Аллегри о «Ювентусе»: «Я прожил в Турине 10 лет, и мне посчастливилось быть частью этого клуба с уникальной ДНК»

Теги Рома Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Пауло Дибала Леандро Паредес Лоренцо Пеллегрини Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о своей работе в «Ювентусе».

Завтра туринская команда встретится с «Ромой» в 35-м туре Серии А. 

«Я прожил в Турине 10 лет, и мне посчастливилось быть частью этой семьи и этого клуба, у которого уникальная ДНК. Это вряд ли можно изменить, этому можно придать определенную форму, но не изменить. ДНК любого клуба нужно уважать. 

Не было ли недостатка в раскрепощенности [в игре команды]? Футбол невозможно объяснить. В футбол нужно играть, бывают моменты, когда все складывается удачно, бывают моменты, когда ты играешь лучше, но не можешь победить, потому что не можешь забить, или, возможно, из-за сочетания дисквалификаций и травм.

Мы провели несколько месяцев без нападающих, но сейчас нам нужно думать о том, что будет дальше. Нам нужно постараться как можно быстрее выйти в Лигу чемпионов.

Будет приятно и сыграть против команды, в которой есть такие игроки, как Дибала, Пеллегрини, Паредес, которые могут изменить ситуацию в любой момент», – сказал главный тренер «Ювентуса». 

6 комментариев
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ДНК это с другого сериала же. Испанского.
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Аллегри – это вирус, поразивший нашу ДНК, Юве не может быть таким. Нам нужно лекарство.
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Похоже на прощание. Во всяком случае спасибо!
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да не бывает ДНК клубов в 21 веке. хватит уже про это. Человек профессиональный тренер высшей категории с годами практики... ну какое ДНК? разве ювентус его которого он тренировался 10 лет до этого играл в тот же футбол? нет. разве юве играл в тот же футбол три тренера назад? нет. если раньше были конкретные вещи в клубах в 20 веке то сейчас их нет. Всё тренеры играют и ставят футбол который им нравится. и они стали делиться на две категории: кто отталкиваясь от игроков играет и кто гнёт свою личную философию и стиль в футболе.
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Ответ Ramiz Tamazanov
Похоже на прощание. Во всяком случае спасибо!
Дай бог, дай бог. Терпеть всё это уже невозможно. Ждём Тьяго.
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Поздно про ДНК говорить, Барса уже продлила Хави
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