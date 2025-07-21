«Фенербахче» Моуринью сыграет с «Фейеноордом» в 3-м квалификационном раунде ЛЧ, «Ницца» – с «Бенфикой», «Динамо» Киев может встретиться с «Маккаби»
По результатам жеребьевки определились следующие пары:
Путь чемпионов
РФШ (Латвия) / «Мальме» (Швеция) – «Копенгаген» (Дания) / «Дрита» (Косово)
КуПС (Финдяндия) / «Кайрат» (Казахстан) – «Слован» (Словакия) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
«Лех» (Польша) / «Брейдаблик» (Исландия) – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Црвена Звезда» (Сербия)
«Риека» (Хорватия) / «Лудогорец» (Болгария) – «Ноа» (Армения) / «Ференцварош» (Венгрия)
«Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Динамо» Киев (Украина) – «Пафос» (Кипр) / «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)
«Шкендия-79» (Северная Македония) / ФКСБ (Румыния) – «Шелбурн» (Ирдандия) / «Карабах» (Азербайджан)
Путь представителей лиг
«Бранн» (Норвегия) / «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)
«Рейнджерс» (Шотландия) / «Панатинаикос» (Греция) – «Виктория» Пльзень (Чехия) / «Серветт» (Швейцария)
«Ницца» (Франция) – «Бенфика» (Португалия)
«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Фенербахче» (Турция)
Сеяные участники жеребьевки выделены жирным.
Даты и время первых и ответных матчей будут опубликованы до 25 июля.