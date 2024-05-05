Тюкавин о голе пяткой: «Просто ударил как было удобно, удачно попал. «Динамо» победило «Сочи» всей командой»

Константин Тюкавин объяснил, как забил гол пяткой в матче Мир РПЛ.

«Динамо» дома переиграло « » (3:2), забив на 95-й минуте. Тюкавин открыл счет в игре на 53-й минуте.

– Очень тяжелый матч, мы рады и счастливы. В первом тайме было много нереализованных моментов, но ничего страшного. После первого тайма остыли, во втором сразу забили.

– Как придумал гол пяткой?

– Просто принял мяч и решил ударить как было удобно. Удачно попал.

– Какие были ощущения, когда «Сочи» дважды сравнивал счет?

– Ничего не было, играли до конца. Матч длился 96 минут, у нас было время. Спасибо Муми [ ], вышел и забил гол. Мы сегодня победили всей командой, – сказал форвард « » Тюкавин.

Какой шедевр от Тюкавина! Пяткой – с разворота 😱