Наиль Умяров: «Спартак» борется минимум за тройку, шансы есть. Нужно обязательно обыгрывать «Краснодар»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Пари НН Матч ТВ Наиль Умяров Футбол

Наиль Умяров прокомментировал ничью «Спартака» с «Пари НН».

Красно-белые в гостях сыграли вничью с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

– Безусловно, результат не устроил «Спартак». Мы приехали сюда за победой, было достаточно много подходов и шансов, но, к сожалению, чего‑то последнего не хватило: удара, реализации, хладнокровия.

За что сейчас борется «Спартак» в чемпионате?

– Как минимум за тройку, шансы есть. Немножко обидно, что не получилось забрать три очка здесь, но продолжаем бороться. Следующая игра с «Краснодаром», выигрывать обязательно нужно, – сказал полузащитник «Спартака».

«Спартак» с 43 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «красно‑белые» примут «Краснодар» 11 мая.

Гендиректор «Пари НН» о 0:0 со «Спартаком»: «Игра равных команд, мы не были каким-то провинциальным клубом. 15% владения – всего лишь цифры»

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11 комментариев
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Умяров - мой любимый игрок в спартаке. Самый нелепый обморок в РПЛ. Чудит неподецки реально. Но открывает рот, и выдаёт нелепые звуки.
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Наиль, пожелание к тебе лично: сосредоточься, пожалуйста на качестве своей игры в роли плеймейкера в центре поля, оно оставляет желать лучшего, это мягко говоря. А выводить войска из Сирии, или нет, решат ответственные за это люди. Занимайся хорошо тем, за что получаешь зарплату, на глобальные стратегические вопросы ответят люди, призванные на них отвечать,
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Не смеши своих болельщиков, с такой игрой, как сегодня в пердиве вам место, а Зобнина в ДЮСШ учиться бить по мячику, всю игру разминал Нигматуллина
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Надо быть объективным, Спартак уже ни за что не борется, кроме Кубка. А ты сам Наиль, только место занимаешь на поле.
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За дуойку борется, сказал бы Бубнов
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Надо же, как ничья с равным соперником вдохновила этого потомка римских рабов и живой легенды красно-белого клуба!
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Ответ Игорь Заварзин
Наиль, пожелание к тебе лично: сосредоточься, пожалуйста на качестве своей игры в роли плеймейкера в центре поля, оно оставляет желать лучшего, это мягко говоря. А выводить войска из Сирии, или нет, решат ответственные за это люди. Занимайся хорошо тем, за что получаешь зарплату, на глобальные стратегические вопросы ответят люди, призванные на них отвечать,
Плеймейкер и Умяров - это слова антагонизмы. Он никогда не был и, скорее всего, никогда не станет классным пасующим.
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