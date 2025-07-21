  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Фенербахче» Моуринью сыграет с «Фейеноордом» в 3-м квалификационном раунде ЛЧ, «Ницца» – с «Бенфикой», «Динамо» Киев может встретиться с «Маккаби»
7

«Фенербахче» Моуринью сыграет с «Фейеноордом» в 3-м квалификационном раунде ЛЧ, «Ницца» – с «Бенфикой», «Динамо» Киев может встретиться с «Маккаби»

Состоялась жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

По результатам жеребьевки определились следующие пары:

Путь чемпионов

РФШ (Латвия) / «Мальме» (Швеция) – «Копенгаген» (Дания) / «Дрита» (Косово)

КуПС (Финдяндия) / «Кайрат» (Казахстан) – «Слован» (Словакия) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Лех» (Польша) / «Брейдаблик» (Исландия) – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Црвена Звезда» (Сербия)

«Риека» (Хорватия) / «Лудогорец» (Болгария) – «Ноа» (Армения) / «Ференцварош» (Венгрия)

«Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Динамо» Киев (Украина) – «Пафос» (Кипр) / «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

«Шкендия-79» (Северная Македония) / ФКСБ (Румыния) – «Шелбурн» (Ирдандия) / «Карабах» (Азербайджан)

Путь представителей лиг

«Бранн» (Норвегия) / «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)

«Рейнджерс» (Шотландия) / «Панатинаикос» (Греция) – «Виктория» Пльзень (Чехия) / «Серветт» (Швейцария)

«Ницца» (Франция) – «Бенфика» (Португалия)

«Фейеноорд» (Нидерланды) – «Фенербахче» (Турция)

Сеяные участники жеребьевки выделены жирным.

Даты и время первых и ответных матчей будут опубликованы до 25 июля.

Кого в АПЛ уволят первым?1013 голосов
Даниэль ФаркеНорвич Сити
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСерветт
logoШкендия-79
logoЦрвена Звезда
logoПанатинаикос
logoРед Булл Зальцбург
logoНицца
logoРФШ
logoМаккаби Тель-Авив
logoЛех
logoСлован Братислава
logoМальме
logoКарабах
logoБранн
logoХамрун Спартанс
logoВиктория Пльзень
logoКайрат
logoЛудогорец
logoЗриньски
logoБенфика
logoФенербахче
logoКуПС
logoНоа
logoКопенгаген
logoБрейдаблик
logoРиека
logoШелбурн
logoЛинкольн Гибралтар
logoПафос
logoДинамо Киев
Дрита
logoФейеноорд
logoРейнджерс
logoФеренцварош
logoБрюгге
logoФКСБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Уэсли Снейдер: «Саудовские клубы прогрессируют, они не на уровне европейской элиты, но разрыв сокращается. «Аль-Насру» вокруг Роналду нужно построить команду»
335 минут назад
Трансфер Гайча в «Тальерес» за 1 млн долларов сорвался из-за агента, запросившего 50% от суммы трансфера, и желания форварда получать 1 млн евро в год (Иван Карпов)
846 минут назад
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина победил «Академию Пушкаша», «Динамо» Минск уступило «Эгнатии», «Астана» и «Зимбру» сыграли вничью
14сегодня, 20:55
Фанаты «Александрии» выкрикивали призывы к насилию над сербами и скандировали «ЦСКА – шлюха» на матче с «Партизаном», игравшим в Братском Кубке в Москве
97сегодня, 20:51
Чичарито извинился за слова о женщинах: «Постараюсь выражать мысли с большей ясностью и чуткостью. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы сделать выводы и расти»
36сегодня, 20:38
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Шахтер» победил «Бешикташ», «Шериф» уступил «Утрехту»
24сегодня, 20:30
Лапорта о вечеринке Ямаля: «Жаль, что я не пошел на нее. Им по 18 лет, они весело провели время – я рад. Теперь Ламин тренируется как никто другой, мне не в чем его упрекнуть»
28сегодня, 20:22
Властимил Петржела: «Зенит» достиг вершины еще при мне и с тех пор является лучшим клубом России»
17сегодня, 20:07
Минспорта может ужесточить лимит в РПЛ со следующего сезона без учета мнения лиги и РФС. Рассматривается вариант с 10 иностранцами в заявке и 6-7 на поле («РБ Спорт»)
78сегодня, 19:57
Сотрудник РФС Павлов ушел добровольцем на СВО. Он бывший офицер безопасности сборной России
94сегодня, 19:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Лион» купит Рубена Клюйверта у «Каза Пия» за 4 млн евро
255 минут назад
Андрей Аршавин: «Краснодар» пока не достиг того статуса, чтобы от них непременно ожидали чемпионства 2-й год подряд. Не думаю, что на них давит необходимость защитить титул»
3сегодня, 21:32
«Наполи» отдал Нгонжа «Торино» в аренду за 1 млн евро с правом выкупа за 16-17 млн
сегодня, 21:23Фото
Члены камерунской федерации обратились в Минюст США и ФБР из-за пропажи 600 тысяч долларов за товарищеский матч. Это′О пока не обвиняют, но могут допросить
2сегодня, 21:15
«Кристал Пэлас» объявил о завершении продажи акций Текстора Вуди Джонсону. В клубе считают, что это поможет им в апелляции на исключение из ЛЕ
1сегодня, 21:14
Воспитанник «Барсы» Аленья перешел в «Алавес» из «Хетафе». Контракт хавбека – на 4 года
сегодня, 20:55Фото
Дуглас Соарес: «РПЛ не сильно уступает Лиге 1, которая входит в топ-5 чемпионатов Европы»
7сегодня, 20:19
«Лилль» купил защитника «Стандарда» Нгоя за 4,5 млн евро. Контракт – на 4 года
1сегодня, 19:41Фото
Иван Игнатьев интересен нескольким клубам из Турции. Воспитанник «Краснодара» готов покинуть алжирский «Кабили» («СЭ»)
6сегодня, 19:41
Экс-защитник «Крыльев Советов» Бейл перешел в «Антверпен»
10сегодня, 18:31Фото