Агент Тюкавина допустил, что гол форварда пяткой «Сочи» могут номинировать на премию Пушкаша: «Дай бог! Думаю, лучший гол сезона он еще не забил»
Агент Констанитна Тюкавина поделился впечатлениями о голе нападающего пяткой.
В 27-м туре Мир РПЛ «Динамо» дома обыграло «Сочи» (3:2). Константин Тюкавин открыл счет на 53-й минуте, забив пяткой после передачи Сергея Паршивлюка.
Агент игрока Алексей Сафонов не исключил, что гол нападающего «Динамо» может попасть в список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года по версии ФИФА.
– Константин молодец. Он в принципе и до этого забивал красивые голы. Тому же «Спартаку». Здесь он хорошо и быстро разобрался, принял решение. Есть такие моменты, когда лучше не обсуждать, а просто полюбоваться. Бывает, что у музыкантов одинаковые инструменты, но они по‑разному играют. Так и здесь.
– Это лучший гол сезона?
– Думаю, лучший гол сезона Тюкавин еще не забил. Еще три игры впереди.
– Как думаете, может ли этот мяч попасть в список кандидатов на премию Пушкаша?
– Может. Но за что мы любим футбол – каждому свое нравится. Кому‑то – когда с 50 метров залетает, кому‑то – когда футболист сгруппировался, развернулся и забил такой нестандартный мяч. Дай бог! Вообще чем больше красивых голов в футболе, тем лучше. За это мы и любим футбол, – сказал Сафонов.
В этом сезоне Мир РПЛ Тюкавин забил 14 голов и отдал 8 голевых передач в 27 играх. Его статистика представлена здесь.
Тюкавин о голе пяткой: «Просто ударил как было удобно, удачно попал. «Динамо» победило «Сочи» всей командой»