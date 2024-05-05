Слишкович о 0:0 с «Пари НН»: «Результат «Спартак» не устроил. Если что не получилось, то только тренер виноват, не может игрок быть виноватым»

Теги Спартак премьер-лига Россия Пари НН Матч ТВ Александр Соболев Михаил Игнатов Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович взял на себя вину за ничью «Спартака» с «Пари НН».

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

– Результат, конечно, не устроил, потому что мы приехали побеждать. Свои моменты не забили.

Считаю, что особенно во втором тайме была одна команда, «Пари НН» защищался. Было нелегко играть против такой команды, которая просто думает про свои ворота. Мы попробовали что‑то изменить заменами, но, к сожалению, не получилось, и игра не закончилась так, как мы хотели.

Надо сказать, «Пари НН» заслужил 0:0. Они пошли в битву, знали, что их ждет, и просто выдали максимум, как и мы.

– Ожидали, что настолько жесткая оборона у соперника?

– Ожидали. Пришел новый тренер. Уверен, что игроки хотели показать себя. Я много раз видел такие игры, где одна команда пробует забить, а вторая просто защищается.

– Кто из игроков вышедших на замену смог усилить игру?

– Считаю, что каждый игрок, вошедший в игру, много что показал. И Соболев, и Игнатов.

Если что не получилось, то только тренер виноват. Не может игрок быть виноватым, потому что я решаю, кто играет и по какой схеме, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Слишкович.

