Сергей Ташуев: «Был звонок от «Нанта», предлагали «Аль-Садд» вместо Хави возглавить, но он тогда не ушел в «Барсу». Наша школа не слабее европейской»
Сергей Ташуев высказался о карьерных перспективах в Европе и Азии.
На прошлой неделе пресс-служба «Факела» сообщила об уходе 65-летнего тренера в связи с семейными обстоятельствами.
– Вы работали только в странах СНГ. Готовы к переезду в Европу? Хотели бы попробовать себя в более сильном чемпионате?
– А кто нас, российских тренеров, возьмет в европейский чемпионат? Обстановка другая.
Все знают, что был звонок от «Нанта». Со спортивным директором я разговаривал, и они сказали, что знают мою работу. Они сказали: «Как мы из России возьмем тренера во Францию?» Видим, что Слуцкий поехал в Китай. В этой жизни все возможно.
– Вам интересно поработать в Азии?
– Если будет приглашение из хорошего клуба с большим финансированием, который играет в азиатской Лиге чемпионов, то да.
Мне же позвонили посредники и говорили брать билеты, чтобы возглавить «Аль-Садд», которым тогда рулил Хави. Но при условии, что Хави возглавит «Барселону». Он тогда не возглавил, тема закрылась.
– Почему российские тренеры не востребованы в Европе?
– Возможно, есть проблема с языковым барьером. Может быть, не хватает агентов и менеджеров. Я считаю, что наша советская и российская школа не слабее европейской. У нас более базовые знания, чем у других.
К нам приезжают европейские тренеры и не учат язык – парадоксальная ситуация! Личка знает русский из-за того, что работал до этого в Беларуси. Почему остальные не знают? Это неправильно, – сказал бывший тренер «Факела».
-Да.
- Ташуев, это Нант. Как мы из России возьмем тренера во Францию? Все, пока, не могу говорить.
Вот и м5стечки для Ташуева,Федотова,Гончаренко.
Кто там ещё непризнаный гений отечественной тренерской школы,который мог бы уууух,да только игроков ему не хватает?
Любопытно было бы в Коверчано чтобы он дал мастер-класс по базовым знаниям
А если серьёзно, то физруку бы побольше хитрости. Вон Писарева выпнули из Краснодара-2, так он через пару дней уже не вылазит из эфиров Матча, мелькая перед потенциальными работодателями.