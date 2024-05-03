«Барселона» хочет отдать Роке в аренду другому клубу Ла Лиги, чтобы бразилец привык к стилю в чемпионате и подучил испанский
«Барселона» хочет, чтобы Витор Роке провел следующий сезон в другом клубе.
Как сообщает The Athletic, каталонцы собираются отправить нападающего в аренду.
Идеальным вариантом называется переход бразильца в другой клуб из Ла Лиги – игра за него позволит привыкнуть к стилю футбола в чемпионате и лучше освоить язык.
Ранее сообщалось, что 19-летний форвард хотел бы остаться в «Барселоне».
В текущем сезоне Роке забил 2 гола за 11 матчей в Примере. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
а сейчас должен был на предсезонке посмотреть кого отдать и кого оставить но он еще не закончив этот сезон его выгоняет) тот же Вальверде, в таких случаях решал на предсезонке и выбирал кого оставить и кого нет, а Хави.. скорее всего у него поляк основной игрок на следующий сезон безальтернативно, потому и ему на.рать кто будет гнить на скамейке Роке или Гиу.