Хавбек «Акрона» Глушков: «В Словакии платили 300 евро с курсом 60 рублей. Около 20 тысяч – очень мало даже в сравнении со Второй лигой. Клуб кормил два-три раза в день – было ужасно»

Никита Глушков рассказал, сколько он зарабатывал, играя в Словакии.

Полузащитник с 2013 по 2015 год выступал за словацкий «Славой Требишов». В активе россиянина 18 матчей за команду без результативных действий.

– Многие не могут привыкнуть к тому, что в Европе все очень рано закрывается.

– Это вообще катастрофа! Там еще и по выходным ничего не работает. Один раз ко мне приехала моя девушка на 10 дней. У нас закончилась обычная вода, мы приходим в магазин – а там все закрыто до следующего дня. В итоге мы как бедолаги кипятили воду в ковше.

– Ты в итоге привык к этому?

– Да-да, конечно. Перед выходными всегда закупался.

– Воспитанник « » играл в Словакии через пару лет после тебя и рассказывал нам, что в низших лигах очень неплохие зарплаты. Ты, наоборот, сказал, что зарплата маленькая.

– Да, мне платили очень мало, даже если сравнивать со лигой России того времени. Даже тогда разница была большая – у меня зарплата была 300 евро с курсом 60 рублей. Получается, около 20 тысяч.

– Как вы жили на эти 300 евро?

– Клуб снимал квартиру и кормил нас два-три раза в день. Там, конечно, такая еда была, что проще самому что-то приготовить. Все было ужасно, профессиональный спортсмен не может так питаться. Условно, на завтрак у нас были какие-то огромные сосиски, а на обед в той же забегаловке наливали суп из ковша, который выглядел так, будто его лет 50 не мыли.

Когда я жил в Словакии второй год, мы ужинали у одного местного дедушки, который болел за наш клуб и владел рестораном. Там было очень вкусно, я постоянно ждал вечера, чтобы наконец-то нормально поесть, – сказал .

Глушков перешел в « » в январе 2024 года из «Енисея», его контракт действителен до 30 июня 2025-го.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 28 матчей, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.