Руслан Литвинов: «Хотелось бы в будущем стать капитаном «Спартака». Это моя мечта»

Руслан Литвинов рассказал, что мечтает стать капитаном «Спартака».

«Хотелось бы в будущем стать капитаном « », стремлюсь к этому. Это моя мечта», – сказал 22-летний полузащитник «Спартака».

– воспитанник красно-белых. Он в системе клуба с 2015 года.

В этом сезоне Руслан отыграл 1 410 минут в 27 матчах за «Спартак». Его полную статистику можно изучить здесь.