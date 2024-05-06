«Партизан» – «Пари НН» об Иличе: «Вы даже не представляете, как много вы приобрели с его приходом! Он особенный» 

Пресс‑секретарь «Партизана» считает, что «Пари НН» не пожалеет о назначении Саши Иличе.

В дебютном матче серба нижегородцы сыграли вничью со «Спартаком» (0:0) в Мир .

«Саша Илич — настоящая легенда клуба, чье имя вписано глубоко в историю и в сердца всех болельщиков. Он побил множество рекордов легендарных футболистов « », но никогда не хотел, чтобы кто‑то ставил его впереди клуба, потому что он его очень уважает.

Даже много лет спустя футболисты, которые с ним играли, и те, кто были капитанами, когда его не было на поле, всегда говорили, что они всего лишь «владельцы капитанских повязок», но капитан был только один — . Вы даже не представляете, как много вы приобрели с его приходом! Когда придет время и он уйдет, вы вспомните мои слова! Он уникален, он особенный.

Саша — педагог, величайший футбольный вдохновитель и в то же время великий человек! У него огромное сердце, а его футбольные знания и талант безграничны. Мы желаем ему удачи в новом клубе и хотим однажды увидеть его тренером своего любимого клуба «Партизан», — сказала Биляна Обрадович.