УЕФА не отменит матчи ЛЧ из-за угроз террористов: «Планируется, что они пройдут по расписанию с соблюдением надлежащих мер безопасности»

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УЕФА не планирует отменять матчи Лиги чемпионов из-за террористической угрозы.

Ранее стало известно, что ИГИЛ* угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов. 

«УЕФА осведомлен о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и поддерживает тесную связь с местными властями.

Планируется, что все матчи пройдут по расписанию с соблюдением надлежащих мер безопасности», – заявили в союзе. 

9 апреля «Реал» примет «Манчестер Сити» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, «Арсенал» встретится с «Баварией». 10 апреля «ПСЖ» сыграет с «Барселоной», а «Атлетико» – с «Боруссией».

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.

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11 комментариев
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И правильно!!!
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Бояться, это уже проиграть. Правильное решение!
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Напомню, что российские клубы и сборная не играют, по официальной версии, из-за невозможности обеспечить безопасность проведения соревнований
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всех террористов мочить!
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Комментарий удален пользователем
А потом выяснится что это были не угрозы от ИГИЛ, а от ЭТА.
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Ответ Vatikan
всех террористов мочить!
В сортире ! (с)
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Ответ Макс Макс
Комментарий удален пользователем
Это редко бывает в одиночестве. Не надо радоваться.
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Ответ войд
Один и тот же человек на этой ветке аж три раза отписался)
твои дружки по ходу 😁
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