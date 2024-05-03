Ташуев об Анчелотти: «Единственная наша разница – я не работаю в «Реале», а он работает»
Сергей Ташуев рассказал, чем отличается от Карло Анчелотти.
– Есть мнение, что вы похожи с Карло Анчелотти. Есть схожесть?
– Нас сравнивали, когда я работал в донецком «Металлурге». У меня были бразильские игроки, и они меня сравнили как-то с Анчелотти. Оттуда же и пошло.
Единственная наша разница с Карло, что я не работаю в «Реале», а он работает, – сказал бывший главный тренер «Факела».
Анчелотти
Единственный тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы, а также 4 кубка Лиги чемпионов.
«Ювентус»
Обладатель Кубка Интертото: 1999
«Милан»
Чемпион Италии: 2003/04
Обладатель Кубка Италии: 2002/03
Обладатель Суперкубка Италии: 2004
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2): 2002/03, 2006/07
Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2003, 2007
Победитель Клубного чемпионата мира: 2007
«Челси»
Чемпион Англии: 2009/10
Обладатель Кубка Англии: 2009/10
Обладатель Суперкубка Англии: 2009
«Пари Сен-Жермен»
Чемпион Франции: 2012/13
«Реал Мадрид»
Чемпион Испании: 2021/22
Обладатель Кубка Испании (2): 2013/14, 2022/23
Обладатель Суперкубка Испании (2): 2021/22, 2023/24
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2): 2013/14, 2021/22
Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2014, 2022
Победитель Клубного чемпионата мира (2): 2014, 2022
«Бавария»
Чемпион Германии: 2016/17
Обладатель Суперкубка Германии (2): 2016, 2017
И его высказывания стали на уровне Мостового. А я считал его адекватным.
я извиняюсь за банальность, разница колоссальна!!!