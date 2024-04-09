Матч «Реал» – «Ман Сити» пройдет под закрытой крышей «Бернабеу», как и игра с «Лейпцигом» в 1/8 ЛЧ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Сантьяго Бернабеу РБ Лейпциг стадионы Футбол

Матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет под закрытой крышей «Бернабеу».

Как и матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг», игра между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет под закрытой крышей «Сантьяго Бернабеу». УЕФА разрешил «Мадриду» закрыть крышу, пишет Marca.

Матч между «Реалом» и «Ман Сити» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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10 комментариев
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Ответ Sergy Grand
мю не участвует в лч
Ман Сити по вашему из Ханты-Мансийска?
+7
-2
+5
Ответ Дмитрий
"Чтобы Боги не видели этот позор!"
🤡
+5
-2
+3
Хотят пошуметь)
+2
0
+2
Зачем? Разве там холодно
+1
0
+1
Что ж друзья скриньте, месть Реала 3:1 или более разгром.
Сити не в форме, сити уставший, а Реал извлек уроки)
0
0
0
Ответ Дмитрий
"Чтобы Боги не видели этот позор!"
🤡🤡🤡
+1
-1
0
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