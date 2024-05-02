Литвинов верит, что «Спартак» не проиграет до конца РПЛ: «У нас эмоциональный подъем, команда как одно целое. Все успокоились после череды поражений» 

Руслан Литвинов верит, что «Спартак» продлит беспроигрышную серию до конца РПЛ.

В среду красно-белые победили «Динамо» (2:0) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

– Команда сегодня хорошо смотрелась физически. Это из-за ротации или был особый настрой?

– Из-за ротации, поэтому есть свежесть на поле. Все спокойно к ней относятся. Тренер разбирает соперника и подбирает футболистов под тактику.

– У «Спартака» при по-прежнему нет поражений. Как оцените работу с ним?

– Слишкович в команде давно. Его все ребята знают. Все знакомы с его требованиями. Мы спокойно работаем. У нас мало времени между играми. Он разбирает каждого соперника, вносит свои точечные изменения.

– Сегодня перед игрой на что обращали внимание?

– Просто изучили сильные и слабые стороны «Динамо». Мы понимали, что они будут пытаться контролировать игру, владеть инициативой.

– Можно сказать, что «Спартак» играет за тренера?

– Да. У нас команда как одно целое. Я не могу сказать, что тренер отдельно от нас.

– «Спартаку» по силам продлить беспроигрышную серию до конца чемпионата?

– Да. У нас сейчас эмоциональный подъем. У ребят хорошее настроение. Все успокоились после череды поражений и обидной потери очков, – сказал хавбек « ».

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