Холанд сделал покер в матче с «Вулвс»: 2 с пенальти, 2 с игры. У форварда «Сити» 25 голов в АПЛ, он опережает Исака и Палмера на 5 мячей
Эрлинг Холанд забил четыре мяча в матче с «Вулверхэмптоном».
Нападающий «Манчестер Сити» реализовал пенальти на 12-й минуте игры с «Вулверхэмптоном» в 36-м туре АПЛ, на 35-й забил с игры, а в конце тайма снова точно исполнил 11-метровый удар. На 54-й минуте Эрлинг забил четвертый гол с передачи Фила Фодена.
Теперь у норвежца 25 забитых мячей. Он на пять голов опережает Александера Исака («Ньюкасл») и Коула Палмера («Челси»).
Подробно со статистикой Холанда, забившего в четвертом матче в чемпионате кряду, можно ознакомиться здесь.
Конечно, Вулверхэмптон, это не какие-нибудь Ливерпуль с Реалом, тут можно и на поле появиться.