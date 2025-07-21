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  • «Ливерпуль» купит Экитике за 69+10 млн фунтов. Форвард пройдет медосмотр во вторник, а затем присоединится к турне «красных» по Азии (Бен Джейкобс)
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«Ливерпуль» купит Экитике за 69+10 млн фунтов. Форвард пройдет медосмотр во вторник, а затем присоединится к турне «красных» по Азии (Бен Джейкобс)

Юго Экитике присоединится к «Ливерпулю» на этой неделе.

Ранее стало известно, что мерсисайдцы договорились с «Айнтрахтом» о трансфере 22-летнего нападающего. Сообщалось, что сумма сделки составит более 90 млн евро, с учетом бонусов она может вырасти до 95 млн евро.

По данным Бена Джейкобса, трансфер обойдется «Ливерпулю» в 69 млн фунтов (около 80 млн евро) и бонусы в размере 10 млн (11,5 млн евро), которые будут выплачены в случае определенных достижений.

Экитике уже получил разрешение на поездку и оформление документов. На данный момент предполагается, что он прибудет в Англию во вторник для прохождения медосмотра.

«Ливерпуль» вчера вылетел в Гонконг на предсезонное турне, но часть медицинского персонала и спортивный директор Ричард Хьюз остались в Великобритании.

Ожидается, что после официального оформления трансфера и подписания 6-летнего контракта Экитике отправится в Азию, чтобы присоединиться к команде.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
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logoАйнтрахт Франкфурт
logoЮго Экитике
возможные трансферы
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