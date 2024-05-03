Сергей Ташуев: «Был звонок от «Нанта», предлагали «Аль-Садд» вместо Хави возглавить, но он тогда не ушел в «Барсу». Наша школа не слабее европейской»

Теги Нант Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Хави лига 1 Франция Сергей Ташуев Аль-Садд Факел Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Марцел Личка Футбол

Сергей Ташуев высказался о карьерных перспективах в Европе и Азии.

На прошлой неделе пресс-служба «Факела» сообщила об уходе 65-летнего тренера в связи с семейными обстоятельствами.

– Вы работали только в странах СНГ. Готовы к переезду в Европу? Хотели бы попробовать себя в более сильном чемпионате?

– А кто нас, российских тренеров, возьмет в европейский чемпионат? Обстановка другая.

Все знают, что был звонок от «Нанта». Со спортивным директором я разговаривал, и они сказали, что знают мою работу. Они сказали: «Как мы из России возьмем тренера во Францию?» Видим, что Слуцкий поехал в Китай. В этой жизни все возможно.

– Вам интересно поработать в Азии?

– Если будет приглашение из хорошего клуба с большим финансированием, который играет в азиатской Лиге чемпионов, то да.

Мне же позвонили посредники и говорили брать билеты, чтобы возглавить «Аль-Садд», которым тогда рулил Хави. Но при условии, что Хави возглавит «Барселону». Он тогда не возглавил, тема закрылась.

– Почему российские тренеры не востребованы в Европе?

– Возможно, есть проблема с языковым барьером. Может быть, не хватает агентов и менеджеров. Я считаю, что наша советская и российская школа не слабее европейской. У нас более базовые знания, чем у других.

К нам приезжают европейские тренеры и не учат язык – парадоксальная ситуация! Личка знает русский из-за того, что работал до этого в Беларуси. Почему остальные не знают? Это неправильно, – сказал бывший тренер «Факела».

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38 комментариев
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Очень много этого "тренера на полгода" стало, да и скорее всего врёт. Позвонили из Нанта и говорят, ну как мы тебя возьмём? Звонили сказать, что не возьмут?
+29
-2
+27
Сереге больше не наливать
+21
-2
+19
-Але, это Ташуев?
-Да.
- Ташуев, это Нант. Как мы из России возьмем тренера во Францию? Все, пока, не могу говорить.
+16
-2
+14
Служба безопасности сбербанка кажется нашла нового клиента
+14
-2
+12
пятница...
+5
0
+5
Соседу тоже наследство из Нигерии досталось…
+3
0
+3
То есть спортивный директор Нанта позвонил Серега лишь для того, чтобы сказать о том, что они его знают, но взять на работу не могут. А зачем?
+3
0
+3
нормально посмеялся перед сном
+2
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+2
Сказочник..
+3
-1
+2
Я вместо Тен Хага в следующем сезоне возглавлю Манчестер Юнайтед
+2
0
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Никто не пробовал, вроде, возглавить клуб за бугром. За всю историю мог бы Лобановский, наверное . Ну и Валерий Непомнящий с Камеруном и Роже Милла были очень хороши на ЧМ 1990.
Карпин тренировал в сегунде. Лëня в Голландии клуб Абрамовича тренировал.
+1
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Оздоева в Лилль приглашали, Ташуева в Нант. Семака наверное в ПСЖ хотели, но он отказался, пришлось брать Энрике
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Ответ Unnamed80
Очень много этого "тренера на полгода" стало, да и скорее всего врёт. Позвонили из Нанта и говорят, ну как мы тебя возьмём? Звонили сказать, что не возьмут?
Нант как раз звал...Ну это сейчас легушкино болото...
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Ответ Pelerin
Карпин тренировал в сегунде. Лëня в Голландии клуб Абрамовича тренировал.
Ну да. Клуб Слуцкого уже не помню, а Майорка проблемная была.
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Ответ дон Рэба
В таком возрасте надо осторожнее с алкоголем. А то позвонят из Лиона или Аль-Хиляла, а Ташуев на расслабоне и лыка не вяжет.) В Европе наверняка уже в курсе, что он два раза обыграл Спартак. Наверное, уже целая очередь из желающих выстроилась. А если серьёзно, то физруку бы побольше хитрости. Вон Писарева выпнули из Краснодара-2, так он через пару дней уже не вылазит из эфиров Матча, мелькая перед потенциальными работодателями.
А можно нет? Пусть с остальными Стукаловыми огурцы на даче солит. Без его "искромëтных" команд РПЛ проживëт
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Ответ Unnamed80
Очень много этого "тренера на полгода" стало, да и скорее всего врёт. Позвонили из Нанта и говорят, ну как мы тебя возьмём? Звонили сказать, что не возьмут?
Номером может ошиблись, хотели волжских раков заказать к вину и не туда попали
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"Бавария" тренера ищет. Да и в "МЮ" с "Челси" под вопросом. Клопп уходит.
Вот и м5стечки для Ташуева,Федотова,Гончаренко.
Кто там ещё непризнаный гений отечественной тренерской школы,который мог бы уууух,да только игроков ему не хватает?
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То что наша школа употребления спиртных напитков не хуже европейской это факт! Сам Ташуев сейчас не дает ударить в грязь лицом за всю отечественную школу!
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Ташуеву вискарик чтоль с колой налили
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У нас более базовые знания, чем у других (с)

Любопытно было бы в Коверчано чтобы он дал мастер-класс по базовым знаниям
+1
-1
0
В таком возрасте надо осторожнее с алкоголем. А то позвонят из Лиона или Аль-Хиляла, а Ташуев на расслабоне и лыка не вяжет.) В Европе наверняка уже в курсе, что он два раза обыграл Спартак. Наверное, уже целая очередь из желающих выстроилась.
А если серьёзно, то физруку бы побольше хитрости. Вон Писарева выпнули из Краснодара-2, так он через пару дней уже не вылазит из эфиров Матча, мелькая перед потенциальными работодателями.
+3
-3
0
уахахахаха
0
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А буквально вчера стала звонить Бавария, ага
0
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Этому хватит.
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Наша школа чеканки не слабее европейской
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Дядя, выдыхай….!
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