Тюкавин о голе пяткой: «Просто ударил как было удобно, удачно попал. «Динамо» победило «Сочи» всей командой»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Муми Нгамале Сочи Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин объяснил, как забил гол пяткой в матче Мир РПЛ.

«Динамо» дома переиграло «Сочи» (3:2), забив на 95-й минуте. Тюкавин открыл счет в игре на 53-й минуте.

– Очень тяжелый матч, мы рады и счастливы. В первом тайме было много нереализованных моментов, но ничего страшного. После первого тайма остыли, во втором сразу забили.

– Как придумал гол пяткой?

– Просто принял мяч и решил ударить как было удобно. Удачно попал.

– Какие были ощущения, когда «Сочи» дважды сравнивал счет?

– Ничего не было, играли до конца. Матч длился 96 минут, у нас было время. Спасибо Муми [Нгамале], вышел и забил гол. Мы сегодня победили всей командой, – сказал форвард «Динамо» Тюкавин.

Какой шедевр от Тюкавина! Пяткой – с разворота 😱

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7 комментариев
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это даже не удача, такие просто так не заходят..
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Костян топчик реально
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только, пожалуйста, перестаньте говорить о чемпионстве..
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Продолжаем бороццо
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Костя - пяточник!!!
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Ценник увеличился в два раза. Просто шедевр.
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Тюкавин однозначно прекрасный нападающий. Сегодня в первом тайме какие передачи делал, а гол какой забил…. Еще , конечно, сегодня Команда все- таки была. Но пока это только иногда….. паника и страх в обороне , причем всех… Думается, что это идет от ненадежности вратарей.

С победой, Динамо!!!
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