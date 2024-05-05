Тренер «Химика» о питании команды Второй лиги: «Едим раз в день на заводе за счет фаната-мецената. Никаких дошираков и шаурмы, в меню суп и второе»

Теги премьер-лига Россия Химик Сергей Передня Чемпионат.com Питание Вторая лига А Футбол

Сергей Передня рассказал о режиме питания игроков «Химика».

«Питаемся раз в день за счет фаната-мецената, друга команды, который сильно помогает. Мы едим на заводе, а приезжим командам выделяем доппаек.

Мы специально делаем тренировки утром, чтобы поработать и потом полноценно пообедать. Никаких дошираков и шаурмы. В меню обычно суп и второе блюдо», – рассказал главный тренер «Химика», выступающего в LEON Второй лиге А.

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7 комментариев
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Если бы шаверму ели уже бы в фнл играли, а с пивком и в стыках на повышение
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Суп - доширак
Второе - шаурма
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Ответ masterwolw
Если бы шаверму ели уже бы в фнл играли, а с пивком и в стыках на повышение
И водочки для обводочки
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Работаем за еду.
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Похвальная близость к народу.
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