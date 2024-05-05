Агент Тюкавина допустил, что гол форварда пяткой «Сочи» могут номинировать на премию Пушкаша: «Дай бог! Думаю, лучший гол сезона он еще не забил»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Матч ТВ Сочи Константин Тюкавин Футбол

Агент Констанитна Тюкавина поделился впечатлениями о голе нападающего пяткой.

В 27-м туре Мир РПЛ «Динамо» дома обыграло «Сочи» (3:2). Константин Тюкавин открыл счет на 53-й минуте, забив пяткой после передачи Сергея Паршивлюка.

Агент игрока Алексей Сафонов не исключил, что гол нападающего «Динамо» может попасть в список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года по версии ФИФА.

– Константин молодец. Он в принципе и до этого забивал красивые голы. Тому же «Спартаку». Здесь он хорошо и быстро разобрался, принял решение. Есть такие моменты, когда лучше не обсуждать, а просто полюбоваться. Бывает, что у музыкантов одинаковые инструменты, но они по‑разному играют. Так и здесь.

Это лучший гол сезона?

– Думаю, лучший гол сезона Тюкавин еще не забил. Еще три игры впереди.

Как думаете, может ли этот мяч попасть в список кандидатов на премию Пушкаша?

– Может. Но за что мы любим футбол – каждому свое нравится. Кому‑то – когда с 50 метров залетает, кому‑то – когда футболист сгруппировался, развернулся и забил такой нестандартный мяч. Дай бог! Вообще чем больше красивых голов в футболе, тем лучше. За это мы и любим футбол, – сказал Сафонов.

В этом сезоне Мир РПЛ Тюкавин забил 14 голов и отдал 8 голевых передач в 27 играх. Его статистика представлена здесь.

Тюкавин о голе пяткой: «Просто ударил как было удобно, удачно попал. «Динамо» победило «Сочи» всей командой»

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Что за лев этот тигр!
+2
-1
+1
Куда ещё лучше гол шедевр!!!
+1
0
+1
Забить пяткой, да к тому же рабоной! Это что-то, конечно 🔥
+1
-1
0
Тюкавин близок к пику формы. Европа должна проявить свой интерес
0
0
0
А если бы он же этот гол "смазал", те же самые люди гневно порицали бы его же за пижонство.
0
0
0
Но лучшего игрока матча на мой взгляд должен был получить Нгамалё.
0
0
0
Да гол был, действительно фантастика!!! Один из самых лучших, которые я видел!
+1
-1
0
Что-то много стало какого-то агента Тюкавина. Надоел уже.
0
0
0
Ответ valderoma
Забить пяткой, да к тому же рабоной! Это что-то, конечно 🔥
ещё и тривелой обработал
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий