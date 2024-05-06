«Партизан» – «Пари НН» об Иличе: «Вы даже не представляете, как много вы приобрели с его приходом! Он особенный»
Пресс‑секретарь «Партизана» считает, что «Пари НН» не пожалеет о назначении Саши Иличе.
В дебютном матче серба нижегородцы сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) в Мир РПЛ.
«Саша Илич — настоящая легенда клуба, чье имя вписано глубоко в историю и в сердца всех болельщиков. Он побил множество рекордов легендарных футболистов «Партизана», но никогда не хотел, чтобы кто‑то ставил его впереди клуба, потому что он его очень уважает.
Даже много лет спустя футболисты, которые с ним играли, и те, кто были капитанами, когда его не было на поле, всегда говорили, что они всего лишь «владельцы капитанских повязок», но капитан был только один — Саша Илич. Вы даже не представляете, как много вы приобрели с его приходом! Когда придет время и он уйдет, вы вспомните мои слова! Он уникален, он особенный.
Саша — педагог, величайший футбольный вдохновитель и в то же время великий человек! У него огромное сердце, а его футбольные знания и талант безграничны. Мы желаем ему удачи в новом клубе и хотим однажды увидеть его тренером своего любимого клуба «Партизан», — сказала Биляна Обрадович.
Будет особенно забавно вспомнить, если Пари вдруг отправится в пердив, а братушка отчалит уже в июне.