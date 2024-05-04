«Бавария» рассматривает тен Хага, Шмидта и Лопетеги как кандидатов на пост тренера
У «Баварии» осталось несколько кандидатов на пост главного тренера.
Ранее стало известно, что мюнхенскому клубу отказал Ральф Рангник.
Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассматривает кандидатуры Эрика тен Хага («Манчестер Юнайтед»), Рогера Шмидта («Бенфика») и Хулена Лопетеги (в данный момент без работы).
Роберто Де Дзерби заявил, что хочет остаться в «Брайтоне».
«Бавария» уже не исключает, что Тухель может остаться. Нойер и другие ключевые игроки высказались в пользу Томаса
Бавария, которая всегда брала того тренера, на которого показывала пальцем, сейчас перешла на тренеров второго эшелона, причём несколько из них уже морознулись..
Нонсенс..
Фергюсона)) хоть как то понюхали запах трофея АПЛ и дышали в спину МС
я был бы рад увидеть Оле во главе Баварии, потому что считаю его хорошим кризис-менеджером, но для многих фанатов Баварии это было бы издевательством