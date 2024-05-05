Тео Бонгонда: «Цель «Спартака» – выйти в суперфинал Кубка России как минимум»
Тео Бонгонда назвал главную задачу «Спартака» на остаток сезона.
Полузащитник был признан лучшим игроком матча 27-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (0:0).
– Не могу сказать, что я сильно разочарован. Мы играли хорошо, нам просто не хватило гола.
Если не брать момент, что мы не забили и не реализовали свои моменты, то во всем остальном игра у нас получилась.
У соперника не было моментов во втором тайме вообще. Мы контролировали игру и в первом тайме, и во втором. Единственное, чего не хватило, забитого мяча.
– Сейчас главная задача «Спартака» – Кубок России?
– Наша задача – выигрывать в каждом матче. Но надо быть реалистами, наша задача сейчас – выйти как минимум в суперфинал Кубка России, – сказал Бонгонда.
В финале Пути регионов Фонбет Кубка России «Спартак» на выезде сыграет с «Балтикой» 14 мая.