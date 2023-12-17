Моуринью выпустил Саншеша на поле со скамейки и сделал обратную замену игрока через 18 минут. Тренер «Ромы» извинился перед Ренату

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Болонья Леонардо Спинаццола Ренату Саншеш Эдоардо Бове Футбол

Жозе Моуринью извинился перед футболистом «Ромы» из-за замены.

«Болонья» обыграла «Рому» (2:0) в матче 16-го тура Серии А.

Главный тренер римлян Жозе Моуринью сразу после перерыва сделал замену, выпустив Ренату Саншеш на поле вместо Леонардо Спинаццолы.

Но спустя уже 18 минут португалец сделал обратную замену Саншеша, вместо которого на поле появился Эдоардо Бове.

«Хочу публично извиниться перед Ренату, поскольку чувствую, что то, что я сделал, – это очень жестко. И это даже еще жестче для тренера.

Думаю, что я так поступал 3-4 раза в течение моей карьеры. Я прошу прощения», – сказал Жозе Моуринью.

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10 комментариев
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Ответ kaka10
Даже Болонья с более ограниченными ресурсами и мегатопом Салемакерсом имеет поставленную игру и идёт в топ 4
ну а Рома, Милан, Наполи, Лацио постоянно то попадают, то вылетают из топ 4. И?
+17
-2
+15
Обсуждение игр команд Жозе сводится к тому, что сделал и сказал толмач. Настолько интересно играют его команды.
+10
-2
+8
Ответ Михаил Сафонов
Моур молодец, Ренату, надеюсь, не обидится
надеюсь он увидит твой коммент и не обидется
+6
0
+6
Что там? Судейский заговор опять или вновь высшие силы вмешались и не позволили Роме победить?
+8
-5
+3
интересно, после Ромы Моур куда?
в Аравию?
+1
0
+1
Даже Болонья с более ограниченными ресурсами и мегатопом Салемакерсом имеет поставленную игру и идёт в топ 4
+8
-8
0
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