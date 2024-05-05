Экс-судья Федотов о руке Гоцука в игре со «Спартаком»: «Она в естественном положении – никакого пенальти»
Судья не дал «Спартаку» пенальти за руку игрока «Пари НН».
В матче 27-го тура Мир РПЛ «Пари НН» – «Спартак» мяч попал в руку капитану хозяев Кириллу Гоцуку в штрафной площади на 40-й минуте. Арбитр Павел Шадыханов не назначил пенальти.
Его решение поддержал бывший судья Игорь Федотов.
«Конечно, никакого пенальти в ворота «Пари» не было: рука у Гоцука в естественном положении, судья правильно продолжил игру.
Момент простой, арбитр был в хорошей позиции и все видел», – сказал Федотов.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Рука изменила траекторию полёта мяча. И она была не прижата
а Гоцук играет рукой, мяч который летел в центр штрафной и могла быть голевая передача, но это не пенальти
Вот том самый случай когда можно сказать: Сталина на вас не хватает.
это я про судей