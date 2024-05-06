Мостовой о Мусаеве: «Кто он такой вообще? Говорят, что свой, вернулся в «Краснодар», где все знает. Что он там знает? Был такой хороший шанс на чемпионство, увы, все профукали»
Александр Мостовой высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.
«Никто не понял, зачем и как убрали Ивича. Это огромная проблема для «Краснодара».
А вторая проблема – кто пришел на его место. Мусаев, кто он такой вообще? Как бы кто ни говорил, что он свой, вернулся в команду, где все знает. Что он там знает? А другие что, дураки, получается?
В этом и проблема «Краснодара». Жалко их. Был такой хороший шанс на чемпионство, но, увы, все профукали», – сказал экс-игрок сборной России.
Иной раз даже не знаешь, какими путями мысли складываются в выводы у Царя в голове...