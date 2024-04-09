УЕФА не отменит матчи ЛЧ из-за угроз террористов: «Планируется, что они пройдут по расписанию с соблюдением надлежащих мер безопасности»

УЕФА не планирует отменять матчи Лиги чемпионов из-за террористической угрозы.

Ранее стало известно, что ИГИЛ* угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

« осведомлен о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и поддерживает тесную связь с местными властями.

Планируется, что все матчи пройдут по расписанию с соблюдением надлежащих мер безопасности», – заявили в союзе.

9 апреля « » примет « » в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, « » встретится с «Баварией». 10 апреля «ПСЖ» сыграет с «Барселоной», а «Атлетико» – с «Боруссией».

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.