Слишкович о 0:0 с «Пари НН»: «Результат «Спартак» не устроил. Если что не получилось, то только тренер виноват, не может игрок быть виноватым»
Владимир Слишкович взял на себя вину за ничью «Спартака» с «Пари НН».
«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.
– Результат, конечно, не устроил, потому что мы приехали побеждать. Свои моменты не забили.
Считаю, что особенно во втором тайме была одна команда, «Пари НН» защищался. Было нелегко играть против такой команды, которая просто думает про свои ворота. Мы попробовали что‑то изменить заменами, но, к сожалению, не получилось, и игра не закончилась так, как мы хотели.
Надо сказать, «Пари НН» заслужил 0:0. Они пошли в битву, знали, что их ждет, и просто выдали максимум, как и мы.
– Ожидали, что настолько жесткая оборона у соперника?
– Ожидали. Пришел новый тренер. Уверен, что игроки хотели показать себя. Я много раз видел такие игры, где одна команда пробует забить, а вторая просто защищается.
– Кто из игроков вышедших на замену смог усилить игру?
– Считаю, что каждый игрок, вошедший в игру, много что показал. И Соболев, и Игнатов.
Если что не получилось, то только тренер виноват. Не может игрок быть виноватым, потому что я решаю, кто играет и по какой схеме, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Слишкович.
Оставьте нам этого человека!
1. Зиньковского зачем выпустил? У Медины как я понял микротравма, приберегли, но есть же Мозес, на поле не хватала опытного футболиста, вроде прижали их к воротам, а не знаем что делать дальше.
2. Зачем в три защитника играть, если Маслов целый матч почти в атаке провел, почему изначально не Соболев вышел.
3. Зачем ставить Зобнина слева, если есть профильные защитники у которых нет травм, Хлусевич, Рябчук, Товареш.
4. Умяров вообще что делает на поле?! Мартинс пропускал матч, но можно же вернуть того же Зобнина в центр и выпустить Хлусевича на фланг защиты или Зобнин справа, а Денисов ЦП(он по сути там игровую карьеру начинал)