Сухой назначен на матч «Зенита» с «Факелом», Мешков – на игру «Краснодара» и «Ахмата»
Назначены арбитры на матчи 27-го тура Мир РПЛ.
4 мая (суббота)
«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.
5 мая (воскресенье)
«Динамо» – «Сочи»: судья – Артем Чистяков ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Карасев; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Пари НН» – «Спартак»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Денис Петров; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.
6 мая (понедельник)
«Урал» – «Балтика»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.
«Факел» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Юрий Баскаков.
ЦСКА – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Артем Любимов; инспектор – Эдуард Малый.
«Локомотив» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Серей Каруненко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Олег Соколов.
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Ну и вот
Кто ещё сомневается, что газовый РФС с газовым жуликом совсем потеряли совесть?