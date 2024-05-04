LEON Вторая лига А. «Спартак» Кострома сыграет с «Калугой», «Машук-КМВ» примет «Текстильщик»

Теги результаты Динамо Брянск Машук-КМВ Текстильщик Авангард Курск Ротор Металлург Липецк Волга Ульяновск Иртыш Омск Спартак Кострома Химик Уфа Торпедо Миасс ФК Челябинск ФК Калуга Краснодар-2 Муром Чайка Песчанокопское Велес Новосибирск Родина-2 Вторая лига А Футбол

Команды LEON Второй лиги А играют матчи 12-го тура.

В группе «Золото» «Краснодар-2» примет «Металлург», «Ротор» встретится с «Челябинском».

В группе «Серебро» «Спартак» Кострома сыграет с «Калугой», «Машук-КМВ» – с «Текстильщиком».

LEON Вторая лига

Дивизион А

12-й тур

4 мая

Группа «Серебро»

«Иртыш» – «Динамо» Брянск – 09:00

«Спартак» Кострома – «Калуга» – 14:30 

«Авангард» Курск – «Волга» Ульяновск – 16:00

«Машук-КМВ»  – «Текстильщик» – 16:00

«Химик» – «Торпедо» Миасс – 17:00

5 мая

Группа «Золото»

«Новосибирск» – «Велес» – 12:00

«Уфа» – «Родина-2» – 12:00

«Краснодар-2» – «Металлург» Липецк – 15:00

 «Чайка» – «Муром» – 17:30

«Ротор» – «Челябинск» – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Второй лиги А

Календарь Второй лиги А

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий