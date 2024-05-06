Гафин о Тюкавине: «Динамо» не мечтает продать Костю в Европу. Это скорее в мыслях журналистов» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Константин Тюкавин Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин заявил, что «Динамо» не стремится продать Константина Тюкавина в Европу.

— После гола в ворота «Сочи» трансфер в Европу для Тюкавина стал ближе?

— Мы с Костей ориентируемся на то, чтобы в первую очередь мы стали ближе к трофеям. Тот факт, что он подписал с «Динамо» долгосрочный контракт, говорит о том, что и мы, и он заинтересованы, чтобы он играл в нашей команде.

«Динамо» не мечтает продать Костю Тюкавина в Европу. Такой задачи нет. Это скорее в мыслях журналистов, но не в наших, — сказал председатель совета директоров «Динамо».

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5 комментариев
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Ответ j-rich
Останется в рпл, повторит судьбу Смолова, Чалова, Кокорина. Плюс прямо сейчас за Тюкавина можно получить очень приличную сумму
Смолов и Чалов играли молодые в Европе:)
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Ответ j-rich
По поводу игры Чалова и Смолова в Европе..... ну это всё равно что приехать в Москву, но дальше вокзала никуда не выйти. Вроде и был в столице, а ничего не увидел
Так кто виноват в том, что не получилось?
Были? - Да. Получилось? - Нет.
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