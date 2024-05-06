Гафин о Тюкавине: «Динамо» не мечтает продать Костю в Европу. Это скорее в мыслях журналистов» 

Дмитрий Гафин заявил, что «Динамо» не стремится продать Константина Тюкавина в Европу.

— После гола в ворота «Сочи» трансфер в Европу для Тюкавина стал ближе?

— Мы с Костей ориентируемся на то, чтобы в первую очередь мы стали ближе к трофеям. Тот факт, что он подписал с «Динамо» долгосрочный контракт, говорит о том, что и мы, и он заинтересованы, чтобы он играл в нашей команде.

«Динамо» не мечтает продать Костю Тюкавина в Европу. Такой задачи нет. Это скорее в мыслях журналистов, но не в наших, — сказал председатель совета директоров « ».

Тюкавин – лучший нападающий РПЛ. Он уже готов к Европе