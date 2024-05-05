На матче «Зенита» с «Факелом» сменился арбитр ВАР – Амелин вместо Шафеева

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Первая лига Арсенал Тула Факел Дмитрий Барков видеоповторы Алексей Амелин Спорт-Экспресс Родина Москва Рафаэль Шафеев Футбол

На матче между «Зенитом» и «Факелом» сменился арбитр ВАР.

Изначально за ВАР на этом матче должен был отвечать Рафаэль Шафеев. Теперь эту функцию выполнит Алексей Амелин.

Как допускает «Спорт-Экспресс», департамент судейства признал, что вчера Шафеев допустил серьезную ошибку в игре 31-го тура Первой лиги между «Родиной» и «Арсеналом» (1:1). На 93-й минуте он засчитал гол Дмитрия Баркова, который сравнял счет, подыграв себе левой рукой.

Несмотря на большое число двойных назначений, в списке судей матчей 27-го тура Мир РПЛ Амелина не было. Он получил назначение только из-за замены Шафеева.

«Зенит» сыграет против «Факела» в гостях завтра, 6 мая. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

17 комментариев
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Главное чтоб не как в матче ЦСКА - Зенит на ВАРе было, Мойзес шипами идёт - ВАР молчит, мяч явно попадает в плечо Мойзеса - зовут главного и смотрят 5 минут 🤦🏼‍♂️
+24
-10
+14
Ответ Михаил Алексеев
Комментарий скрыт
Новость мы конечно же читать не будем. Это только после плавников Соболева судей отмазывают и не отстраняют.
+16
-6
+10
Шафеев,это который взятки брал у Баяна?
+9
-1
+8
Ответ Михаил Алексеев
Комментарий скрыт
У вас движуха каждый день, то Сливкович, то Маслович 😅
+11
-3
+8
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Вообще-то мяч попал в предплечье, это уже рука.
Та не, там смотреть особо нечего было.
+5
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Ответ Dinamik1
Началась за кулисная возня. Да вытащат Зенит за уши не волнуйтесь.
Просто напомню:
ЭСК РФС: судья Амелин ошибочно не удалил Макарова в матче с "Зенитом"
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) считает, что главный арбитр матча "Зенит" - "Динамо" Алексей Амелин ошибочно не вынес второе предупреждение полузащитнику "бело-голубых" Денису Макарову, сообщается на сайте РФС.
+5
-3
+2
Ответ Дмитрий9779
Шафеев,это который взятки брал у Баяна?
Тот самый
+2
0
+2
Всё правильно, слишком много на ВАРе слепых.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Показали бы состояние поля в Воронеже, а смена судьи интересна только болельщикам некой народной команды.
Какое может быть поле в Воронеже в мае? Отличное! С высокой травкой и максимально медленное.
+1
0
+1
Ответ Зелёный гопник
У вас движуха каждый день, то Сливкович, то Маслович 😅
то Заремович😅
+1
-1
0
Ответ Aleksey Yashin
Главное чтоб не как в матче ЦСКА - Зенит на ВАРе было, Мойзес шипами идёт - ВАР молчит, мяч явно попадает в плечо Мойзеса - зовут главного и смотрят 5 минут 🤦🏼‍♂️
Вообще-то мяч попал в предплечье, это уже рука.
+5
-5
0
Ответ Dinamik1
Началась за кулисная возня. Да вытащат Зенит за уши не волнуйтесь.
Да там и вытаскивать не надо, у них конкуренты за медали циркачи
+2
-2
0
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