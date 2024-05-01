Зарема о 2:0 с «Динамо»: «Победа Каттани. Состав «Спартака», выигравший Кубок, отличался на двух игроков. И это за 3,5 трансферных окна и двух спортивных директоров!»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Тео Бонгонда Александр Соболев Михаил Игнатов Алексис Дуарте Зарема Салихова Лука Каттани Футбол

Зарема Салихова оценила победу «Спартака» над «Динамо».

«Спартак» обыграл «Динамо» (2:0) в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Эта победа благодаря трансферной работе Луки Каттани. Даже страховочный вариант (или «План Б» по Малышеву) – тоже от него.

Состав отличался от того, который поднимал Кубок над головой («Спартак» выиграл Кубок России в 2022 году – Sports), на двух игроков – Дуарте и Бонгонда, которые не были лучшими на поле. И это за 3,5 трансферных окна и двух спортивных директоров! Вдумайтесь!

Очень рада за Соболева и Игнатова, их связка снова в деле!

Просто надо было им давать возможность играть, несмотря на ошибки, а не стращать, что вот на их место купим сильных легионеров, и они потеряют место в составе», – сказала Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

60 комментариев
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Каттани застрелили в финале первого сезона в 1991 году, как победа Спартака над Динамо весной 2024 года может быть победой комиссара? Уж скорее, это победа Титти Печчи-Шалое, хотя она тоже погибает вроде...
+85
-8
+77
Ответ Архитектор Мендисабаль
Каттани застрелили в финале первого сезона в 1991 году, как победа Спартака над Динамо весной 2024 года может быть победой комиссара? Уж скорее, это победа Титти Печчи-Шалое, хотя она тоже погибает вроде...
скузи, сеньор, но Каттани убили в 4 сезоне, пута мадре
+46
-2
+44
это даже не смешно.
+29
-3
+26
Ответ Архитектор Мендисабаль
Каттани застрелили в финале первого сезона в 1991 году, как победа Спартака над Динамо весной 2024 года может быть победой комиссара? Уж скорее, это победа Титти Печчи-Шалое, хотя она тоже погибает вроде...
Многие из тут пишущих даже не было на свете в 1991 году. А те которые родились незадолго до этого не поняли о чём ты.)) Нас динозавров тут не так уж и много.)
+27
-3
+24
Дуарте кстати, вполне себе защитник! Как показало время!
+23
-1
+22
Спартак ещё довоенные чемпионаты 30-х годов выигрывал благодаря Заремке
+26
-6
+20
При Абаскале эти же игроки, купленные при Каттани, плелись рядом с серединкой, Зарем…
+18
-3
+15
Приватизация успехов и национализация провалов.
Учитесь у гроссмейстера, как надо)
+11
0
+11
Везде найдет щелочку (с) … чтоб себя похвалить
+10
-1
+9
Багаж Каттани )))
+7
-1
+6
Ну хоть тут победил Каттани...
+6
-1
+5
Давай уж сразу : все победы благодаря тебе - все поражения из-за нынешнего менеджмента. Хлусевич сыграл хороший матч - это при мне его подписали , привез - менеджмент взял физрука , который не умеет работать с игроками. Все овно к соседскому берегу , а мой светлый лик в музей Спартака
+4
0
+4
Ответ Kos Iniesta
Дуарте кстати, вполне себе защитник! Как показало время!
Парню надо было адаптироватся
+4
0
+4
Ответ Архитектор Мендисабаль
Каттани застрелили в финале первого сезона в 1991 году, как победа Спартака над Динамо весной 2024 года может быть победой комиссара? Уж скорее, это победа Титти Печчи-Шалое, хотя она тоже погибает вроде...
Каттани убили не в первом сезоне, а как раз спустя 3.5 трансферных окна и 2х директоров общественной безопасности
+6
-2
+4
Бреееед,Мартинс играет 1 хорошиый матч из 4-х,Где Шамар и Бальде?Трансферы почти все не удались у Каттани и Заремы
+6
-3
+3
Ответ Архитектор Мендисабаль
Каттани застрелили в финале первого сезона в 1991 году, как победа Спартака над Динамо весной 2024 года может быть победой комиссара? Уж скорее, это победа Титти Печчи-Шалое, хотя она тоже погибает вроде...
Я плакал🙊тогда, даже несколько лет назад пересматривал и снова следы навернулись, когда Коррадо убивали
+3
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+3
Ответ Посторонним В
Люблю Динамо - оно щедрое))
братан я тоже люблю такое Динамо!
+2
0
+2
Ответ Архитектор Мендисабаль
Каттани застрелили в финале первого сезона в 1991 году, как победа Спартака над Динамо весной 2024 года может быть победой комиссара? Уж скорее, это победа Титти Печчи-Шалое, хотя она тоже погибает вроде...
