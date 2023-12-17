Моуринью выпустил Саншеша на поле со скамейки и сделал обратную замену игрока через 18 минут. Тренер «Ромы» извинился перед Ренату
Жозе Моуринью извинился перед футболистом «Ромы» из-за замены.
«Болонья» обыграла «Рому» (2:0) в матче 16-го тура Серии А.
Главный тренер римлян Жозе Моуринью сразу после перерыва сделал замену, выпустив Ренату Саншеш на поле вместо Леонардо Спинаццолы.
Но спустя уже 18 минут португалец сделал обратную замену Саншеша, вместо которого на поле появился Эдоардо Бове.
«Хочу публично извиниться перед Ренату, поскольку чувствую, что то, что я сделал, – это очень жестко. И это даже еще жестче для тренера.
Думаю, что я так поступал 3-4 раза в течение моей карьеры. Я прошу прощения», – сказал Жозе Моуринью.
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