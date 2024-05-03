«Барселона» хочет отдать Роке в аренду другому клубу Ла Лиги, чтобы бразилец привык к стилю в чемпионате и подучил испанский

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Витор Роке Футбол

«Барселона» хочет, чтобы Витор Роке провел следующий сезон в другом клубе.

Как сообщает The Athletic, каталонцы собираются отправить нападающего в аренду.

Идеальным вариантом называется переход бразильца в другой клуб из Ла Лиги – игра за него позволит привыкнуть к стилю футбола в чемпионате и лучше освоить язык.

Ранее сообщалось, что 19-летний форвард хотел бы остаться в «Барселоне».

В текущем сезоне Роке забил 2 гола за 11 матчей в Примере. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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32 комментария
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Ответ &_Bishep_&
Португальский и испанский сильно отличаются?
Без проблем можно говорить и понимать практически всё.
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про выучить испанский занятно, это как попросить белоруса лучше выучить русский
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+9
Пусть опыта в чемпионате набирается в команде попроще, потом поможет
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Я думаю лучше гуйу так отправить лучше будет, а роке оставить, вообще мне они оба при выходах нравились больше чем лева где то зимой когда левандовски был простой деревяшкой которая ни пас отдать не может ни корпусом сыграть ни ударить
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Опыта набраться бы не помешало, но кажется бредом начинать следующий сезон с престарелым Левандовски и Гиу. Очередная утка
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Португальский и испанский сильно отличаются?
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Ответ Oliver Kromwel
Потратили 40 лямов, чтобы отдать его в аренду)) Барселона такая Барселона
Как там Йович, адаптировался к испанскому футболу?))
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ударим рок 🎸!
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Ответ Семён Жуйло
Там кто-то не знает русский?
а в обратную сторону?
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У них там всё нормально с мозгом? В руки попал уникальный талант, а они его в аренду отдают? Много молодых талантов Барсы после аренды возвращались и становились звёздами? Может и есть такие, но я сходи и не припомню. И еще одно ... Винисиус вырос бы в такого игрока отдай его Реал в аренду?
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все правильно. Зачем нам быстрый, резкий, техничный нап, пусть лучше польское бревно играет дальше, ведь он начал забивать голы.... когда уже все турниры слиты! Техника и скорость Роке на уровне Рафиньи, а когда Лева получает мяч спиной к воротам и начинает с ним возиться, то невольно выступает слеза от этого зрелища. Больнее смотреть только когда Феликс думает что он Роналдиньо или Месси, и лезет на троих-четверых соперников.
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Потратили 40 лямов, чтобы отдать его в аренду)) Барселона такая Барселона
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с кем останется Хави - с польским старичком?
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Хави не доверяет вот и все! странно, ведь челу даже не дали шанса, но вот тот же РОмеу даже убогой игрок раз за разом выходил, Лева с начало до февраля так что проваливал 9 из 10 матчей но все равно играл от и до в каждом матче, а Гиу с Роке которые за 200-300 минут забившие по 2 гола никак не устраивал тренера))
а сейчас должен был на предсезонке посмотреть кого отдать и кого оставить но он еще не закончив этот сезон его выгоняет) тот же Вальверде, в таких случаях решал на предсезонке и выбирал кого оставить и кого нет, а Хави.. скорее всего у него поляк основной игрок на следующий сезон безальтернативно, потому и ему на.рать кто будет гнить на скамейке Роке или Гиу.
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Ответ Amalfitano
У них там всё нормально с мозгом? В руки попал уникальный талант, а они его в аренду отдают? Много молодых талантов Барсы после аренды возвращались и становились звёздами? Может и есть такие, но я сходи и не припомню. И еще одно ... Винисиус вырос бы в такого игрока отдай его Реал в аренду?
за последние лет 10-15, такого не было! все кто отдан в аренду - сливали карьеру! и с продажи с опцией обратного выкупа толковых не находили.. только Рафинья после аренды играл хорошо, но после 5-6 игр хороших, Раджа раз и навсегда закончил его карьеру на топ уровне, сломав. так что и этот хоть и с другими обстоятельствами но все же как и все кто уходил в аренду так и не заиграли в Барсе. и какая то черная магия действует и подписанных молодых талантов в Барсу Б.. сколько их было?!.. кроме Араухо, никто! из Барсы Б в основу приходили и заиграли только свои таланты с прямиком из академии)
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Лучше оставить его а не пытаться выкупить Феликса. За те немногие минуты на поле что он провёл, от него пользы было явно не меньше, при этом он более подвижный в атаке и пытается отбирать мячи в центре. Ну и самое главное за него не нужно платить и у него достаточно низкая зп.
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Ответ Кирилл Голивец
про выучить испанский занятно, это как попросить белоруса лучше выучить русский
Там кто-то не знает русский?
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Ответ Любезный Коссутий
а в обратную сторону?
А вот в обратную сторону будут проблемы, да.
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Ответ &_Bishep_&
А чё за проблемы там у них?
Не знаю, может каталанский заставляют учить)
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Ответ Сергей Орлов
Без проблем можно говорить и понимать практически всё.
А чё за проблемы там у них?
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Ответ Максим Прокофьев
Я тут глянул, это ЦФ ростом такой же как Месси, тяжело ему против двухметровых защитников проскальзывать...
Ромарио намного ниже был и ничего. Агуэро даже на 1 см ниже, если верить открытым данным.
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Хотел посмотреть на противостояние Роке и Эндрика, а вместо этого аренда и Мбаппе.
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Я тут глянул, это ЦФ ростом такой же как Месси, тяжело ему против двухметровых защитников проскальзывать...
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Вообще пацан ни о чём оказался, никакого индивидуального превосходства над защитниками не показал. Мелкий, но не резкий, вообщем, мимо
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верните обратно в Бразилию, если он не нужен
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Роке донный игрок, лучше его продать и не мучиться с ним
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