Саншеш опроверг, что обращался к шаману из-за травм: «Просто сказал: «Может, меня кто-то проклял?»

Ренату Саншеш опроверг, что обращался к шаману из-за травм.

Перед матчем между «Ромой» и «Фиорентиной» (1:1) камера TNT Sports выхватила диалог с , с которым они вместе играли за «Лилль», в коридоре «Стадио Олимпико». Ренату сказал бывшему партнеру по команде: «Думаю, я проклят».

Как сообщила La Repubblica, Саншеш связывает большое количество травм с тем, что на него могли наложить проклятье. В связи с этим Ренату даже обращался к шаману, но сеанс не дал результатов.

Вскоре Саншеш опроверг эту новость: «Никогда не говорил, что ходил к шаману. Я просто хорошо пообщался с бывшим партнером по команде. Мы обсудили несколько тем, потому что у нас всегда были хорошие отношения. И я просто сказал что-то в духе: «Может, меня кто-то проклял?»

В этом сезоне 26-летний центральный полузащитник сыграл 148 минут в 7 матчах за «Рому» и забил 1 гол. После перехода в римский клуб летом он получил уже три травмы.

Полную статистику португальца можно найти здесь.

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