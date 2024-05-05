Тюкавин о голе пяткой: «Просто ударил как было удобно, удачно попал. «Динамо» победило «Сочи» всей командой»
Константин Тюкавин объяснил, как забил гол пяткой в матче Мир РПЛ.
«Динамо» дома переиграло «Сочи» (3:2), забив на 95-й минуте. Тюкавин открыл счет в игре на 53-й минуте.
– Очень тяжелый матч, мы рады и счастливы. В первом тайме было много нереализованных моментов, но ничего страшного. После первого тайма остыли, во втором сразу забили.
– Как придумал гол пяткой?
– Просто принял мяч и решил ударить как было удобно. Удачно попал.
– Какие были ощущения, когда «Сочи» дважды сравнивал счет?
– Ничего не было, играли до конца. Матч длился 96 минут, у нас было время. Спасибо Муми [Нгамале], вышел и забил гол. Мы сегодня победили всей командой, – сказал форвард «Динамо» Тюкавин.
С победой, Динамо!!!