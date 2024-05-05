Директор «Юве» о ДНК клуба: «Она в том, чтобы достигать поставленных целей. У нас была отличная 1-я половина сезона, 2-я – похуже, но мы добились хороших результатов»
Директор «Ювентуса» рассказал, в чем заключается уникальность ДНК клуба.
Ранее главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри высказался об уникальной ДНК «Ювентуса».
«ДНК состоит в том, чтобы попытаться достичь поставленных целей. Будущее в наших руках, и мы постараемся набрать необходимое количество очков, чтобы достичь цели.
У нас была отличная первая половина сезона, где все превзошли ожидания. Вторая половина была похуже, но мы все равно добились хороших результатов, и несправедливо критиковать кого-то.
У нас отличные ребята, мы все очень едины с командой, клубом и тренером, поэтому мы сконцентрированы. В конце сезона мы сядем и постараемся вместе оценить, что нужно делать дальше», – сказал Кристиано Джунтоли.
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