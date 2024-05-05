Слишкович о 0:0 с «Пари НН»: «Результат «Спартак» не устроил. Если что не получилось, то только тренер виноват, не может игрок быть виноватым»

Владимир Слишкович взял на себя вину за ничью «Спартака» с «Пари НН».

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир .

– Результат, конечно, не устроил, потому что мы приехали побеждать. Свои моменты не забили.

Считаю, что особенно во втором тайме была одна команда, « » защищался. Было нелегко играть против такой команды, которая просто думает про свои ворота. Мы попробовали что‑то изменить заменами, но, к сожалению, не получилось, и игра не закончилась так, как мы хотели.

Надо сказать, «Пари НН» заслужил 0:0. Они пошли в битву, знали, что их ждет, и просто выдали максимум, как и мы.

– Ожидали, что настолько жесткая оборона у соперника?

– Ожидали. Пришел новый тренер. Уверен, что игроки хотели показать себя. Я много раз видел такие игры, где одна команда пробует забить, а вторая просто защищается.

– Кто из игроков вышедших на замену смог усилить игру?

– Считаю, что каждый игрок, вошедший в игру, много что показал. И Соболев, и .

Если что не получилось, то только тренер виноват. Не может игрок быть виноватым, потому что я решаю, кто играет и по какой схеме, – сказал исполняющий обязанности главного тренера « » .