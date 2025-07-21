«Ливерпуль» купит Экитике за 69+10 млн фунтов. Форвард пройдет медосмотр во вторник, а затем присоединится к турне «красных» по Азии (Бен Джейкобс)
Ранее стало известно, что мерсисайдцы договорились с «Айнтрахтом» о трансфере 22-летнего нападающего. Сообщалось, что сумма сделки составит более 90 млн евро, с учетом бонусов она может вырасти до 95 млн евро.
По данным Бена Джейкобса, трансфер обойдется «Ливерпулю» в 69 млн фунтов (около 80 млн евро) и бонусы в размере 10 млн (11,5 млн евро), которые будут выплачены в случае определенных достижений.
Экитике уже получил разрешение на поездку и оформление документов. На данный момент предполагается, что он прибудет в Англию во вторник для прохождения медосмотра.
«Ливерпуль» вчера вылетел в Гонконг на предсезонное турне, но часть медицинского персонала и спортивный директор Ричард Хьюз остались в Великобритании.
Ожидается, что после официального оформления трансфера и подписания 6-летнего контракта Экитике отправится в Азию, чтобы присоединиться к команде.