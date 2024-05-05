«Мусаев – сбитый летчик, пыжится, что-то рассказывает, но пассионарий ли он? Галицкий хотел красивую игру? Но Мурад ее не показывает». Белоус о тренере «Краснодара»

Юрий Белоус раскритиковал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Краснодар» вчера проиграл «Ахмату» (0:1) в 27-м туре Мир . «Зенит» в случае победы над «Факелом» оторвется от «быков» на 3 очка.

«Поступки, которые совершает руководство «Краснодара», кажутся алогичными людям, не находящимся в клубе. Команда шла в лидерах, показывала рациональный футбол, билась за титул, вдруг меняет тренера.

зарекомендовал себя очень хорошо в нашем чемпионате, и «Краснодар» берет и возвращается к тому, от чего отказались в свое время – подписывают . В частном клубе решает один человек – владелец.

Мы видим, что у клуба было много шансов стать лидером российской Премьер-лиги, но в который раз они этот шанс теряют. Уже и «Динамо» подпирает, тут бы и вторую строчку сохранить. Хотя, без Лиги чемпионов разницы нет: второе или третье место. Ценно только стать чемпионом.

Надо понимать, что хотел от приглашения Мусаева. Чтобы показывали красивую и интересную игру? Но Мусаев ее не показывает. Команда абсолютно демотивирована. Это уже говорит о том, что он не оправдал доверие.

Он, по сути, сбитый летчик. Он пыжится, что-то рассказывает, но пассионарий ли он? Я сомневаюсь, что он воодушевляет футболистов « », – сказал экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова» и бывший вице-президент «Локомотива» Белоус.