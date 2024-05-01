Зарема о 2:0 с «Динамо»: «Победа Каттани. Состав «Спартака», выигравший Кубок, отличался на двух игроков. И это за 3,5 трансферных окна и двух спортивных директоров!»

Зарема Салихова оценила победу «Спартака» над «Динамо».

«Спартак» обыграл « » (2:0) в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Эта победа благодаря трансферной работе . Даже страховочный вариант (или «План Б» по Малышеву) – тоже от него.

Состав отличался от того, который поднимал Кубок над головой («Спартак» выиграл Кубок России в 2022 году – Sports), на двух игроков – Дуарте и Бонгонда, которые не были лучшими на поле. И это за 3,5 трансферных окна и двух спортивных директоров! Вдумайтесь!

Очень рада за и , их связка снова в деле!

Просто надо было им давать возможность играть, несмотря на ошибки, а не стращать, что вот на их место купим сильных легионеров, и они потеряют место в составе», – сказала Зарема Салихова, супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.