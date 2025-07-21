Черданцев о Карпине: «В «Ростове» была расслабленная обстановка, «Динамо» – другая история. Будет и давление, и пресса, и разборы, в том числе и в моей программе. Посмотрим, как он справится»

Георгий Черданцев поделился ожиданиями от работы Валерия Карпина в «Динамо».

– Чего ждать от «Динамо» и ЦСКА, у которых новые тренеры?

– Карпин в «Динамо» – это само по себе круто, потому что он давно не работал с большими командами, с точки зрения амбиций, возможностей, ресурсов.

Интересно будет посмотреть на Валерия Георгиевича, который борется не за выживание, хотя «Ростов » при нем занимал места в верхней части таблицы и даже дошел до финала Кубка с косвенным участием Карпина .

«Динамо » – это совершенно другая история. Валерий Георгиевич давным-давно не был в такой ситуации. В «Ростове» на протяжении многих лет была расслабленная обстановка, а в «Динамо» будет и давление, и пресса, и разборы по телевидению, в том числе и в моей программе. Посмотрим, как он со всем этим справится.

ЦСКА же начал сезон с титула. Полагаю, это будет яркая и интересная команда, за ней любопытно будет следить. Но в нашем чемпионате невозможно что-либо прогнозировать наперед.

По состоянию на данный момент мы можем утверждать, что ЦСКА готов к сезону. Однако что будет к зиме, что будет с Челестини , не взбредет ли ему что-то в голову – этого не знает никто, – сказал комментатор «Матч ТВ».