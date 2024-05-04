LEON Вторая лига А. «Спартак» Кострома сыграет с «Калугой», «Машук-КМВ» примет «Текстильщик»
Команды LEON Второй лиги А играют матчи 12-го тура.
В группе «Золото» «Краснодар-2» примет «Металлург», «Ротор» встретится с «Челябинском».
В группе «Серебро» «Спартак» Кострома сыграет с «Калугой», «Машук-КМВ» – с «Текстильщиком».
LEON Вторая лига
Дивизион А
12-й тур
4 мая
Группа «Серебро»
«Иртыш» – «Динамо» Брянск – 09:00
«Спартак» Кострома – «Калуга» – 14:30
«Авангард» Курск – «Волга» Ульяновск – 16:00
«Машук-КМВ» – «Текстильщик» – 16:00
«Химик» – «Торпедо» Миасс – 17:00
5 мая
Группа «Золото»
«Новосибирск» – «Велес» – 12:00
«Уфа» – «Родина-2» – 12:00
«Краснодар-2» – «Металлург» Липецк – 15:00
«Чайка» – «Муром» – 17:30
«Ротор» – «Челябинск» – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.