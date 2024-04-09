Матч «Реал» – «Ман Сити» пройдет под закрытой крышей «Бернабеу», как и игра с «Лейпцигом» в 1/8 ЛЧ
Матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет под закрытой крышей «Бернабеу».
Как и матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг», игра между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет под закрытой крышей «Сантьяго Бернабеу». УЕФА разрешил «Мадриду» закрыть крышу, пишет Marca.
Матч между «Реалом» и «Ман Сити» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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