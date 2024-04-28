«Спартак» при Слишковиче не проигрывает в 7 матчах – 4 победы, 3 ничьих

«Спартак» не проигрывает под руководством Владимира Слишковича.

В 26-м туре Мир « » дома победил «Локомотив» (3:2).

Красно-белые не проигрывают в семи играх подряд, когда командой руководил .

В качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения 14 апреля Слишкович провел 4 матча, одержал 2 победы – над «Ростовом» (5:1) и «Локо» (3:2) – и дважды сыграл вничью – с «Зенитом» (0:0) в Кубке и ЦСКА (0:0).

Кроме того, босниец заменял Абаскаля в трех матчах – с «Химками» (5:0), «Крыльями Советов» (3:0) и «Зенитом» (0:0).