«Спартак» при Слишковиче не проигрывает в 7 матчах – 4 победы, 3 ничьих

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

«Спартак» не проигрывает под руководством Владимира Слишковича.

В 26-м туре Мир РПЛ «Спартак» дома победил «Локомотив» (3:2).

Красно-белые не проигрывают в семи играх подряд, когда командой руководил Владимир Слишкович.

В качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля 14 апреля Слишкович провел 4 матча, одержал 2 победы – над «Ростовом» (5:1) и «Локо» (3:2) – и дважды сыграл вничью – с «Зенитом» (0:0) в Кубке и ЦСКА (0:0).

Кроме того, босниец заменял Абаскаля в трех матчах – с «Химками» (5:0), «Крыльями Советов» (3:0) и «Зенитом» (0:0).

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13 комментариев
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Спорт экспресс, не корректно приплетать сюда 3 игры, когда Слишкович был на бровке, по причине дисквы Абаскаля, т.к именно он готовил команду, ставил состав и проводил замены. Что за помойка, кто сэ читает вообще?
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Вован - реальный пацан.
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Смена тренера, это всегда дополнительный импульс для команды, но не стоит обольщаться, ведь со временем, как только начинаются дифирамбы и тренеру не хватает опыта, все возвращается на круги своя.
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Выигрывать матчи, выпустив Литвинова в защите и Умярова опорником, надо уметь и иметь смелость!
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Дифирамбы петь рановато. Ну с тем же ЦСКА тоска была. Опять же, есть ощущение, что команда ожила. Как минимум 4 матча в чемпионате еще есть. Плюс Кубок. Сегодня удивил составом. Но, опять же, выиграл, а какие тогда вопросы? Ясен пень, что до конца сезона должен дорабатывать. Шанс показать себя у него есть
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стало быть, чемпионы в следующем сезоне?
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Спартак слишком хорош при этом тренере.
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слишкович крутой!
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Интересная статистика
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После увольнений часмо так, небольшой подъём
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В интернете только и разговоров, что о Слишковиче. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за его тактическим гением, , как он грамотно определяет состав и мотивирует игроков, где–то в глубине теплится надежда, что он возглавит Спартак.
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На багаже Абаскаля
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Ответ Антон Аксенов
Спорт экспресс, не корректно приплетать сюда 3 игры, когда Слишкович был на бровке, по причине дисквы Абаскаля, т.к именно он готовил команду, ставил состав и проводил замены. Что за помойка, кто сэ читает вообще?
Они вообще берега попутали !
Во-первых не Спартак при Слишковиче , а Спартак Слишковича !
Нечего глумится над русским языком - пусть пишут , как мы все привыкли
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