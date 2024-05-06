Гоцук о судействе со «Спартаком»: «Хорошее, добротное. В эпоху ВАР все дорисовывают. Пенальти – это когда 100, а не 50 на 50»

Теги Спартак судьи Павел Шадыханов Кирилл Гоцук видеоповторы Никита Чернов Александр Трошечкин Пари НН Чемпионат.com Сочи Футбол

Кирилл Гоцук оценил судейство в матче со «Спартаком» в 27-м туре Мир РПЛ.

В матче 27-го тура Мир РПЛ «Пари НН» – «Спартак» (0:0) мяч попал в руку капитану хозяев Кириллу Гоцуку в штрафной площади на 40-й минуте. Арбитр Павел Шадыханов не назначил пенальти.

Кроме того, в компенсированное время второго тайма полузащитник нижегородцев Александр Трошечкин, пробегая мимо, зацепил защитника «Спартака» Никиту Чернова в своей штрафной. После данного эпизода судья не стал назначать пенальти в ворота «Пари НН».

«Хорошее судейство, добротное. У меня один вопрос – мне дали четвертую желтую. Я думаю, что эта карточка сомнительная. В преддверии матча с «Сочи» – конечно, не очень хорошо это.

Говорить можно все что угодно. Сейчас пенальти ставят по-разному и за разные эпизоды. Там была такая толчея. В эпоху ВАР все дорисовывают – 100 процентов.

Думаю, что на ВАР смотрят моменты. Пенальти – это когда 100 процентов. [А не] когда 50 на 50 или 70 на 30 – пенальти должен быть похож на серьезное нарушение правил в штрафной площади, а не натянутое какое-то», – сказал защитник нижегородской команды.

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4 комментария
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Дорисовывают - это точно. Как мяч на руке Мозеса)
+2
-1
+1
Мyдень-костолом
+1
-1
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Чистая пенка
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Как минимум, один стопроцентный пеналь и был, но на варе Казарцев...
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