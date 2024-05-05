Наиль Умяров: «Спартак» борется минимум за тройку, шансы есть. Нужно обязательно обыгрывать «Краснодар»

Наиль Умяров прокомментировал ничью «Спартака» с «Пари НН».

Красно-белые в гостях сыграли вничью с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир .

– Безусловно, результат не устроил « ». Мы приехали сюда за победой, было достаточно много подходов и шансов, но, к сожалению, чего‑то последнего не хватило: удара, реализации, хладнокровия.

– За что сейчас борется «Спартак» в чемпионате?

– Как минимум за тройку, шансы есть. Немножко обидно, что не получилось забрать три очка здесь, но продолжаем бороться. Следующая игра с « », выигрывать обязательно нужно, – сказал полузащитник « ».

«Спартак» с 43 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «красно‑белые» примут «Краснодар» 11 мая.

Гендиректор «Пари НН» о 0:0 со «Спартаком»: «Игра равных команд, мы не были каким-то провинциальным клубом. 15% владения – всего лишь цифры»