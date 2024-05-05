Агент Тюкавина допустил, что гол форварда пяткой «Сочи» могут номинировать на премию Пушкаша: «Дай бог! Думаю, лучший гол сезона он еще не забил»

Агент Констанитна Тюкавина поделился впечатлениями о голе нападающего пяткой.

В 27-м туре Мир РПЛ «Динамо» дома обыграло «Сочи» (3:2). открыл счет на 53-й минуте, забив пяткой после передачи Сергея Паршивлюка.

Агент игрока не исключил, что гол нападающего «Динамо» может попасть в список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года по версии ФИФА.

– Константин молодец. Он в принципе и до этого забивал красивые голы. Тому же «Спартаку». Здесь он хорошо и быстро разобрался, принял решение. Есть такие моменты, когда лучше не обсуждать, а просто полюбоваться. Бывает, что у музыкантов одинаковые инструменты, но они по‑разному играют. Так и здесь.

– Это лучший гол сезона?

– Думаю, лучший гол сезона Тюкавин еще не забил. Еще три игры впереди.

– Как думаете, может ли этот мяч попасть в список кандидатов на премию Пушкаша?

– Может. Но за что мы любим футбол – каждому свое нравится. Кому‑то – когда с 50 метров залетает, кому‑то – когда футболист сгруппировался, развернулся и забил такой нестандартный мяч. Дай бог! Вообще чем больше красивых голов в футболе, тем лучше. За это мы и любим футбол, – сказал Сафонов.

В этом сезоне Мир РПЛ Тюкавин забил 14 голов и отдал 8 голевых передач в 27 играх. Его статистика представлена здесь.

Тюкавин о голе пяткой: «Просто ударил как было удобно, удачно попал. «Динамо» победило «Сочи» всей командой»