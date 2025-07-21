«Ахмат» подписал Ндонга из иранского «Гохара», контракт сенегальского защитника – на 3 года

«Ахмат» подписал сенегальского защитника Усмана Ндонга.

Ндонг перешел в грозненский клуб из иранского «Гохара ». Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на 3 года.

В минувшем сезоне защитник провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 3 забитыми голами.

Фото: t.me/akhmatgrozny