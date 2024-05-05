Заварзин о «Краснодаре»: «Пусть Галицкий сам тренирует. Психологически не готовы к чемпионству, так и будут вторыми или третьими»

Юрий Заварзин высказался о проблемах «Краснодара».

Вчера « » дома уступил «Ахмату» (0:1) в 27-м туре Мир РПЛ.

– «Краснодар» – не чемпион внутри. Футболисты этой команды – хорошего уровня. «Ахмат» на сегодня не сильнее «Краснодара».

Психологически «быки» не готовы бороться за чемпионство. Так и будут либо вторыми, либо третьими. Все зависит от тренера.

– Получается, после увольнения у «Краснодара» пропали чемпионские амбиции?

– что хочет, то и делает. Это его клуб. При этом команда шла на первом месте, и он убрал тренера. Какая цель после всего этого? Пусть тогда Сергей Николаевич сам выходит и тренирует. Проблема «Краснодара» в тренере, а не в футболистах, – сказал бывший президент РПЛ и бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин.

«Краснодар» идет на 3-м месте в турнирной таблице с 50 очками. Столько же у «Зенита» и «Динамо», но у петербуржцев игра в запасе.

Канчельскис о «Краснодаре»: «Команда не готова к чемпионству, игроков трясет в ответственные моменты. Весь сезон отдает «Зениту» первое место, они спокойно доведут дело до конца»

Кривцов – фанатам «Краснодара»: «Я в финале не сыграл, #####, здесь опять ########, #####. Я больше вас хочу выиграть чемпионство, поверьте»