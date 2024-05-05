На матче «Зенита» с «Факелом» сменился арбитр ВАР – Амелин вместо Шафеева
На матче между «Зенитом» и «Факелом» сменился арбитр ВАР.
Изначально за ВАР на этом матче должен был отвечать Рафаэль Шафеев. Теперь эту функцию выполнит Алексей Амелин.
Как допускает «Спорт-Экспресс», департамент судейства признал, что вчера Шафеев допустил серьезную ошибку в игре 31-го тура Первой лиги между «Родиной» и «Арсеналом» (1:1). На 93-й минуте он засчитал гол Дмитрия Баркова, который сравнял счет, подыграв себе левой рукой.
Несмотря на большое число двойных назначений, в списке судей матчей 27-го тура Мир РПЛ Амелина не было. Он получил назначение только из-за замены Шафеева.
«Зенит» сыграет против «Факела» в гостях завтра, 6 мая. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.
ЭСК РФС: судья Амелин ошибочно не удалил Макарова в матче с "Зенитом"
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) считает, что главный арбитр матча "Зенит" - "Динамо" Алексей Амелин ошибочно не вынес второе предупреждение полузащитнику "бело-голубых" Денису Макарову, сообщается на сайте РФС.