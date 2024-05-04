«Бавария» рассматривает тен Хага, Шмидта и Лопетеги как кандидатов на пост тренера

У «Баварии» осталось несколько кандидатов на пост главного тренера.

Ранее стало известно, что мюнхенскому клубу отказал Ральф Рангник.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, спортивный директор «Баварии» рассматривает кандидатуры Эрика тен (« »), (« ») и Хулена Лопетеги (в данный момент без работы).

Роберто Де Дзерби заявил, что хочет остаться в «Брайтоне».

«Бавария» уже не исключает, что Тухель может остаться. Нойер и другие ключевые игроки высказались в пользу Томаса