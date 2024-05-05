Руслан Литвинов: «Хотелось бы в будущем стать капитаном «Спартака». Это моя мечта»
Руслан Литвинов рассказал, что мечтает стать капитаном «Спартака».
«Хотелось бы в будущем стать капитаном «Спартака», стремлюсь к этому. Это моя мечта», – сказал 22-летний полузащитник «Спартака».
Литвинов – воспитанник красно-белых. Он в системе клуба с 2015 года.
В этом сезоне Руслан отыграл 1 410 минут в 27 матчах за «Спартак». Его полную статистику можно изучить здесь.
Надо пахать и развиваться. Тогда все будет!