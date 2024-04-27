Аллегри о возможности остаться в «Ювентусе» еще на год: «У нас было две задачи на сезон, и мы очень близки к их выполнению. Я очень доволен парнями»

Теги Милан Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о своем будущем после игры с «Миланом» (0:0).

– У нас всегда есть пять или шесть возможностей забить. Нам нужно лучше пасовать, совершать меньше ошибок, но мы над этим работаем.

Те, кто вышел на замену в матче с «Лацио», забили и помогли нам пройти дальше в Кубке Италии, и в этот раз они старались помочь нам победить. Мы наносили удары в створ.

– Собираетесь ли вы придерживаться этих же идей в следующем сезоне или попробуете привить команде новую систему игры?

– Мне нравятся технически одаренные футболисты. Я рос при тренере, который ни разу не говорил о системе игры. Это вопросы к клубу. Я просто пытаюсь сосредоточиться на финальной части сезона и использовании сбалансированной команды. И во втором тайме мы играли с намного большей уверенностью. Я очень доволен выступлением. В футбол можно играть по-разному, нет одного подхода, который гарантирует победу.

Состав нужно оценить, и клуб решит, необходимо ли усиление – или же все в порядке.

– Если «Ювентус» выиграет Кубок Италии и выйдет в Лигу чемпионов, достаточно ли будет этого для того, чтобы вы остались на следующий сезон?

– Я всегда говорю, что в жизни нет ничего предопределенного. Я очень доволен проделанной парнями работой. Перед нами поставили две задачи на сезон, и мы очень близки к их выполнению.

В прошлом сезоне мы упустили Кубок Италии и Суперкубок Италии в самом конце. Наши ребята растут благодаря таким важным играм, – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.

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10 комментариев
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Оставил скромный клуб в вышке, респект, Макс!
+11
0
+11
Соболезную болельщикам Ювентуса
+7
-1
+6
Ответ Вадим Белозёров
Соболезную болельщикам Ювентуса
Он будет уволен в конце сезона, можешь не соболезновать.
+3
-1
+2
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+1
0
+1
7хаг и Аллегри генераторы кринжа
+1
0
+1
Чё, опять не выиграли что ли ? Че за фигня, я ж специально начал глорить сразу за 5 клубов, чтобы было больше шансов на то, что кто-то из них порадует по окончании сезона, и до этого момента так и происходило, кто-то обязательно радовал, помню кажется 18 или 19 год был, там сразу трое порадовали - и Ювентус выиграл чемпионат, и Ливерпуль ЛЧ, и даже Валенсия, карл, Валенсия выиграла кубок, я тогда залпом выпил 1,5 пива. А теперь что ? Наш Ювентус 8 матчей не выигрывает, наш Ливерпуль 5 матчей не выигрывает, тоже выбыл из борьбы за трофей, они как-то синхронно проваливаются, блин, может это из-за меня, я проклятье навожу что ли ? Надо начинать за Ман Сито болеть, чтобы они в пердив отправились ? Ну ок, попробую. И остальные не радуют, МЮ в жопе, Арсенал походу снова уступит трофей, ой, всё, футбол - отстой
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если бы доверия Макса дали Сарри или Пирло, я думаю мы бы не видели унылый Юве. А так, его еще на год не оставят) Но вопрос, кто вместо него пойдет в Юве?
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Задача была не вылететь, Макс ее перевыполнил. Еще на 10 лет контракт ему
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Аллегри выиграл последний свой трофей с Роналду, без Криша он никто. C Роном Юве - 5 трофеев. После ухода Короля - Юве 0 трофеев.

Все эти тренеришки ( Аллегри, Рангник, Бенитес, Тен Хаг ) превратились в цирковых клоунов, и скажу я вам - справедливо! Они не ту профессию выбрали, и из-за зависти хотели позлить Короля, но получили заслуженно по моське.
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особенно парни рады тебе ) Влаха там чуть скамейку не разнёс после замены
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