Руслан Литвинов: «Хотелось бы в будущем стать капитаном «Спартака». Это моя мечта»

Теги Спартак премьер-лига Россия Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов рассказал, что мечтает стать капитаном «Спартака».

«Хотелось бы в будущем стать капитаном «Спартака», стремлюсь к этому. Это моя мечта», – сказал 22-летний полузащитник «Спартака».

Литвинов – воспитанник красно-белых. Он в системе клуба с 2015 года.

В этом сезоне Руслан отыграл 1 410 минут в 27 матчах за «Спартак». Его полную статистику можно изучить здесь.

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11 комментариев
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Будешь...
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Все в твоих руках.
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Для этого есть все данные.
Надо пахать и развиваться. Тогда все будет!
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Вот теперь то и понятно кто капитана Джигу подсиживает и вытаскивает! ))
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Достойно 🙃
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Что????? Он на поле вообще некакущий бьет с центра поля выше ворот
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Капитан это не только мастерство, но и характер в большей степени. Рой Кин. Пока не вижу этого в Руслане. Способности завести команду своим характером. Переломить матч.
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Заслужить своей игрой место в основе для этого, стать авторитетом нужно!
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Ответ Леонид Вилькин
Вот теперь то и понятно кто капитана Джигу подсиживает и вытаскивает! ))
Выталкивает!
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