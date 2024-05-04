Хавбек «Акрона» Глушков: «В Словакии платили 300 евро с курсом 60 рублей. Около 20 тысяч – очень мало даже в сравнении со Второй лигой. Клуб кормил два-три раза в день – было ужасно»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Словакия Первая лига Енисей Вторая лига Б Краснодар Д2 Словакия Александр Лузин Никита Глушков 1994 деньги Акрон Вторая лига А Футбол

Никита Глушков рассказал, сколько он зарабатывал, играя в Словакии.

Полузащитник с 2013 по 2015 год выступал за словацкий «Славой Требишов». В активе россиянина 18 матчей за команду без результативных действий.

– Многие не могут привыкнуть к тому, что в Европе все очень рано закрывается.

– Это вообще катастрофа! Там еще и по выходным ничего не работает. Один раз ко мне приехала моя девушка на 10 дней. У нас закончилась обычная вода, мы приходим в магазин – а там все закрыто до следующего дня. В итоге мы как бедолаги кипятили воду в ковше.

– Ты в итоге привык к этому?

– Да-да, конечно. Перед выходными всегда закупался.

– Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин играл в Словакии через пару лет после тебя и рассказывал нам, что в низших лигах очень неплохие зарплаты. Ты, наоборот, сказал, что зарплата маленькая.

– Да, мне платили очень мало, даже если сравнивать со Второй лигой России того времени. Даже тогда разница была большая – у меня зарплата была 300 евро с курсом 60 рублей. Получается, около 20 тысяч.

– Как вы жили на эти 300 евро?

– Клуб снимал квартиру и кормил нас два-три раза в день. Там, конечно, такая еда была, что проще самому что-то приготовить. Все было ужасно, профессиональный спортсмен не может так питаться. Условно, на завтрак у нас были какие-то огромные сосиски, а на обед в той же забегаловке наливали суп из ковша, который выглядел так, будто его лет 50 не мыли.

Когда я жил в Словакии второй год, мы ужинали у одного местного дедушки, который болел за наш клуб и владел рестораном. Там было очень вкусно, я постоянно ждал вечера, чтобы наконец-то нормально поесть, – сказал Никита Глушков.

Глушков перешел в «Акрон» в январе 2024 года из «Енисея», его контракт действителен до 30 июня 2025-го.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 28 матчей, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач. 

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10 комментариев
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Наши паспортисты-бюджетники никак не поймут, что 300 евро+еда с квартирой – это и есть справедливая цена для тех, кто играет в клубах без крупных доходов от ТВ и продаж в день матча. Привыкли жить за счёт губернаторских подачек из областных бюджетов
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-4
+24
Клуб платил за хату, кормил, платил еще деньги 19 летнему нанейму, а ему было мало:)) Неудивительно что сейчас в пердиве играет:)
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Был в Словакии 10 лет назад - самые дешевые гостинцы и отличные завтраки! А так дело вкуса… Без бабла он и здесь будет доширак есть….
+13
-2
+11
Огромные словацкие сосиски на завтрак. Красота!))
+4
-1
+3
в этом Требишове 22тыщи население, его не с клубами из втордива надо сравнивать, а с кфк или лфл, где зп и условия будут сопоставимые
+3
0
+3
Атакующий полузащитник, за два года выходивший на поле чемпионата Словакии всего в восемнадцати матчах, и не отметившийся даже в этих восемнадцати ни одним результативным действием?
Зря ещё и кормили 2-3 раза в день.
Квартира и 300 евро в месяц - это и так много за его игру.
+3
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Ответ T622222
Был в Словакии 10 лет назад - самые дешевые гостинцы и отличные завтраки! А так дело вкуса… Без бабла он и здесь будет доширак есть….
Вообще-то без бабла и доширак не поеш.
+4
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Ковшик - вполне нормальная посуда для кипячения воды, хотя чайник, безусловно, удобнее. Надеюсь, товарищи по команде показали Глушкову и его подруге, как выглядит чайник?
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То есть, платили ровно столько, сколько они зарабатывали. Для паспортистов это шок
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