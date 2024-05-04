Холанд сделал покер в матче с «Вулвс»: 2 с пенальти, 2 с игры. У форварда «Сити» 25 голов в АПЛ, он опережает Исака и Палмера на 5 мячей

Теги Челси Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Вулверхэмптон Александер Исак Эрлинг Холанд Коул Палмер Футбол

Эрлинг Холанд забил четыре мяча в матче с «Вулверхэмптоном».

Нападающий «Манчестер Сити» реализовал пенальти на 12-й минуте игры с «Вулверхэмптоном» в 36-м туре АПЛ, на 35-й забил с игры, а в конце тайма снова точно исполнил 11-метровый удар. На 54-й минуте Эрлинг забил четвертый гол с передачи Фила Фодена.

Теперь у норвежца 25 забитых мячей. Он на пять голов опережает Александера Исака («Ньюкасл») и Коула Палмера («Челси»).

Подробно со статистикой Холанда, забившего в четвертом матче в чемпионате кряду, можно ознакомиться здесь.

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71 комментарий
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Наконец-то пошли нормальные соперники для Викинга !
+50
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+49
Ответ Black Phoenix
До Кейна по голам далековато, но по меркам АПЛ всё равно достойно, хоть и на спаде Холанд некотором после взрывного прошлого сезона.
у него и матчей мало в этом сезоне. Травмы тоже повлияли на его форму
+35
-4
+31
По правде говоря пенальти абсолютно левый.
+41
-15
+26
До Кейна по голам далековато, но по меркам АПЛ всё равно достойно, хоть и на спаде Холанд некотором после взрывного прошлого сезона.
+23
-4
+19
С пенальти коронный, с пенальти похоронный.

Конечно, Вулверхэмптон, это не какие-нибудь Ливерпуль с Реалом, тут можно и на поле появиться.
+22
-7
+15
Забить 4 волкам хорошо,но лучше бы он хоть 1 гол в 4 матчах Реалу забил
+15
-1
+14
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
В Испании левые пенки ставят нашему риалу. Да и не только в Испании, но и в ЛЧ)
+25
-12
+13
Исак в этом сезоне > Холланд у этом сезоне, объективно
+27
-15
+12
Ответ Yobo
По правде говоря пенальти абсолютно левый.
левейший, второй раз в жизни вижу, чтобы за такое давали пенальти
+14
-6
+8
Ответ John Johnson
Наконец-то пошли нормальные соперники для Викинга !
А чë Холанд играет с кем то, с кем другие не играют? 😁
+9
-3
+6
Ответ Axs Men
А чë Холанд играет с кем то, с кем другие не играют? 😁
Конечно! Кто же мешал Хаверцу сегодня покер класть?
+8
-2
+6
Пендель, ещё пендель… кого-то напоминает… запамятовал однако
+6
-1
+5
ну и где еще один пенальти на Аканджи
+6
-2
+4
И это у него ещё так себе сезон получился, учитывая травмы, вылет из ЛЧ. 20+ мячей в АПЛ считается провалом )
+4
-1
+3
Ответ тигр настоящий
Супер ! пенальти тоже надо уметь забивать
Factos👍👀🇵🇹
+8
-5
+3
Супер ! пенальти тоже надо уметь забивать
+7
-5
+2
Всё же Эрлинг эталонное полено , как футбол перешел от Дель Пьеро и Рональдо , до вот этого дерева , который в квадрат даже на тренировке не ставят , изо он пас отдать не в состоянии
+9
-7
+2
Ответ Вечно в бане
С пенальти коронный, с пенальти похоронный. Конечно, Вулверхэмптон, это не какие-нибудь Ливерпуль с Реалом, тут можно и на поле появиться.
Холанд забивал Ливерпулю в Манчестере в этом сезоне
+2
0
+2
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
У среала королевская игра, ведь они короли королевские
+6
-4
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Просто машина:) 2 года подряд берет золотую бутсу АПЛ:))
+6
-5
+1
Ответ Сослан Бедоев
Три факта по моим наблюдениям: 1. Сити большущая мощь, машина 2. Сити благоволят судьи и всегда чуть чуть на их стороне в любой +/- спорной ситуации(слишком много ситуаций) 3. Команды аутсайдеры почему-то против Арсенала играют всегда очень очень низким блоком, а против Сити встречают высоко и играют чуть ли не на встречных курсах, что значительно упрощает Сити задачу в последних играх (исключение Брентфорд, они играли грамотно низким блоком на контратаках и чуть не забрали очки). Не понимаю этого, почему перестали играть низким блоком против такой махины, словно и не стараются отобрать очки, а напротив, охотно раздвигают булки🤷‍♂️
Понятно же Сити всех купил, даже игроков Арсенала, которые приехали играть и стояли у своих ворот без контратак, что бы случайно Сити не забить
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Ответ Антон Bratishchev
Не надоело минусы ловить?
Жертвую рейтингом ради донесения правды
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Ответ Axs Men
Понятно же Сити всех купил, даже игроков Арсенала, которые приехали играть и стояли у своих ворот без контратак, что бы случайно Сити не забить
Я не имею никаких фактов именно подкупа, но что вижу на поле-то и говорю. Арсенал как раз играл в гостях грамотно, низким блоком на контратаках, и был гораздо ближе к голу, там вопрос был в реализации, моменты были... Очередной пример, что когда команда заинтересована отнять у Сити очки, она не лезет на рожон, даже Арсенал, а условный Вулверхэмптон лезет вперёд с первых минут, разве не забавно? Ни капли не удивительно, что к перерыву горят 3:0
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Что скажешь про пенальти в ворота Барсы в недавнем Эль-Классико? Видимо у реала есть свой негрейра.
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Ответ Алексей Иванов
Забить 4 волкам хорошо,но лучше бы он хоть 1 гол в 4 матчах Реалу забил
После его действий могли забить: после его удара в штангу Бернарду не забил в пустые, потом он дал пас Грилишу, но тот не забил.
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Ответ Alex Rhea
39+ 6 у Холанда во всех турнирах за Сити и сборную. С отрывом лучший цнап планеты да и вообще атакующий игрок. Никакой Мбаппе со своей фермер-лигой не сравнится конечно же
Не смеши, с отрывом на 1 месте по нереализации в Апл
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Ответ Человек1991
Золотой Мяч вручается за сезон 23/24. Мбаппе 50 матчей 49 голов , 15 голевых, 5 предголевых. Холланд 50 матчей 39 голов 5 голевых, 4 предголевые. Кейн 50 матчей 48 голов, 10 голевых, 4 предголевые. Месси 35 матчей 28 голов, 12 голевых, 10 предголевых. У Мбаппе 12 пенальти , у Холланда и Кейна по 8, у Месси всего 1, и более 20 красивых мастерских голов и 10 шикарных голевых передач. Чисто по игре в футбол лучший в мире Месси и далее летом Кубок Америки 2024 в США и Аргентина в ранге Чемпионов Мира конечно фаворит турнира . ))
))))))))
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Ответ rigobersong
Холанд просто красава:) За один матч сразу у всех хейтеров осмотр лиц провел:))
А в лиге чемпионов где были голы?
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Ответ Roman
Холанд забивал Ливерпулю в Манчестере в этом сезоне
Не мешайте создавать очередной миф про Сити
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Ответ Александр Борисов
Не планирую вести диалог с сеткой БЧК
Он фанат МЮ.
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