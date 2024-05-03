Сухой назначен на матч «Зенита» с «Факелом», Мешков – на игру «Краснодара» и «Ахмата»

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Назначены арбитры на матчи 27-го тура Мир РПЛ.

4 мая (суббота)

«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

5 мая (воскресенье)

«Динамо» – «Сочи»: судья – Артем Чистяков ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Карасев; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Пари НН» – «Спартак»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Денис Петров; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.

6 мая (понедельник)

«Урал» – «Балтика»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.

«Факел» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Артем Любимов; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Серей Каруненко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Олег Соколов.

11 комментариев
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Казарцев на ВАР? Прекрасное решение
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мешок, казар непотопляемы
То ещё ВАРево "басманного" арбитража
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Сухой назначен на матч «Зенита» с «Факелом», Мокрый – на игру «Краснодара» и «Ахмата»
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Писал, что РФС в наказание посадит казарцева на вар, а мешков в поле будет

Ну и вот

Кто ещё сомневается, что газовый РФС с газовым жуликом совсем потеряли совесть?
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Главное «не промокнуть»в Воронеже)
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Даешь больше Павла Кукуяна)
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А после игры Краснодара и Ахмата - полусухого :)
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