посмотреть) в Класико, например.

Понятно, что он был далек от нынешнего уровня и немало косячил, но это нельзя сравнивать с Роке на дальнем конце лавки в не самой топовой Барсе.
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Убивать?) он в своём уме? Такими темпами скоро этот агент и до обвинений в расизме дойдёт
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Может, конечно, там и не правы журналисты, но гнать бочку на местную прессу не очень умный ход. Теперь заклюют еще сильнее...
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Ответ Oliver Kromwel
Потрясающая селекция от Барселоны: при гигантских долгах слить 40 лямов на какое-то полено, чтобы через полгода искать, куда бы его чбагрить в аренду. Причем не сказать, чтобы конкуренты за позицию у него были грозные. Определенно, БЧК идёт к успеху
Вини тоже был изначально Джек Воробей, где бы он был сейчас, если его слили в первый же трансфер?
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Наверняка этот же агент подкидывал много жара в прессе, дескать Роке мегаталант, игрок тысячелетия итд.

А теперь, когда ожидания и реальность пока не сошлись, плачет. Думаю, тут его вины тоже не мало. Так ещё и скидывает ответственность на прессу и внешние факторы
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И этот же агент угрожает что им придётся уйти если он не будет играть больше. Ну что за клоун.
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Помним, как в Реале Бензема говорил про Винисиуса - не давай ему пас, он играет против нас.
Молодому нужно доверие тренера, а Хави, видимо, и не планировал делать на него ставку.
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В первую очередь в него должен поверить тренер. Анчелотти поверил в Винисиуса, хотя многие были против и критиковали Карло за это. Но, ставка сыграла и мы видим прекрасный Реал сейчас. А Витя, судя по всему, не нужен Хави, что является очень плохим знаком.
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Правильно говорит. Роке был очень активным на поле но видно что пока не понимает команду, когда привыкнет его умение забегать за спину играя на грани офсайда даст о себе знать и возможно даже переплюнет Филиппо Инзаги, человек который лучше всех это использовал на моей памяти
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Ответ Детрит
Может, конечно, там и не правы журналисты, но гнать бочку на местную прессу не очень умный ход. Теперь заклюют еще сильнее...
так он уже сказал, что будет думать о полноценном трансфере из Барселоны. Никакой вариант с арендой не устраивают его и Роке
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Ответ rigobersong
Зачем его подписывали, если играют Феликсы, Торресы и Левандовски, ладно в команде реально была бы конкуренция в атаке, но ставит днарей, а Роке шансов вообще не дают:)
Напиши Хави спроси почему Лева играет а не Роке
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