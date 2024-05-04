Антонио Кассано: «У Аллегри есть 4-5 друзей в прессе, которые пишут все, что он скажет. Он хочет похвалы и просит их помочь ему остаться на работе»
Антонио Кассано высказался о наличии у Массимилиано Аллегри друзей в СМИ.
«Есть тренеры, которых защищает пресса, а у Аллегри есть четыре-пять друзей, которые пишут все, что он им скажет.
В прошлом сезоне он заставил Леандро Паредеса выглядеть как официант, поставив вместо него Энцо Барренечеа в полузащите, а затем заставил их критиковать Анхеля Ди Марию, который шестью месяцами ранее выиграл с Аргентиной чемпионат мира.
Ди Мария – феноменальный игрок, который в этом сезоне уже забил 22 гола в составе «Бенфики». Аллегри – человек, который хочет получить похвалу и просит своих друзей помочь ему остаться на работе», – сказал бывший нападающий «Милана».
Аргентинский вингер «Бенфики» провел в нынешнем сезоне 26 матчей в чемпионате Португалии, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.