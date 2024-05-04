Аллегри о «Ювентусе»: «Я прожил в Турине 10 лет, и мне посчастливилось быть частью этого клуба с уникальной ДНК»

Массимилиано Аллегри высказался о своей работе в «Ювентусе».

Завтра туринская команда встретится с «Ромой» в 35-м туре Серии А.

«Я прожил в Турине 10 лет, и мне посчастливилось быть частью этой семьи и этого клуба, у которого уникальная ДНК. Это вряд ли можно изменить, этому можно придать определенную форму, но не изменить. ДНК любого клуба нужно уважать.

Не было ли недостатка в раскрепощенности [в игре команды]? Футбол невозможно объяснить. В футбол нужно играть, бывают моменты, когда все складывается удачно, бывают моменты, когда ты играешь лучше, но не можешь победить, потому что не можешь забить, или, возможно, из-за сочетания дисквалификаций и травм.

Мы провели несколько месяцев без нападающих, но сейчас нам нужно думать о том, что будет дальше. Нам нужно постараться как можно быстрее выйти в Лигу чемпионов.

Будет приятно и сыграть против команды, в которой есть такие игроки, как , , , которые могут изменить ситуацию в любой момент», – сказал главный тренер « ».