Анри готов попытаться убедить «Реал» отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Макрон тоже может вмешаться (As)

Во Франции обеспокоены тем, что «Реал» не отпускает Килиана Мбаппе на Олимпиаду.

Как сообщает Diario Sport, в стране не понимают, почему иностранные клубы не хотят, чтобы футболисты ехали в Париж на турнир.

, главный тренер олимпийской сборной Франции по футболу, хочет, чтобы во что бы то ни стало выступил на Олимпиаде, и готов связаться с « », чтобы попытаться его переубедить.

Внимательно следит за подготовкой к соревнованиям и президент Франции Эммануэль Макрон. Утверждается, что в кулуарах политик пытается уговорить партии оказать давление на все стороны. Также допускается, что он вмешается в ситуацию напрямую и попробует добиться того, чтобы Мбаппе выступил в Париже.