Веденеев о «Зените»: «Жерсон будет в основе всегда – Мостовой перемещается на скамейку, нашим парням остается одно место на поле. Обстановочка – не позавидуешь»

Сергей Веденеев порассуждал, как Жерсон повлияет на выбор состава «Зенита».

Купленный за 25 млн евро хавбек впервые сыграл за петербуржцев, выйдя на замену в матче с «Ростовом» (2:1) в 1-м туре Мир РПЛ .

«Что касается Жерсона , то, конечно, сочетание физической силы и чувства мяча впечатляет. Но дело в том, что мы привыкли видеть на позиции центральных хавбеков легких и подвижных Клаудиньо и Вендела . Жерсон не из таких.

Скорее всего, он будет ждать, что партнеры станут крутиться вокруг его фигуры. Наверное, совсем неплохо, если в команде, в самом деле, появился лидер. Ну что же, посмотрим, как скоро Жерсону удастся убедить партнеров в своем игровом превосходстве.

Думаю, что с земляками он быстро найдет общий язык. Русским же парням в очередной раз придется смириться с тем, что надо родиться в Бразилии, чтобы обращаться с мячом так, как это делают соотечественники Пеле . Тут так скажу: можно не любить их человеческие качества, иронизировать над их чудачествами, но когда Энрике и Жерсон играют в полную силу, мы поневоле подпадаем под обаяние их футбола и находимся во власти их таланта… А Мостовой перемещается на скамейку.

Еще раз нельзя не вспомнить об атмосфере в раздевалке. За короткий отрезок, который Жерсон провел на поле, стало понятно, что он будет выходить в основе всегда. И это надо принять безоговорочно.

К сожалению, последствия ожидаемы. Если рядом будет играть Глушенков, то Педро пойдет на левый фланг, а это означает, что Мостовой перемещается на скамейку. Учитывая, что Сантос – русский, то нашим парням остается одно место в составе среди полевых игроков.

Возможно, поборется за место центрфорварда Соболев. Но ведь и ему, кроме как пободаться на «втором этаже», предложить нечего. Таким образом, в раздевалке говорить по-русски будет главный тренер и переводчик. Обстановочка – не позавидуешь. Повторюсь: нашим игрокам надо принять это как должное. Остается проявить традиционное русское гостеприимство, деваться некуда.

Обращаю внимание, что это лишь мои экспресс-выводы. Ответы на вопросы, а тем более выводы еще впереди. Уже через две недели «Зенит» ждет обладатель Кубка России – ЦСКА. Тут многое прояснится…» – написал главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Веденеев.