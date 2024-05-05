Экс-судья Федотов о руке Гоцука в игре со «Спартаком»: «Она в естественном положении – никакого пенальти»

Судья не дал «Спартаку» пенальти за руку игрока «Пари НН».

В матче 27-го тура Мир « » – « » мяч попал в руку капитану хозяев в штрафной площади на 40-й минуте. Арбитр Павел Шадыханов не назначил пенальти.

Его решение поддержал бывший судья .

«Конечно, никакого пенальти в ворота «Пари» не было: рука у Гоцука в естественном положении, судья правильно продолжил игру.

Момент простой, арбитр был в хорошей позиции и все видел», – сказал Федотов.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.