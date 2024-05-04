«Бавария» рассматривает тен Хага, Шмидта и Лопетеги как кандидатов на пост тренера

Теги Бавария Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия бундеслига Германия Роберто Де Дзерби Брайтон Макс Эберль Хулен Лопетеги Рогер Шмидт Эрик тен Хаг Футбол

У «Баварии» осталось несколько кандидатов на пост главного тренера.

Ранее стало известно, что мюнхенскому клубу отказал Ральф Рангник. 

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассматривает кандидатуры Эрика тен ХагаМанчестер Юнайтед»), Рогера ШмидтаБенфика») и Хулена Лопетеги (в данный момент без работы).

Роберто Де Дзерби заявил, что хочет остаться в «Брайтоне». 

«Бавария» уже не исключает, что Тухель может остаться. Нойер и другие ключевые игроки высказались в пользу Томаса

50 комментариев
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В какой момент это случилось?
Бавария, которая всегда брала того тренера, на которого показывала пальцем, сейчас перешла на тренеров второго эшелона, причём несколько из них уже морознулись..

Нонсенс..
+41
-5
+36
назначьте уже Сольскьяера, чтобы окончательно добить фанатов
+21
-5
+16
Ответ dr. cage
В какой момент это случилось? Бавария, которая всегда брала того тренера, на которого показывала пальцем, сейчас перешла на тренеров второго эшелона, причём несколько из них уже морознулись.. Нонсенс..
Мне кажется, это больше пресса словила волну. Что-то слабо верится,что президент Баварии каждый день журналистам звонит и рассказывает, кого они рассматривают) до назначения - всех более менее действующих тренеров перечислят в слухах)
+11
0
+11
Ответ BLADER
поставили бы Герланда,он свой в доску и ассистентом Миро Клозе)
Можно сразу Геральта из Ривии
+9
-1
+8
Манчестер Юнайтед не отдаст Тен Хага 💪
+8
-1
+7
С такими кандидатами вариант с Моуриньо не такой уж и плохой.
+6
0
+6
Ответ Любезный Коссутий
назначьте уже Сольскьяера, чтобы окончательно добить фанатов
К чему этот стеб от фаната МЮ?)) Сульшер - это лучшее что случалось с МЮ после ухода
Фергюсона)) хоть как то понюхали запах трофея АПЛ и дышали в спину МС
+7
-2
+5
Ответ Ansu Fati
К чему этот стеб от фаната МЮ?)) Сульшер - это лучшее что случалось с МЮ после ухода Фергюсона)) хоть как то понюхали запах трофея АПЛ и дышали в спину МС
где ты стеб увидел?
я был бы рад увидеть Оле во главе Баварии, потому что считаю его хорошим кризис-менеджером, но для многих фанатов Баварии это было бы издевательством
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Мне кажется, это больше пресса словила волну. Что-то слабо верится,что президент Баварии каждый день журналистам звонит и рассказывает, кого они рассматривают) до назначения - всех более менее действующих тренеров перечислят в слухах)
Но так и про Рангника можно было бы подумать, что ну какой Рангник, по-любому пресса гонит, и разве будут сливать о нём инфу, я про стадию, когда никто ещё ничего официально не подтверждал, но в итоге всё было очень близко. Щас мир инсайдеров, в котором среди тонны инфы по теме, половина мусора, но половина – нет) Ну может немного другие пропорции, но точно не 99/1.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Мне кажется, это больше пресса словила волну. Что-то слабо верится,что президент Баварии каждый день журналистам звонит и рассказывает, кого они рассматривают) до назначения - всех более менее действующих тренеров перечислят в слухах)
так и есть!Эберль же недавно говорил, 80% что пишут,просто чушь несусветная)
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Чем Тен Хага рассматривать, уж лучше оставить Тухеля. В конце концов, Бавария может в лиге ещё 78 очков набрать – этого хватило бы для чемпионства в любой другой год. А Байер не факт, что выдаст второй настолько же мощный сезон подряд
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Как можно менять Тухеля, с которым играешь в полуфинале ЛЧ, на Тен Хага, Рангника и других сомнительных персонажей? Я понимаю менять тренера, когда есть доступный и достойный вариант. А так это только шаг назад для клуба будет, что можно рассмотреть на примере Боэли и Тухеля.
