Гафин о Тюкавине: «Динамо» не мечтает продать Костю в Европу. Это скорее в мыслях журналистов»
Дмитрий Гафин заявил, что «Динамо» не стремится продать Константина Тюкавина в Европу.
— После гола в ворота «Сочи» трансфер в Европу для Тюкавина стал ближе?
— Мы с Костей ориентируемся на то, чтобы в первую очередь мы стали ближе к трофеям. Тот факт, что он подписал с «Динамо» долгосрочный контракт, говорит о том, что и мы, и он заинтересованы, чтобы он играл в нашей команде.
«Динамо» не мечтает продать Костю Тюкавина в Европу. Такой задачи нет. Это скорее в мыслях журналистов, но не в наших, — сказал председатель совета директоров «Динамо».
Были? - Да. Получилось? - Нет.