«Барселона» хочет отдать Роке в аренду другому клубу Ла Лиги, чтобы бразилец привык к стилю в чемпионате и подучил испанский

«Барселона» хочет, чтобы Витор Роке провел следующий сезон в другом клубе.

Как сообщает The Athletic, каталонцы собираются отправить нападающего в аренду.

Идеальным вариантом называется переход бразильца в другой клуб из – игра за него позволит привыкнуть к стилю футбола в чемпионате и лучше освоить язык.

Ранее сообщалось, что 19-летний форвард хотел бы остаться в «Барселоне».

В текущем сезоне забил 2 гола за 11 матчей в Примере. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.