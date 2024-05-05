Директор «Юве» о ДНК клуба: «Она в том, чтобы достигать поставленных целей. У нас была отличная 1-я половина сезона, 2-я – похуже, но мы добились хороших результатов»

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Кристиано Джунтоли Футбол

Директор «Ювентуса» рассказал, в чем заключается уникальность ДНК клуба.

Ранее главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри высказался об уникальной ДНК «Ювентуса». 

«ДНК состоит в том, чтобы попытаться достичь поставленных целей. Будущее в наших руках, и мы постараемся набрать необходимое количество очков, чтобы достичь цели.

У нас была отличная первая половина сезона, где все превзошли ожидания. Вторая половина была похуже, но мы все равно добились хороших результатов, и несправедливо критиковать кого-то.

У нас отличные ребята, мы все очень едины с командой, клубом и тренером, поэтому мы сконцентрированы. В конце сезона мы сядем и постараемся вместе оценить, что нужно делать дальше», – сказал Кристиано Джунтоли.

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5 комментариев
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Ответ Е.Р.
у вас нет днк. только одна единственная рнк.
ну точно нет картона прогоклого..а у вас в центре дома оно весит..
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у вас нет днк. только одна единственная рнк.
+2
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Ещё одни с ДНК. Такое чувство, что это заразно
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0
*В конце сезона мы сядем и постараемся вместе оценить, что нужно делать дальше*

можешь мне набрать и я подскажу бесплатно
+1
-1
0
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