Мы всем селом смотрели этот сериал в 98 году, когда мне было всего 9 лет))) во всем районе был только один видеомагнитофон, куда вставлялась кассета (многие из сайта даже думают, наверное, что это просто футляр с черной лентой, через которое мы, кстати, пытались смотреть на затмение). Я помню, как смеялись надо мной, когда я плакал в момент убийства и хотел, чтобы он выжил (после стольких выстрелов в него)
А так, плохой ты человек, дружище)) Одним постом ты напомнил мне то веселое детство, которое уже не вернуть и боль, которую я испытал в момент его убийства(((((
+2
0
+2
Ответ Архитектор Мендисабаль
Каттани застрелили в финале первого сезона в 1991 году, как победа Спартака над Динамо весной 2024 года может быть победой комиссара? Уж скорее, это победа Титти Печчи-Шалое, хотя она тоже погибает вроде...
Ждём мнение супруги адвоката Терразини
+3
-1
+2
Ответ Egor Aleksandrovich
это даже не смешно.
Ничего смешного
+1
0
+1
Ответ Spartakus1984
Бреееед,Мартинс играет 1 хорошиый матч из 4-х,Где Шамар и Бальде?Трансферы почти все не удались у Каттани и Заремы
Бальде - уже не Каттани вроде, а Шамар попал в немилость к рыжему умнику, так что как знать, как бы он себя показывал сейчас, особенно когда весной Соболев сдал, а из напов только Мелешин
Пруцев и Мартинс - железная основа, язык не поворачивается про них плохо сказать
Я не сторонник этого высказывания Заремы и ее самой, но вполне себе нормальные трансферы(но не Классен, хотя думаю, что как паспорт за копейки он тоже нормальный)
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Ответ Amalfitano
Многие из тут пишущих даже не было на свете в 1991 году. А те которые родились незадолго до этого не поняли о чём ты.)) Нас динозавров тут не так уж и много.)
Нас, динозавров, тут достаточно)
+2
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5 из 10 полевых, вышедших сегодня в старте, в том финале не играли.
Сегодня со стартовых минут не играли Джикия, Жиго, Литвинов, Мозес и Промес. Ну и другой вратарь.
Тот же самый Спартак, который собрал Каттани, ага
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Зарема Соболева и Комиссар Каттани в фильме "Просто надо было им давать и играть тоже". Несмотря на ошибки.
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Ответ Саша Иванов
Только это недоразумение не учла ,что это багаж Абаскаля и два это не заслуга Спартака,это Динамо второй раз подарили им
Люблю Динамо - оно щедрое))
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Ответ Александр Кудрявцев
Давненько не было слышно Заремы
Как это давненько? Она давеча про Краснодар писала
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Каттани застрелили в финале первого сезона в 1991 году, как победа Спартака над Динамо весной 2024 года может быть победой комиссара? Уж скорее, это победа Титти Печчи-Шалое, хотя она тоже погибает вроде...
Да. Она из окна выбросилась. Но, несомненно, Заремке стоило упомянуть и её.)
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Ответ Артем Коваленко
Мы всем селом смотрели этот сериал в 98 году, когда мне было всего 9 лет))) во всем районе был только один видеомагнитофон, куда вставлялась кассета (многие из сайта даже думают, наверное, что это просто футляр с черной лентой, через которое мы, кстати, пытались смотреть на затмение). Я помню, как смеялись надо мной, когда я плакал в момент убийства и хотел, чтобы он выжил (после стольких выстрелов в него) А так, плохой ты человек, дружище)) Одним постом ты напомнил мне то веселое детство, которое уже не вернуть и боль, которую я испытал в момент его убийства(((((
Ты говоришь, что в 1998 тебе было 9 и как следствие ты 1989 года рождения и тебе либо уже 35, либо будет 35, НО в профиле у тебя возраст 26! И я очень сомневаюсь в правдивости твоих цифр))
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Ответ Amalfitano
Многие из тут пишущих даже не было на свете в 1991 году. А те которые родились незадолго до этого не поняли о чём ты.)) Нас динозавров тут не так уж и много.)
Тут ты прав)
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Каттани застрелили в финале первого сезона в 1991 году, как победа Спартака над Динамо весной 2024 года может быть победой комиссара? Уж скорее, это победа Титти Печчи-Шалое, хотя она тоже погибает вроде...
ну в 4й же, у больницы! ну ты чё, не такой старый же еще )
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