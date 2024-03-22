Анри готов попытаться убедить «Реал» отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Макрон тоже может вмешаться (As)
Во Франции обеспокоены тем, что «Реал» не отпускает Килиана Мбаппе на Олимпиаду.
Как сообщает Diario Sport, в стране не понимают, почему иностранные клубы не хотят, чтобы футболисты ехали в Париж на турнир.
Тьерри Анри, главный тренер олимпийской сборной Франции по футболу, хочет, чтобы Килиан во что бы то ни стало выступил на Олимпиаде, и готов связаться с «Реалом», чтобы попытаться его переубедить.
Внимательно следит за подготовкой к соревнованиям и президент Франции Эммануэль Макрон. Утверждается, что в кулуарах политик пытается уговорить партии оказать давление на все стороны. Также допускается, что он вмешается в ситуацию напрямую и попробует добиться того, чтобы Мбаппе выступил в Париже.
Введём французские войска на Украину, Мбаппе на ОИ и попросим армию России не стрелять во время Олимпиады.
Тем более кто знает, может Франция рано вылетит с Евро