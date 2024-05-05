Тео Бонгонда: «Цель «Спартака» – выйти в суперфинал Кубка России как минимум»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Тео Бонгонда Пари НН Матч ТВ Футбол

Тео Бонгонда назвал главную задачу «Спартака» на остаток сезона.

Полузащитник был признан лучшим игроком матча 27-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (0:0).

– Не могу сказать, что я сильно разочарован. Мы играли хорошо, нам просто не хватило гола.

Если не брать момент, что мы не забили и не реализовали свои моменты, то во всем остальном игра у нас получилась.

У соперника не было моментов во втором тайме вообще. Мы контролировали игру и в первом тайме, и во втором. Единственное, чего не хватило, забитого мяча.

– Сейчас главная задача «Спартака» – Кубок России?

– Наша задача – выигрывать в каждом матче. Но надо быть реалистами, наша задача сейчас – выйти как минимум в суперфинал Кубка России, – сказал Бонгонда.

В финале Пути регионов Фонбет Кубка России «Спартак» на выезде сыграет с «Балтикой» 14 мая.

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8 комментариев
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Бонгонда: цель Спартака - выйти в суперфинал суперпутей суперрегионов Суперкубка
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Когда цель соперника, все 90 минут охранять счёт 0:0, любой команде будет тяжело, хотя моменты были, но не повезло, напомнило матч с Уралом, где мяч упорно не шёл в ворота. Да и после 3-х подряд дерби, тяжело было наверное тут выиграть на классе, эмоционально все-таки подустали.
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Финал, супер финал, супер пупер финал и наконец-то кубок
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Спартак сконцетрировался на Кубке, потому как в чемпионате занять 3 будет тяжело, да и откровенно говоря, мы его не заслужили игрой. Войдут в 4 - уже будет хорошо, учитывая количество провальных матчей за сезон.
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Радует адекватность футболистов в этой ситуации!)
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Бонгонде если чуть раньше расставаться с мячом,да учитывая что исполняет почти все штрафные прибавить точности,то можно б ставить более амбициозные цели.И если Слишкович поставил игру в защите,то спереди работы непочатый край.
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Нужно выигрывать кубок, в чемпе уже хотя бы ниже не опустится
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Ответ Михаил Опякин
Финал, супер финал, супер пупер финал и наконец-то кубок
И наконец то выход в плей офф
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