Заварзин о «Краснодаре»: «Пусть Галицкий сам тренирует. Психологически не готовы к чемпионству, так и будут вторыми или третьими»
Юрий Заварзин высказался о проблемах «Краснодара».
Вчера «Краснодар» дома уступил «Ахмату» (0:1) в 27-м туре Мир РПЛ.
– «Краснодар» – не чемпион внутри. Футболисты этой команды – хорошего уровня. «Ахмат» на сегодня не сильнее «Краснодара».
Психологически «быки» не готовы бороться за чемпионство. Так и будут либо вторыми, либо третьими. Все зависит от тренера.
– Получается, после увольнения Ивича у «Краснодара» пропали чемпионские амбиции?
– Галицкий что хочет, то и делает. Это его клуб. При этом команда шла на первом месте, и он убрал тренера. Какая цель после всего этого? Пусть тогда Сергей Николаевич сам выходит и тренирует. Проблема «Краснодара» в тренере, а не в футболистах, – сказал бывший президент РПЛ и бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин.
«Краснодар» идет на 3-м месте в турнирной таблице с 50 очками. Столько же у «Зенита» и «Динамо», но у петербуржцев игра в запасе.
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как зюганов в 1996 ))