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Ответ Kirill Dmitriev
Спортс, вот вы хоть раз киньте ссылку на оригинальный источник. Мне, как фану Баварии с 2002 года и подпиской на кучу западных источников по этой теме, уже насто******* читать этот бред. Уровень вашей спортивной журналистики - это примерно программа "Окна" с Нагиевым в начале нулевых. Только там всем понятно было, что это стёб сплошной, а вы тут себя профиками величаете.
Ссылки на источники есть под каждой новостью)
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Ответ Любезный Коссутий
где ты стеб увидел? я был бы рад увидеть Оле во главе Баварии, потому что считаю его хорошим кризис-менеджером, но для многих фанатов Баварии это было бы издевательством
Все верно, 99 год в памяти навечно )
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну вообще то это было ожидаемо ведь, все яркие команды расскупают, Лилль, Лестер, Боруссия Клоппа, да даже из Жироны нынешней того же Яна Коуту Ман Сити вполне может вернуть при желании
Мне кажется Алонсо не стал бы оставаться, при условии что его команду раскупили перед следующим сезоном
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Юрий Красножан не вариант? Ну ладно.
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Утром вроде писали, что Тухель остаётся. Они там бухают штоле?
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Правильно понимаю, что дело детей лейтенанта Шмидта до сих пор процветает?
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Что в этом списке забыл ноющий физрук?
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Вот Шмидт это интересно. Тен Хаг в МЮ себя чувствует нормально, ну а Лопетеги.... ну лучше чем Рангник. )
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Ну неужели они не понимают, что тренер - это уже проблема. Эту проблему теперь просто так не решить, нужно заливать её деньгами, предлагать овермного, чтобы пригласить достойного специалиста. Нет, они лучше заплатят как по бюджету, но возьмут не пойми кого. Ситуация станет ещё хуже и в следующем сезоне придется тратить ещё больше.
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поставили бы Герланда,он свой в доску и ассистентом Миро Клозе)
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Ответ Причёска Бэйла
С такими кандидатами вариант с Моуриньо не такой уж и плохой.
Тоже об этом подумал 😀
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Ответ Семён Жуйло
Клозе?
Кстати, он же вроде помощником где-то работал.
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Ответ Олег Петровв
Один бестолковый босниец превратил абсолютную машину в клуб, в который никто особенно не горит желанием идти работать. Чтобы уж не опускаться совсем до тег хагов, можно назначить какую-то бывшую легенду, такой нищебродский вариант, как когда Зеедерф тренировал Милан, или типа того. Фанаты такое любят.
Клозе?
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Ответ Любезный Коссутий
назначьте уже Сольскьяера, чтобы окончательно добить фанатов
Себе оставь рыбака.
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Похоже Рангник после МЮ не особо горит желанием возглавлять топ клуб, где давление и ответственность очень высоки для его уровня.
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Ответ Любезный Коссутий
назначьте уже Сольскьяера, чтобы окончательно добить фанатов
ахахаха, это 5!!!
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Ответ VuNePonimaete
Мне кажется Алонсо не стал бы оставаться, при условии что его команду раскупили перед следующим сезоном
А вот я так не считаю, вспомни Клоппа, он же не ушёл после того, как половину его Боруссии расскупили.
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Очень слабые кандидаты как для тренера Баварии, первые двое проводят провальные сезоны в своих клубах а про Лопетеги вообще смысла нет говорить. Тогда лучше вернуть Флика, или оставить Тухеля, на крайний случай хотел бы посмотреть на последний танец Моуринью.
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