«Спартак» при Слишковиче не проигрывает в 7 матчах – 4 победы, 3 ничьих
«Спартак» не проигрывает под руководством Владимира Слишковича.
В 26-м туре Мир РПЛ «Спартак» дома победил «Локомотив» (3:2).
Красно-белые не проигрывают в семи играх подряд, когда командой руководил Владимир Слишкович.
В качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля 14 апреля Слишкович провел 4 матча, одержал 2 победы – над «Ростовом» (5:1) и «Локо» (3:2) – и дважды сыграл вничью – с «Зенитом» (0:0) в Кубке и ЦСКА (0:0).
Кроме того, босниец заменял Абаскаля в трех матчах – с «Химками» (5:0), «Крыльями Советов» (3:0) и «Зенитом» (0:0).
Во-первых не Спартак при Слишковиче , а Спартак Слишковича !
Нечего глумится над русским языком - пусть пишут , как мы все привыкли