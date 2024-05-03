Ташуев об Анчелотти: «Единственная наша разница – я не работаю в «Реале», а он работает»

Теги Карло Анчелотти Металлург Донецк премьер-лига Россия Реал Мадрид Ла Лига Сергей Ташуев Футбол

Сергей Ташуев рассказал, чем отличается от Карло Анчелотти.

– Есть мнение, что вы похожи с Карло Анчелотти. Есть схожесть?

– Нас сравнивали, когда я работал в донецком «Металлурге». У меня были бразильские игроки, и они меня сравнили как-то с Анчелотти. Оттуда же и пошло.

Единственная наша разница с Карло, что я не работаю в «Реале», а он работает, – сказал бывший главный тренер «Факела».

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35 комментариев
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Ташуев запил после отставки?
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Карло, прости, он не со зла тебя так оскорбил
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Ну ещё маленькие, незначительные отличия
Анчелотти
Единственный тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы, а также 4 кубка Лиги чемпионов.
«Ювентус»
Обладатель Кубка Интертото: 1999
«Милан»
Чемпион Италии: 2003/04
Обладатель Кубка Италии: 2002/03
Обладатель Суперкубка Италии: 2004
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2): 2002/03, 2006/07
Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2003, 2007
Победитель Клубного чемпионата мира: 2007
«Челси»
Чемпион Англии: 2009/10
Обладатель Кубка Англии: 2009/10
Обладатель Суперкубка Англии: 2009
«Пари Сен-Жермен»
Чемпион Франции: 2012/13
«Реал Мадрид»
Чемпион Испании: 2021/22
Обладатель Кубка Испании (2): 2013/14, 2022/23
Обладатель Суперкубка Испании (2): 2021/22, 2023/24
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2): 2013/14, 2021/22
Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2014, 2022
Победитель Клубного чемпионата мира (2): 2014, 2022
«Бавария»
Чемпион Германии: 2016/17
Обладатель Суперкубка Германии (2): 2016, 2017
+8
-1
+7
Анчелотти о Ташуеве: "Я не работаю в Факеле, и он не работает."
+6
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+6
Мне кажется, что этот пранк вышел из-под контроля)))
И его высказывания стали на уровне Мостового. А я считал его адекватным.
+4
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+4
Только вот Анчи - сын маминой подруги
+3
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+3
Ответ hammers
ну это примерно выглядит так. условный Глушаков: чем я отличаюсь от Роналду? единственное отличие - он играл в Реале, а я нет)))))) я извиняюсь за банальность, разница колоссальна!!!
Как же у вас Спартаком копыта бьют, неужели ни одного приличного игрока из своих не вспоминается...смешно
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Ответ ОттоДракула
Анчелотти о Ташуеве: "Я не работаю в Факеле, и он не работает."
Анчелотти: я слышал об этом мазе-факеле!
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Ответ Cruel Snake
Ну ещё маленькие, незначительные отличия Анчелотти Единственный тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы, а также 4 кубка Лиги чемпионов. «Ювентус» Обладатель Кубка Интертото: 1999 «Милан» Чемпион Италии: 2003/04 Обладатель Кубка Италии: 2002/03 Обладатель Суперкубка Италии: 2004 Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2): 2002/03, 2006/07 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2003, 2007 Победитель Клубного чемпионата мира: 2007 «Челси» Чемпион Англии: 2009/10 Обладатель Кубка Англии: 2009/10 Обладатель Суперкубка Англии: 2009 «Пари Сен-Жермен» Чемпион Франции: 2012/13 «Реал Мадрид» Чемпион Испании: 2021/22 Обладатель Кубка Испании (2): 2013/14, 2022/23 Обладатель Суперкубка Испании (2): 2021/22, 2023/24 Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2): 2013/14, 2021/22 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2014, 2022 Победитель Клубного чемпионата мира (2): 2014, 2022 «Бавария» Чемпион Германии: 2016/17 Обладатель Суперкубка Германии (2): 2016, 2017
Ну это же мелочи, зато Ташуев дважды в сезоне обыграл Спартак. А вот Анчелотти не может этим же похвастаться.
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ну это примерно выглядит так. условный Глушаков: чем я отличаюсь от Роналду? единственное отличие - он играл в Реале, а я нет))))))
я извиняюсь за банальность, разница колоссальна!!!
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Если опуститься до уровня ригоберки и думать по его/её логике, то лысый шарлатан тоже что-то должен показать с Факелом))
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Ответ hammers
ну это примерно выглядит так. условный Глушаков: чем я отличаюсь от Роналду? единственное отличие - он играл в Реале, а я нет)))))) я извиняюсь за банальность, разница колоссальна!!!
Фанат Цска естественно про Спартак. Ну а про кого же еще?!
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Ну, справедливости ради, в Милане и Челси Ташуев был лучше Папы Карло, а про ту Таш-феерию в Эвертоне я вообще молчу.
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Вопросов нет. По фактам разложил
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Сергей, ладно жене такое говорить , но нам то зачем ?
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Фермер слишком много о себе возомнил
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В сборной Бразилии наконец-то узнали кого надо брать на замену, отказавшемуся дублеру Ташуева.
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Ответ Я знаю
40 градусов слелали свое дело.
По моему по крепче 40градусная после этих слов отдыхает
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Скромный парень...)
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40 градусов слелали свое дело.
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И ещё одна разница. Анчелотти Мостовой не кусал, а Ташуева укусил.
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хпхахпхп соврал много разница между ними 🤧
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точно такая же разница у Моста со всеми остальными тренерами.
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Единственная разница между мной и Фергюсоном - он самый титулованный тренер в МЮ в реальности, а я самый титулованный тренер МЮ в football manager
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Чем этому физруку башню сорвало???
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Я плачу налоги, что бы психушка не закрылась и ригоберу продолжали оказывать помощь.
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Чё за Сергей Ташуев?
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Ну да, ну да
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Пошутил человек, а у многих подорвало сразу
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🤣🤣🤣
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