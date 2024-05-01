Зарема о 2:0 с «Динамо»: «Победа Каттани. Состав «Спартака», выигравший Кубок, отличался на двух игроков. И это за 3,5 трансферных окна и двух спортивных директоров!»
Зарема Салихова оценила победу «Спартака» над «Динамо».
«Спартак» обыграл «Динамо» (2:0) в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Эта победа благодаря трансферной работе Луки Каттани. Даже страховочный вариант (или «План Б» по Малышеву) – тоже от него.
Состав отличался от того, который поднимал Кубок над головой («Спартак» выиграл Кубок России в 2022 году – Sports), на двух игроков – Дуарте и Бонгонда, которые не были лучшими на поле. И это за 3,5 трансферных окна и двух спортивных директоров! Вдумайтесь!
Очень рада за Соболева и Игнатова, их связка снова в деле!
Просто надо было им давать возможность играть, несмотря на ошибки, а не стращать, что вот на их место купим сильных легионеров, и они потеряют место в составе», – сказала Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Учитесь у гроссмейстера, как надо)
А так, плохой ты человек, дружище)) Одним постом ты напомнил мне то веселое детство, которое уже не вернуть и боль, которую я испытал в момент его убийства(((((
Пруцев и Мартинс - железная основа, язык не поворачивается про них плохо сказать
Я не сторонник этого высказывания Заремы и ее самой, но вполне себе нормальные трансферы(но не Классен, хотя думаю, что как паспорт за копейки он тоже нормальный)
Сегодня со стартовых минут не играли Джикия, Жиго, Литвинов, Мозес и Промес. Ну и другой вратарь.
Тот же самый Спартак, который собрал Каттани, ага