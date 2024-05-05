Экс-судья Федотов о руке Гоцука в игре со «Спартаком»: «Она в естественном положении – никакого пенальти»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Игорь Федотов Павел Шадыханов Кирилл Гоцук Пари НН Чемпионат.com Футбол

Судья не дал «Спартаку» пенальти за руку игрока «Пари НН».

В матче 27-го тура Мир РПЛ «Пари НН» – «Спартак» мяч попал в руку капитану хозяев Кириллу Гоцуку в штрафной площади на 40-й минуте. Арбитр Павел Шадыханов не назначил пенальти.

Его решение поддержал бывший судья Игорь Федотов.

«Конечно, никакого пенальти в ворота «Пари» не было: рука у Гоцука в естественном положении, судья правильно продолжил игру.

Момент простой, арбитр был в хорошей позиции и все видел», – сказал Федотов.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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11 комментариев
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рука абсолютно в естественном состоянии, только мяч мог дольше полететь, а он не полетел! как хотите, но это вмешательство в течение игры!
+19
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+17
Да вы задрали с этим бредом))) а если бы мяч в пустые ворота летел по траектории))?
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Бред. Тогда вчера тоже не было пенальти у Оренбурга
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Ответ Владимир Дмитриев
рука абсолютно в естественном состоянии, только мяч мог дольше полететь, а он не полетел! как хотите, но это вмешательство в течение игры!
мда уж , эксперт нижегородский,ясно что будет оправдываться
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Не видел, молчу)
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Что за дебильное определение?Естественное положение руки! Это как?
Рука изменила траекторию полёта мяча. И она была не прижата
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вот те раз вчера в матче Оренбург-КС мяч срикошетил в руку Горшкову , при этом мяч летел к угловому флажку, а не ворота , это пенальти
а Гоцук играет рукой, мяч который летел в центр штрафной и могла быть голевая передача, но это не пенальти
Вот том самый случай когда можно сказать: Сталина на вас не хватает.
это я про судей
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Ответ Artie Bukko
Да вы задрали с этим бредом))) а если бы мяч в пустые ворота летел по траектории))?
Ну, если Зенита отменили тот волейбольный удар, то тут, все довольно прилично.
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Прятать надо руки в таких случаях. Мяч бы дальше летел, не будь там руки!
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Все понятно Все Расходимся))
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Есть правила, если мяч попал в руку, не прижатую к телу и она таким образом увеличивает площадь тела, то это пенальти. Причём тутиестественное или неестественное положение руки? Мы же не в детском саду в детский футбол играем. Гоцук не ребёнок, он же мог включить мозг, что если у него рука не прижатамк телу и мяч в неё попадёт, то могут поставить пенальти, почему он не прижал руку, как делают все защитники в своей штрафной? Тут конечно вопрос к судьям. Но это "Спартак", а значит никакого пенальти, и теперь каждый "эксперд" будет говорить, что пенальти нет. Позор, не футбол, а цирк сплошной в нашей газпромлиге...
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