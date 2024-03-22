Анри готов попытаться убедить «Реал» отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Макрон тоже может вмешаться (As)

Теги ПСЖ Тьерри Анри Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон олимпийская сборная Франции Футбол

Во Франции обеспокоены тем, что «Реал» не отпускает Килиана Мбаппе на Олимпиаду.

Как сообщает Diario Sport, в стране не понимают, почему иностранные клубы не хотят, чтобы футболисты ехали в Париж на турнир.

Тьерри Анри, главный тренер олимпийской сборной Франции по футболу, хочет, чтобы Килиан во что бы то ни стало выступил на Олимпиаде, и готов связаться с «Реалом», чтобы попытаться его переубедить.

Внимательно следит за подготовкой к соревнованиям и президент Франции Эммануэль Макрон. Утверждается, что в кулуарах политик пытается уговорить партии оказать давление на все стороны. Также допускается, что он вмешается в ситуацию напрямую и попробует добиться того, чтобы Мбаппе выступил в Париже.

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38 комментариев
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Макроше лишь бы куда вмешаться😅
+70
-3
+67
Тот случай, когда на новую работу ещё не устроился даже, но уже просишь отгулы.
+51
0
+51
А ничего, что он ещё в Реал не перешёл?
+26
-3
+23
Эмманюэль опять тужиться будет, как на тех фотожабах и не менее потешных оригиналах?)
+20
-3
+17
Ответ Фут.Боль
Тот случай, когда на новую работу ещё не устроился даже, но уже просишь отгулы.
Тут круче. ЗА НЕГО их просят.
+13
0
+13
Ответ Только Крылья
Макроше лишь бы куда вмешаться😅
Вот это уровень президента, футболиста уговаривать🤣
+13
-2
+11
еще Александра Григорьевича попросите,тот может уговаривать
+9
-1
+8
даже не знаю, что сказать
+7
0
+7
Их правда не смущает, что ОИ сразу после ЧЕ?
+5
0
+5
Анри: Макрон готов отправить войска в Мадрид, если они не отпустят Мбаппе.
+5
-1
+4
Макрон.
Введём французские войска на Украину, Мбаппе на ОИ и попросим армию России не стрелять во время Олимпиады.
+3
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Макрон,- 🤡🤡🤡.
+2
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Анри, уговорить Реал? Это с какого такого перепугу, как бывший игрок Барсы?))
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Макрон новый любовник-трансгендер Мбаппе :D?
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+2
Макрон фото с тренировки пришлет
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Ответ Фут.Боль
Тот случай, когда на новую работу ещё не устроился даже, но уже просишь отгулы.
🤣🤣🤣
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Мбаппе уже в Реале ?😁
+2
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Макрон всюду готов вмешаться.
+2
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Перес готов послать Анри куда подальше с формулировкой "не ты платишь за Мбаппу подъёмные и заплату"
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Какой из Макаронов вписывается? Старший или её муж?
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Макрону некогда, он сам готовится к Олимпиаде по боксу
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не Макрон не справится, тут Лукашенко только сможет
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Ну если это Олимпиада в своей родной стране, то можно пойти на встречу, почему нет

Тем более кто знает, может Франция рано вылетит с Евро
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Недотренер и президент позорище пытаются убедить Переса и лучшего футболиста мира сыграть на Олимпиаде. Реал, не вздумай вестись на эту фигню.
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Ответ Vatikan
даже не знаю, что сказать
***** Макрона)
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Ответ alireal
А ничего, что он ещё в Реал не перешёл?
Так там и другие французы есть.
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Как с принцессой носятся с этим Мбупэ
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Ответ kaka10
Перес готов послать Анри куда подальше с формулировкой "не ты платишь за Мбаппу подъёмные и заплату"
Ну можно сделать встречное предложение чтобы Анри выплатил подписной бонус вместо Реала 🤣
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Ответ Алексей Ненахов
Макрон фото с тренировки пришлет
Своего мужа🤣
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