Сергей Ташуев: «Был звонок от «Нанта», предлагали «Аль-Садд» вместо Хави возглавить, но он тогда не ушел в «Барсу». Наша школа не слабее европейской»

Сергей Ташуев высказался о карьерных перспективах в Европе и Азии.

На прошлой неделе пресс-служба «Факела» сообщила об уходе 65-летнего тренера в связи с семейными обстоятельствами.

– Вы работали только в странах СНГ. Готовы к переезду в Европу? Хотели бы попробовать себя в более сильном чемпионате?

– А кто нас, российских тренеров, возьмет в европейский чемпионат? Обстановка другая.

Все знают, что был звонок от « ». Со спортивным директором я разговаривал, и они сказали, что знают мою работу. Они сказали: «Как мы из России возьмем тренера во Францию?» Видим, что поехал в Китай. В этой жизни все возможно.

– Вам интересно поработать в ?

– Если будет приглашение из хорошего клуба с большим финансированием, который играет в азиатской Лиге чемпионов, то да.

Мне же позвонили посредники и говорили брать билеты, чтобы возглавить « », которым тогда рулил . Но при условии, что Хави возглавит «Барселону». Он тогда не возглавил, тема закрылась.

– Почему российские тренеры не востребованы в Европе?

– Возможно, есть проблема с языковым барьером. Может быть, не хватает агентов и менеджеров. Я считаю, что наша советская и российская школа не слабее европейской. У нас более базовые знания, чем у других.

К нам приезжают европейские тренеры и не учат язык – парадоксальная ситуация! Личка знает русский из-за того, что работал до этого в Беларуси. Почему остальные не знают? Это неправильно, – сказал бывший тренер «Факела».