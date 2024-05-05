На матче «Зенита» с «Факелом» сменился арбитр ВАР – Амелин вместо Шафеева

На матче между «Зенитом» и «Факелом» сменился арбитр ВАР.

Изначально за ВАР на этом матче должен был отвечать Рафаэль Шафеев. Теперь эту функцию выполнит Алексей Амелин.

Как допускает « », департамент судейства признал, что вчера Шафеев допустил серьезную ошибку в игре 31-го тура между « » и « » (1:1). На 93-й минуте он засчитал гол , который сравнял счет, подыграв себе левой рукой.

Несмотря на большое число двойных назначений, в списке судей матчей 27-го тура Мир РПЛ Амелина не было. Он получил назначение только из-за замены Шафеева.

«Зенит» сыграет против «Факела» в гостях завтра, 6 мая. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.