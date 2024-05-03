Ташуев об Анчелотти: «Единственная наша разница – я не работаю в «Реале», а он работает»

Сергей Ташуев рассказал, чем отличается от Карло Анчелотти.

– Есть мнение, что вы похожи с . Есть схожесть?

– Нас сравнивали, когда я работал в донецком « ». У меня были бразильские игроки, и они меня сравнили как-то с Анчелотти. Оттуда же и пошло.

Единственная наша разница с Карло, что я не работаю в « », а он работает, – сказал бывший главный тренер «Факела».