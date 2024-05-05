Заварзин о «Краснодаре»: «Пусть Галицкий сам тренирует. Психологически не готовы к чемпионству, так и будут вторыми или третьими»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Юрий Заварзин Мурад Мусаев Футбол

Юрий Заварзин высказался о проблемах «Краснодара».

Вчера «Краснодар» дома уступил «Ахмату» (0:1) в 27-м туре Мир РПЛ.

– «Краснодар» – не чемпион внутри. Футболисты этой команды – хорошего уровня. «Ахмат» на сегодня не сильнее «Краснодара».

Психологически «быки» не готовы бороться за чемпионство. Так и будут либо вторыми, либо третьими. Все зависит от тренера.

Получается, после увольнения Ивича у «Краснодара» пропали чемпионские амбиции?

Галицкий что хочет, то и делает. Это его клуб. При этом команда шла на первом месте, и он убрал тренера. Какая цель после всего этого? Пусть тогда Сергей Николаевич сам выходит и тренирует. Проблема «Краснодара» в тренере, а не в футболистах, – сказал бывший президент РПЛ и бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин.

«Краснодар» идет на 3-м месте в турнирной таблице с 50 очками. Столько же у «Зенита» и «Динамо», но у петербуржцев игра в запасе. 

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5 комментариев
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А он и тренирует - ставит физруков, которые готовы его слушать и следовать указаниям
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краснодар внатуре будто не хочет быть чемпионом
как зюганов в 1996 ))
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Правильно сказал! Даже "Тосно" трофей выиграл,а с этим неадекватом так и будет
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