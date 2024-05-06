Мостовой о Мусаеве: «Кто он такой вообще? Говорят, что свой, вернулся в «Краснодар», где все знает. Что он там знает? Был такой хороший шанс на чемпионство, увы, все профукали»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Александр Мостовой высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«Никто не понял, зачем и как убрали Ивича. Это огромная проблема для «Краснодара». 

А вторая проблема – кто пришел на его место. Мусаев, кто он такой вообще? Как бы кто ни говорил, что он свой, вернулся в команду, где все знает. Что он там знает? А другие что, дураки, получается?

В этом и проблема «Краснодара». Жалко их. Был такой хороший шанс на чемпионство, но, увы, все профукали», – сказал экс-игрок сборной России.

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11 комментариев
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Ну в кои то веки согласен с Мостовым. Отставка Ивича выглядит максимально нелогично со стороны.
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после ухода Абаскаля Царь наметил новую жертву
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>>Что он там знает? А другие что, дураки, получается?

Иной раз даже не знаешь, какими путями мысли складываются в выводы у Царя в голове...
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Царь нашел новую мишень
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Царь прав
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Саша вернись в палату, таблетки пора пить.
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После того, как Мостовой заявил, что не знал, кто такой Ярошик до его назначения тренером Оренбурга, аргумент про "кто это вообще такой" от него звучит неубедительно.
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