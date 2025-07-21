«Ахмат» подписал Ндонга из иранского «Гохара», контракт сенегальского защитника – на 3 года
«Ахмат» подписал сенегальского защитника Усмана Ндонга.
Ндонг перешел в грозненский клуб из иранского «Гохара». Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на 3 года.
В минувшем сезоне защитник провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 3 забитыми голами.
Фото: t.me/akhmatgrozny
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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