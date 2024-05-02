Литвинов верит, что «Спартак» не проиграет до конца РПЛ: «У нас эмоциональный подъем, команда как одно целое. Все успокоились после череды поражений» 

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Руслан Литвинов Владимир Слишкович Футбол

Руслан Литвинов верит, что «Спартак» продлит беспроигрышную серию до конца РПЛ.

В среду красно-белые победили «Динамо» (2:0) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

– Команда сегодня хорошо смотрелась физически. Это из-за ротации или был особый настрой?

 – Из-за ротации, поэтому есть свежесть на поле. Все спокойно к ней относятся. Тренер разбирает соперника и подбирает футболистов под тактику. 

– У «Спартака» при Слишковиче по-прежнему нет поражений. Как оцените работу с ним? 

– Слишкович в команде давно. Его все ребята знают. Все знакомы с его требованиями. Мы спокойно работаем. У нас мало времени между играми. Он разбирает каждого соперника, вносит свои точечные изменения. 

– Сегодня перед игрой на что обращали внимание? 

– Просто изучили сильные и слабые стороны «Динамо». Мы понимали, что они будут пытаться контролировать игру, владеть инициативой. 

– Можно сказать, что «Спартак» играет за тренера? 

– Да. У нас команда как одно целое. Я не могу сказать, что тренер отдельно от нас.

– «Спартаку» по силам продлить беспроигрышную серию до конца чемпионата?

– Да. У нас сейчас эмоциональный подъем. У ребят хорошее настроение. Все успокоились после череды поражений и обидной потери очков, – сказал хавбек «Спартака».

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6 комментариев
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– Можно сказать, что «Спартак» играет за тренера?
– Да.

Вот вы, а. Играть надо не за и не против тренера. А за команду. А так что, ну поиграете вы до конца сезона "за тренера". Его подпишут на постоянку, и все? Все успокоятся, все получили, что хотели, можно опять вату покатать?
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Как бы то ни было не дооцененной заслугой Абаскаля стало то, что в отличие от других команд в Спартаке все имеют игровую практику, что позволяет при граммотном подходе Слишковича варьировать состав под конкретного соперника с учётом мотивации и самоотдачи каждого ...
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Будем надеяться что до конца сезона Спартак нас не разочарует.
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Как любят говорить наши чудо эксперты, играют на багаже Абаскаля. Б...до сих пор вспоминают багаж Аленичева.
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