Аллегри о возможности остаться в «Ювентусе» еще на год: «У нас было две задачи на сезон, и мы очень близки к их выполнению. Я очень доволен парнями»

Массимилиано Аллегри высказался о своем будущем после игры с «Миланом» (0:0).

– У нас всегда есть пять или шесть возможностей забить. Нам нужно лучше пасовать, совершать меньше ошибок, но мы над этим работаем.

Те, кто вышел на замену в матче с «Лацио», забили и помогли нам пройти дальше в Кубке Италии, и в этот раз они старались помочь нам победить. Мы наносили удары в створ.

– Собираетесь ли вы придерживаться этих же идей в следующем сезоне или попробуете привить команде новую систему игры?

– Мне нравятся технически одаренные футболисты. Я рос при тренере, который ни разу не говорил о системе игры. Это вопросы к клубу. Я просто пытаюсь сосредоточиться на финальной части сезона и использовании сбалансированной команды. И во втором тайме мы играли с намного большей уверенностью. Я очень доволен выступлением. В футбол можно играть по-разному, нет одного подхода, который гарантирует победу.

Состав нужно оценить, и клуб решит, необходимо ли усиление – или же все в порядке.

– Если «Ювентус» выиграет Кубок Италии и выйдет в Лигу чемпионов, достаточно ли будет этого для того, чтобы вы остались на следующий сезон?

– Я всегда говорю, что в жизни нет ничего предопределенного. Я очень доволен проделанной парнями работой. Перед нами поставили две задачи на сезон, и мы очень близки к их выполнению.

В прошлом сезоне мы упустили Кубок Италии и Суперкубок Италии в самом конце. Наши ребята растут благодаря таким важным играм, – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.