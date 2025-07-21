Комличенко о «Локомотиве»: «Мы одни из основных претендентов на чемпионство. У нас сильная команда, будем добавлять по ходу сезона»
Николай Комличенко считает «Локомотив» претендентом на золото в этом сезоне РПЛ.
«У нас сильная команда, мы будем бороться за чемпионство, думаю, что мы являемся одними из основных претендентов.
«Локомотив» – это та команда, которая всегда борется за трофеи, по-другому и быть не может.
Да, соперники тоже на месте не стоят, но мы должны отталкиваться от себя, а не обращать внимания на них.
Уверен, что мы будем добавлять по ходу сезона. Я считаю, все возможно», – сказал нападающий «Локомотива».
В 1-м туре Мир РПЛ железнодорожники дома разгромили «Сочи» (3:0).
Кого в АПЛ уволят первым?1010 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости