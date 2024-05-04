Холанд сделал покер в матче с «Вулвс»: 2 с пенальти, 2 с игры. У форварда «Сити» 25 голов в АПЛ, он опережает Исака и Палмера на 5 мячей

Эрлинг Холанд забил четыре мяча в матче с «Вулверхэмптоном».

Нападающий « » реализовал пенальти на 12-й минуте игры с « » в 36-м туре , на 35-й забил с игры, а в конце тайма снова точно исполнил 11-метровый удар. На 54-й минуте Эрлинг забил четвертый гол с передачи Фила Фодена.

Теперь у норвежца 25 забитых мячей. Он на пять голов опережает Александера Исака (« ») и Коула Палмера (« »).

Подробно со статистикой Холанда, забившего в четвертом матче в чемпионате кряду, можно ознакомиться здесь.