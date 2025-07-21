Степашин призвал ввести потолок зарплат: «Они слишком высоки для футболистов, не играющих на международной арене. Идет конфликт, мы понимаем, какие огромные траты бюджета»

Сергей Степашин призвал ввести потолок зарплат в российском футболе.

«В свое время, когда я был членом Российского футбольного союза, я даже возглавлял комиссию по финансовому фэйр-плей. Мы договорились практически со всеми клубами о том, чтобы ввести все-таки потолок заработных плат, как это сейчас в хоккее (в КХЛ – Спортс’‘) и в НХЛ.

Тем более идет конфликт (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘). Мы понимаем, какие траты бюджета сегодня огромные. И в это время зарплаты футболистов, которые еще и не играют на международной арене, они слишком высоки. Я абсолютно убежден, что к этой теме, к этой повестке дня нужно вернуться в ближайшее время.

И второе – все-таки договориться между клубами, чтобы не взвинчивали трансферный рынок. Еще и тема агентов – вот она для меня злободневная совершенно. Понятно, что они регламентированы существующими нормативными документами. Но «в серую» получают огромные деньги – я знаю это не понаслышке. Есть такой великий агент [Павел ] Андреев, который много начудил у нас, в свое время даже с Костей Тюкавиным пришлось включаться.

Это вторая тема, которую, я полагаю, нужно немедленно рассматривать Российскому футбольному союзу, как и укрепление судейского комитета», – заявил член совета директоров «Динамо » Степашин .

Ранее Степашин высказался о судействе: «Как бывший директор ФСБ скажу – надо подключать спецслужбы. Эта работа будет вестись, думаю. Дюков тоже заинтересован в очищении футбола, сам человек спортивный».