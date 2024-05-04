Хавбек «Акрона» Глушков: «В Словакии платили 300 евро с курсом 60 рублей. Около 20 тысяч – очень мало даже в сравнении со Второй лигой. Клуб кормил два-три раза в день – было ужасно»
Никита Глушков рассказал, сколько он зарабатывал, играя в Словакии.
Полузащитник с 2013 по 2015 год выступал за словацкий «Славой Требишов». В активе россиянина 18 матчей за команду без результативных действий.
– Многие не могут привыкнуть к тому, что в Европе все очень рано закрывается.
– Это вообще катастрофа! Там еще и по выходным ничего не работает. Один раз ко мне приехала моя девушка на 10 дней. У нас закончилась обычная вода, мы приходим в магазин – а там все закрыто до следующего дня. В итоге мы как бедолаги кипятили воду в ковше.
– Ты в итоге привык к этому?
– Да-да, конечно. Перед выходными всегда закупался.
– Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин играл в Словакии через пару лет после тебя и рассказывал нам, что в низших лигах очень неплохие зарплаты. Ты, наоборот, сказал, что зарплата маленькая.
– Да, мне платили очень мало, даже если сравнивать со Второй лигой России того времени. Даже тогда разница была большая – у меня зарплата была 300 евро с курсом 60 рублей. Получается, около 20 тысяч.
– Как вы жили на эти 300 евро?
– Клуб снимал квартиру и кормил нас два-три раза в день. Там, конечно, такая еда была, что проще самому что-то приготовить. Все было ужасно, профессиональный спортсмен не может так питаться. Условно, на завтрак у нас были какие-то огромные сосиски, а на обед в той же забегаловке наливали суп из ковша, который выглядел так, будто его лет 50 не мыли.
Когда я жил в Словакии второй год, мы ужинали у одного местного дедушки, который болел за наш клуб и владел рестораном. Там было очень вкусно, я постоянно ждал вечера, чтобы наконец-то нормально поесть, – сказал Никита Глушков.
Глушков перешел в «Акрон» в январе 2024 года из «Енисея», его контракт действителен до 30 июня 2025-го.
В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 28 матчей, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.
Зря ещё и кормили 2-3 раза в день.
Квартира и 300 евро в месяц - это и так много за его игру.