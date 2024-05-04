Тренер «Зенита» Оливейра: «У нас тяжелый календарь, но мы на 1-м месте и боремся за выход в финал Кубка. Команда работает»

Вильям Оливейра заявил, что у «Зенита» сложный календарь на остаток сезона РПЛ.

«Хорошая атмосфера, прошли сложные игры. У нас тяжелый календарь. Но пока мы находимся на первом месте и еще боремся за выход в финал Кубка. Поэтому все нормально, вся команда работает, – сказал тренер «Зенита» Вильям Оливейра.

После 26 туров РПЛ «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков. « », у которого столько же баллов, занимает второе место, уступая команде тренера по дополнительным показателям.

До завершения нынешнего сезона « » предстоит сыграть на выезде с « » и « », а также дома против ЦСКА и «Ростова». Также команда сыграет дома с ЦСКА во втором матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.