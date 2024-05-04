Тренер «Зенита» Оливейра: «У нас тяжелый календарь, но мы на 1-м месте и боремся за выход в финал Кубка. Команда работает»

Теги ЦСКА Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Факел Краснодар Вильям Оливейра календарь Спорт-Экспресс Футбол

Вильям Оливейра заявил, что у «Зенита» сложный календарь на остаток сезона РПЛ.

«Хорошая атмосфера, прошли сложные игры. У нас тяжелый календарь. Но пока мы находимся на первом месте и еще боремся за выход в финал Кубка. Поэтому все нормально, вся команда работает, – сказал тренер «Зенита» Вильям Оливейра.

После 26 туров РПЛ «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар», у которого столько же баллов, занимает второе место, уступая команде тренера Сергея Семака по дополнительным показателям. 

До завершения нынешнего сезона «Зениту» предстоит сыграть на выезде с «Факелом» и «Ахматом», а также дома против ЦСКА и «Ростова». Также команда сыграет дома с ЦСКА во втором матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 

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3 комментария
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А я всё думал, почему Зенит на первом, а Краснодар на втором месте. Теперь понятно. У Зенита 50 очков, а у Краснодара 50 баллов.
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Ответ Юрий Король
А я всё думал, почему Зенит на первом, а Краснодар на втором месте. Теперь понятно. У Зенита 50 очков, а у Краснодара 50 баллов.
У Динамо 47 бонусов и третьи
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