Тео Бонгонда: «Цель «Спартака» – выйти в суперфинал Кубка России как минимум»

Тео Бонгонда назвал главную задачу «Спартака» на остаток сезона.

Полузащитник был признан лучшим игроком матча 27-го тура Мир с « » (0:0).

– Не могу сказать, что я сильно разочарован. Мы играли хорошо, нам просто не хватило гола.

Если не брать момент, что мы не забили и не реализовали свои моменты, то во всем остальном игра у нас получилась.

У соперника не было моментов во втором тайме вообще. Мы контролировали игру и в первом тайме, и во втором. Единственное, чего не хватило, забитого мяча.

– Сейчас главная задача « » – Кубок России?

– Наша задача – выигрывать в каждом матче. Но надо быть реалистами, наша задача сейчас – выйти как минимум в суперфинал Кубка России, – сказал .

В финале Пути регионов Фонбет Кубка России «Спартак» на выезде сыграет с «Балтикой» 14 мая.