Антонио Кассано: «У Аллегри есть 4-5 друзей в прессе, которые пишут все, что он скажет. Он хочет похвалы и просит их помочь ему остаться на работе»

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Антонио Кассано высказался о наличии у Массимилиано Аллегри друзей в СМИ.

«Есть тренеры, которых защищает пресса, а у Аллегри есть четыре-пять друзей, которые пишут все, что он им скажет. 

В прошлом сезоне он заставил Леандро Паредеса выглядеть как официант, поставив вместо него Энцо Барренечеа в полузащите, а затем заставил их критиковать Анхеля Ди Марию, который шестью месяцами ранее выиграл с Аргентиной чемпионат мира.

Ди Мария – феноменальный игрок, который в этом сезоне уже забил 22 гола в составе «Бенфики». Аллегри – человек, который хочет получить похвалу и просит своих друзей помочь ему остаться на работе», – сказал бывший нападающий «Милана».

Аргентинский вингер «Бенфики» провел в нынешнем сезоне 26 матчей в чемпионате Португалии, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач. 

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9 комментариев
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А то без прессы не видно, что за унылую и заурядную шляпу команда Аллегри показывает последние три года на поле.
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желательно, чтобы у Макса этих друзей стало побольше, а то его положение в Жуве слегка пошатнулось. так и до увольнения недалеко, хотя все мы, конечно же, будем надеяться на лучшее
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Да вся итальянская пресса такая, продвигают интересы нужных людей и агентов
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Хоть и не люблю вечно ноющего Кассано, но здесь согласен, Макс изжил себя в Юве, ему не нужно было возвращаться впринципе, нужно было дождаться нового вызова.
Если что в принципе, это Ювентусу не нужно было возвращат его. Нужно было дождаться и найти современного или хотя бы не такового динозавра как Аллегри.
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Какой же отстойный человек этот Кассано, для него все плохие все обманывают наверное Ибрагимович ему с ноги сотрясение головы сделал
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Ответ d.xoxlov
А то без прессы не видно, что за унылую и заурядную шляпу команда Аллегри показывает последние три года на поле.
Так чтобы показывала неунылую нужно пол состава менять, а денег нет. Когда «креативные» игроки в центре это рабье и маккени о каком неунылом стиле может идти речь :)
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