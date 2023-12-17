Моуринью выпустил Саншеша на поле со скамейки и сделал обратную замену игрока через 18 минут. Тренер «Ромы» извинился перед Ренату

Жозе Моуринью извинился перед футболистом «Ромы» из-за замены.

«Болонья» обыграла «Рому» (2:0) в матче 16-го тура Серии А.

Главный тренер римлян Жозе Моуринью сразу после перерыва сделал замену, выпустив на поле вместо .

Но спустя уже 18 минут португалец сделал обратную замену Саншеша, вместо которого на поле появился .

«Хочу публично извиниться перед Ренату, поскольку чувствую, что то, что я сделал, – это очень жестко. И это даже еще жестче для тренера.

Думаю, что я так поступал 3-4 раза в течение моей карьеры. Я прошу прощения», – сказал .

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