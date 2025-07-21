Комличенко о «Локомотиве»: «Мы одни из основных претендентов на чемпионство. У нас сильная команда, будем добавлять по ходу сезона»

Николай Комличенко считает «Локомотив» претендентом на золото в этом сезоне РПЛ.

«У нас сильная команда, мы будем бороться за чемпионство, думаю, что мы являемся одними из основных претендентов.

«Локомотив» – это та команда, которая всегда борется за трофеи, по-другому и быть не может.

Да, соперники тоже на месте не стоят, но мы должны отталкиваться от себя, а не обращать внимания на них.

Уверен, что мы будем добавлять по ходу сезона. Я считаю, все возможно», – сказал нападающий «Локомотива ».

В 1-м туре Мир РПЛ железнодорожники дома разгромили «Сочи» (3:0).