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30 комментариев
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Наконец - то мужик на тренерском мостике. А не "карточка сломала игру" . Представляю сколько нытья было бы сегодня, после грубой игры в штрафной у НН. 😁 Ну не получилось, бывает. Будь мужиком, возьми на себя, а не вини весь мир. Казалось бы так просто, но встречается всё реже.
+32
-5
+27
Не задержится мужик в Спартаке. Слишком адекватен. У нас такие не приживаются.
+18
-2
+16
Ответ Красная стрела
Наконец - то мужик на тренерском мостике. А не "карточка сломала игру" . Представляю сколько нытья было бы сегодня, после грубой игры в штрафной у НН. 😁 Ну не получилось, бывает. Будь мужиком, возьми на себя, а не вини весь мир. Казалось бы так просто, но встречается всё реже.
да даже не в чем винить. раздавили парижан у них дома. разный класс команд. реал, в лч шерифу проигрывал, и никто истерик не устраивал. клепают себе титулы дальше. у нас же, это конец света, что команда даже не проиграла, а не смогла всего лишь дожать. истерика на истерике.
+8
-1
+7
Ответ Алексей Ненахов
Хави такой, любит про карточки
В том числе. Испанцам это свойственно. Хави конечно фундаментальный нытик и оправдун. Такое восхищение вызывал, как игрок. Но вот поведение, как тренера...Цыган какой-то😁я их так называю.
+5
0
+5
По интервью точно лучше Абаскаля…
Оставьте нам этого человека!
+7
-3
+4
Ответ Честный контроль
Удержали такую важную ничью на выезде с равным соперником. Чем Слишкович не доволен, непонятно.
С 8 места виднее конечно у какой команды уровень
+4
0
+4
Ответ Красная стрела
Наконец - то мужик на тренерском мостике. А не "карточка сломала игру" . Представляю сколько нытья было бы сегодня, после грубой игры в штрафной у НН. 😁 Ну не получилось, бывает. Будь мужиком, возьми на себя, а не вини весь мир. Казалось бы так просто, но встречается всё реже.
Хави такой, любит про карточки
+5
-3
+2
Где-то икает один веган.
+2
0
+2
Ответ владимир семенов
Начал всякие слова говорит в оправдание,а слова лишь только текст,игрой доказывай,а то тебя уже решили оставить главным
Это ты про продления контракта сельдерея?))
+4
-2
+2
Вполне адекватно
+3
-1
+2
Ответ Ветер
да даже не в чем винить. раздавили парижан у них дома. разный класс команд. реал, в лч шерифу проигрывал, и никто истерик не устраивал. клепают себе титулы дальше. у нас же, это конец света, что команда даже не проиграла, а не смогла всего лишь дожать. истерика на истерике.
Да, конкретно в этом матче ничего страшного не произошло. Более того, играли не так плохо. Были моменты. Против автобусов бывали матчи и значительно хуже. А тут чуть не хватило в ряде эпизодов где-то перемудрили, где-то решение надо быстрее было принять.
+1
0
+1
Ответ Ветер
да даже не в чем винить. раздавили парижан у них дома. разный класс команд. реал, в лч шерифу проигрывал, и никто истерик не устраивал. клепают себе титулы дальше. у нас же, это конец света, что команда даже не проиграла, а не смогла всего лишь дожать. истерика на истерике.
Есть, поверь.
1. Зиньковского зачем выпустил? У Медины как я понял микротравма, приберегли, но есть же Мозес, на поле не хватала опытного футболиста, вроде прижали их к воротам, а не знаем что делать дальше.
2. Зачем в три защитника играть, если Маслов целый матч почти в атаке провел, почему изначально не Соболев вышел.
3. Зачем ставить Зобнина слева, если есть профильные защитники у которых нет травм, Хлусевич, Рябчук, Товареш.
4. Умяров вообще что делает на поле?! Мартинс пропускал матч, но можно же вернуть того же Зобнина в центр и выпустить Хлусевича на фланг защиты или Зобнин справа, а Денисов ЦП(он по сути там игровую карьеру начинал)
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Слишком гладко излагает Слишкович ))) эта ничья точно ему в пассив
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Но пока в центре у нас Умяров + Литвинов, ты хоть Гвардиолу пригласи. Созидать впереди у нас некому. Даже посредственный по всем меркам Мартинс выглядит гениальным на фоне этих двух.... импотентов. Не с3,14здить и не посторожить.
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Ответ Красная стрела
Наконец - то мужик на тренерском мостике. А не "карточка сломала игру" . Представляю сколько нытья было бы сегодня, после грубой игры в штрафной у НН. 😁 Ну не получилось, бывает. Будь мужиком, возьми на себя, а не вини весь мир. Казалось бы так просто, но встречается всё реже.
Ооо, у вас новый цикл)))
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Ответ Б81
Ооо, у вас новый цикл)))
Ооо, вы такой оригинал. Вас на матч тв не приглашали? Так мало личностей, которые могут сказать что- то новое и не заезженное.
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Ответ Красная стрела
Наконец - то мужик на тренерском мостике. А не "карточка сломала игру" . Представляю сколько нытья было бы сегодня, после грубой игры в штрафной у НН. 😁 Ну не получилось, бывает. Будь мужиком, возьми на себя, а не вини весь мир. Казалось бы так просто, но встречается всё реже.
Не будьте вы так падки на слова. Даже девочки знают, - если сказал "женюсь", еще не факт, что женится. Или вы думаете, что они там не знают, что говорить, чтобы нравятся публике?
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Ответ Посторонним В
Не будьте вы так падки на слова. Даже девочки знают, - если сказал "женюсь", еще не факт, что женится. Или вы думаете, что они там не знают, что говорить, чтобы нравятся публике?
А я и не делаю никаких выводов из этого. Просто реально нытье и оправдалки надоели. А вот такой честный подход не выносит мозг. Ну а так, нет результата-нет контракта. Но тут можно хоть на взаимоуважении расстаться. А не когда человек считает, что гений, просто "увесь мир сговорился против него" 🤷🏿‍♂️
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Ответ Красная стрела
Наконец - то мужик на тренерском мостике. А не "карточка сломала игру" . Представляю сколько нытья было бы сегодня, после грубой игры в штрафной у НН. 😁 Ну не получилось, бывает. Будь мужиком, возьми на себя, а не вини весь мир. Казалось бы так просто, но встречается всё реже.
Рыжий тоже начинал так. И его хвалили за это также )
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Ответ Виктор Победов
Рыжий тоже начинал так. И его хвалили за это также )
Ну ещё Александр Сергеевич сказал : "Не дорожи любовию народной" 😁🤷🏿‍♂️
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Ответ Седой Петрович
По интервью точно лучше Абаскаля… Оставьте нам этого человека!
Предлагаю оставить его в качестве пресс-атташе, а вот тренера взять с несколько другими качествами
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Ответ Виктор Виктор
Вполне адекватно
Или показушно. А как оно на самом деле - это с человеком пуд соли надо съесть, чтоб понять.
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